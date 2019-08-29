Две девочки умерли в клиниках Турции. Одну, по словам отца, убили ради органов

Этим холодным летом из Турции приходят недобрые вести — 18 августа 12-летнюю петербурженку Алису засосало в канализационную трубу бассейна. Врачи тщетно пытались её спасти, и сегодня стало известно, что она умерла. Сегодня же на региональном ТВ вышел сюжет, в котором родители другой умершей в Турции девочки винят в её смерти турецкую медицину. По их предположению, врачи намеренно убили дочь, чтобы изъять некоторые её органы. Эту версию проверит Следственное управление СК по Красноярску. Существует ли для русского туриста опасность быть разобранным на органы "чёрными трансплантологами" на отдыхе в Турции, выяснял Лайф.

Смертельная труба засосала девочку

Чудесный курортный солнечный город Бодрум, отель, полный приветливого персонала, вкусная еда в столовой по системе "всё включено" — типичный отдых россиян. Турецкие отели стали для соотечественников настоящей отдушиной, тем местом, где можно позволить себе расслабиться. Но даже здесь, в, казалось бы, безопасном месте, людей подкарауливает смерть.

18 августа руку Алисы, отдыхающей в Турции вместе с родителями, затянуло в насосную трубу на дно бассейна. Ребёнка смогли вытащить только семеро взрослых мужчин, да и то после того, как разломали злополучную трубу. К сожалению, выжить Алисе не удалось: слишком долго она пробыла под водой — десять минут без дыхания не оставили ей практически никаких шансов.

Вся страна с замиранием сердца следила за тем, как маленькая хрупкая девочка и её родители борются за жизнь. Но вчера девочка умерла. Её отец Андрис Лейкуцис сегодня ночью написал на своей странице в соцсети добрые слова благодарности в адрес турецких врачей:

— Сейчас ночь. Но мы не спим. Голова отказывается принимать информацию сегодняшнего дня. Очень тяжело поверить... Хочется заснуть, но осознание того, что ничего не поменяется, не даёт покоя. Очень тяжело... Турецкие врачи делали всё возможное. Реанимационные действия закончились через 20 минут после остановки сердца. Большое вам спасибо. Октай Бей, Владимир Владимирович, Михаил Александрович, Гюрзув Бей, — пишет отец девочки в своём аккаунте в социальной сети.

Перитонит, подозрения и изъятые органы

Но далеко не все считают работу турецких врачей самоотверженной и профессиональной. Некоторые готовы приписывать им и вовсе криминальные наклонности. Этот купальный сезон стал роковым ещё для одной россиянки, теперь уже из Красноярска. Это была молодая красавица и модель, которой через месяц должно было исполниться семнадцать лет. Причём модельным бизнесом она занималась с детства весьма профессионально.

Ослепительная красавица с международной славой. Ни один кастинг для съёмок в детском глянце или рекламе не проходит без её участия... В багаже русской юной модели — проекты с различными брендами и контракт с одним из ведущих агентств Dios Models. И ничто не помешает дальнейшему успеху прелестной модели (писали о Соне в модных журналах).

В начале июля семья Ланшаковых отправилась на отдых в Турцию на собственной машине. На девятый день девочка пожаловалась на острую боль в животе. Её доставили в частную клинику Сиедры с подозрением на острый аппендицит.

То, что произошло дальше, родители девочки восприняли не иначе как страшный сон. По их словам, Соню лечили капельницами и ставили грелку на распухший от инфекции живот. Через девять часов девочка умерла.

"Это, наверное, убийство. Первый диагноз был "острый аппендицит", но никто из врачей ничем не занимался — ребёнка просто убили капельницами и анализами. А ради чего? Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что всё это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность, что наша дочь не в полном сборе вернулась домой", — рассказал отец красноярскому телеканалу ТВК после того, как тело девочки привезли на родину. Родители обратились в правоохранительные органы, Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой будут известны уже в сентябре.

Вырезали ли органы красноярской модели?

Острый перитонит — страшное заболевание. Распространяющийся на весь организм воспалительный процесс (в большинстве случаев гнойный). Инфекционно-токсический шок приводит к падению давления, а потом и к смерти. Но пригодны ли органы такого человека для последующей продажи и трансплантации? На этот вопрос Лайфу ответил заместитель главного трансплантолога Санкт-Петербурга Дмитрий Суслов:

— Вообще, острый перитонит является абсолютным противопоказанием. То, что родителям кто-то сказал, что в теле может что-то отсутствовать, такое имеет право быть. Потому что умершие в лечебном учреждении обязательно должны подвергаться патолого-анатомическому исследованию. И, когда у тела забирается органокомплекс, он, как правило, уже не возвращается — что-то уходит на исследование... Вполне возможно, что в том учреждении, где девушка умерла, просто так заведено — всё утилизирует отдельно.

Лайф — Насколько вообще можно утверждать, что больницы могут убивать людей ради органов?

ДС — Это всё плоды работы ваших коллег. Старая-старая тема...Орган после изъятия живёт не более суток. В любом государстве все центры, занимающиеся трансплантацией, известны. И ни один центр не возьмёт орган неизвестно откуда, потому что перед реципиентом отвечает доктор, который пересадил сам орган. И случись что — у доктора будут большие неприятности. Никому не нужны проблемы на ровном месте. У каждого органа есть свой "паспорт", в котором написана причина смерти донора, сколько было ему лет, какие лекарства принимал и т.д. Никто не будет связываться с "мутными" органами.

Лайф — Почему Турцию часто обвиняют в "чёрной трансплантологии"?

ДС — В Турции тоже есть люди, которые не любят трансплантологию, хотя эта страна добилась больших успехов в этом, для азиатской страны показывая очень хорошие результаты. И это многим не нравится. Когда деньги текут мимо американской медицинской кассы, это очень плохо. Богатые азиаты поедут в Турцию оперироваться, а не в Америку...

Директор турецкой клиники "Яшам хастанеси" в Аланье Нуртач Ары отреагировала на распространившуюся в российских СМИ информацию о предполагаемом изъятии органов в её клинике. Она назвала это клеветой и возложила ответственность за смерть дочери на самих родителей, объяснив, что, вместо того чтобы идти в больницу, мать лечила Соню несколько дней активированным углём. Врачи "Яшам хастанеси" приняли решение не проводить операцию, так как у пациентки уже начался сепсис и было уже слишком поздно.

Юристы турецкой клиники сообщили российским журналистам, что намерены подать судебный иск против матери девочки, как только получат результаты вскрытия.