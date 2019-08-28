Три смерти под обломками здания в Новосибирске. При чём здесь экс-министр Абызов

Стены рухнувшей насосной станции в Новосибирске унесли жизни трёх рабочих. Что могло привести к трагедии, и кто виноват — разбирался Лайф.

В обеденное время 28 августа жители Ленинского района Новосибирска услышали оглушающий грохот. Насосная станция ПНС-2 на улице Ударной, 1/1А рухнула прямо на людей, осуществляющих строительные работы, — в старом здании проходил плановый ремонт. Когда стена начала падать, только трое из восьми рабочих смогли выскочить из-под завалов. Двое пострадали, а ещё троих позже найдут погибшими под обломками кирпичных стен. Несмотря на слаженную работу кинологов с собаками, МЧС РФ, скорой помощи и пожарных, спасти трёх строителей так и не удастся...

Свидетель Наталья Шиптя рассказала Лайфу, что для спасения рабочих из-под завала краном вытаскивали большие бетонные блоки, а затем уже руками раскидывали кирпичи.

— На какое-то время все останавливались и была тишина, даже краны глушили. Может, чтобы услышать крик о помощи. Очень много машин МЧС: и "газели", и КамАЗы. Четыре машины пожарные, машин восемь скорой помощи. Сказали: обрушилась стена при разборе, там всё лето шла эта стройка, — делится подробностями Наталья.

Обломки стен, кирпичей и котлованы… Трудно поверить, что насосная станция до начала строительства и обрушения выглядела так. Здание насосной станции 1967 года постройки на улице Ударной принадлежит "Сибирской генерирующей компании".

По предварительной версии, трагедия могла произойти из-за нарушения требований безопасности при строительных работах.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области, идёт проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда при строительстве и реконструкции насосной станции. Предстоит оценить действия заказчиков, подрядчиков, осуществляющих работы, и должностных лиц органов строительного надзора. Предварительно уже установлено, что бригада осуществляла строительные работы по реконструкции здания.

Как сообщает "Сибирская генерирующая компания", на насосной станции велась реконструкция силами подрядной организации СИБЭМ.

СУ Следкома России по Новосибирской области уже возбудило уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ).

Как оказалось, СГК (владелец насосной станции) и заказчик строительных работ напрямую связаны со скандально известным экс-министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым. По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сибирская генерирующая компания" — управляющая компания АО "СИБЭКО", которая входила в холдинг RU-COM, а Абызов руководил его Cоветом директоров в 2006–2012 годах.

Как выяснил Лайф, разрешение № 54-Ru 5403000-190-2019 от 27.06.2019 на реконструкцию старой насосной станции выдавала инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области. Срок действия разрешения — до 22 декабря 2019 года. А застройщиком, судя по реестру, является именно АО "СИБЭКО".

Напомним, из "СИБЭКО" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области, было похищено и выведено за рубеж четыре миллиарда рублей. А обвиняется в этом бывший министр Открытого правительства Абызов и члены созданной им ОПГ.