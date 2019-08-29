Вырванный зуб привёл к смерти на операционном столе. Но пьяные врачи — не факт

В Екатеринбурге из-за пьяных врачей умерла 31-летняя мать троих детей Нина Карпова, всего лишь удалив зуб в бесплатной клинике и попав на операционный стол с осложнениями, — так написали региональные и федеральные СМИ. Родственники погибшей и неназванные источники рассказывают, как нетрезвые врачи вставили кислородную трубку не в трахею, а в пищевод и женщина задохнулась. Лайф разбирается в обстоятельствах трагедии и в том, можно ли обвинять врачей заранее.

Удаление зуба — операция — смерть...

Ничто не предвещало беды. После обычного удаления зуба у Нины начались осложнения — заболела десна и воспалилось горло. Женщину доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии Госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге. А затем неожиданно для семьи сообщили, что она умерла. Это стало шоком и трагедией, ведь у Нины остались трое маленьких детей: сын и две дочки.

Муж погибшей — Алексей Карпов — рассказал СМИ, что считает смерть жены врачебной ошибкой и будет настаивать на расследовании.

Отец семейства уже успел обратиться в страховую компанию, однако заявление в правоохранительные органы пока не подавал. Убитый горем Алексей делится с корреспондентами своими переживаниями: "Она была для меня всё... Почему она? Как мы теперь будем жить? Я ведь даже косички дочкам заплетать не умею!"

Помимо трагических обстоятельств смерти Нины Карповой СМИ рассказывают и о причинах. Ссылаясь на источник в медицинской сфере, URA.RU приводит его слова: "Это была пятница, вечер. Рассказывают, что врачи, делавшие операцию, были пьяны. В начале операции один из них вставил трубку, через которую подаётся кислород, не в трахею, а в пищевод. В результате женщина умерла от гипоксии (кислородное голодание. — Прим. ред.)".

Приводится как факт и то, что Госпиталь ветеранов войн скрыл произошедшее от правоохранительных органов.

"Как вы вообще в больницу заходите, если не доверяете?"

Чтобы выяснить, в действительности ли ситуация о смерти пациентки замалчивалась, Лайф связался с начальником госпиталя Олегом Забродиным.

Лайф: Олег Валентинович, почему о смерти Нины Карповой госпиталь не сообщил в правоохранительные органы?

Олег Забродин: Мы информируем правоохранительные органы в том случае, если есть подозрения на криминальность заболевания у пациента, который к нам поступает. А здесь криминальности не было никакой. Не было травм, огнестрельных ранений, падений с высоты. Правоохранительные органы здесь ни при чём.

Лайф: Как должны действовать медики, если пациент внезапно умер после операции?

Олег Забродин: Информируется дежурный врач, затем он информирует администрацию госпиталя. Администрация же, по приказу Минздрава, проводит экстренное заседание комиссии по летальному исходу, оформляет это всё актом. Сроки не оговорены. В данном случае операция прошла 17-го числа (суббота. — Прим. Лайфа), нет никакого смысла собирать комиссию в тот день, когда умер пациент, или на следующий день, если это воскресенье. Комиссия прошла в понедельник. И здесь нет никакого нарушения.

Лайф: Не могли бы вы озвучить причину смерти Нины Карповой?

Олег Забродин: Внезапная смерть в медицине бывает довольно часто. Операция прошла удовлетворительно. А сразу после операции случился стремительный отёк гортани. Такого никто не мог предвидеть. Анестезиолог сделал всё возможное, но, к сожалению, спасти пациентку не удалось. По мнению комиссии по летальности, все действия врачей были правильными. Но, к сожалению, в больницах случается так, что люди не только выздоравливают…

Лайф: В СМИ была высказана версия о том, что врачи, проводившие операцию, находились в состоянии алкогольного опьянения, прокомментируйте данную информацию.

Олег Забродин: Это неправда.

Лайф: Проверяют ли врачей перед сменой на предмет опьянения?

Олег Забродин: Нет, конечно, это же не водители трамваев и троллейбусов и не лётчики.

Лайф: Тогда как можно утверждать, что врачи находились или не находились в состоянии опьянения?

Олег Забродин: Утверждать нельзя. И никак не будет проверяться. Прошло две недели. Я вам как главный нарколог региона говорю, сейчас никак не проверить это. Как вы вообще в больницу заходите, если не доверяете?

Проверка только начата...

Получается, что врачебная комиссия нарушений в действиях врачей не нашла, но подтвердить наверняка, был ли факт пьянства в рабочее время, никто не может. В любом случае давать правовую оценку действиям медиков и факту смерти будут компетентные органы. И только после завершения проверки можно будет однозначно говорить о причинах смерти Нины Карповой.

Представитель Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал Лайфу, что сейчас ведётся доследственная проверка, опрашиваются родственники, медработники. Будет проверено и качество оказанной медпомощи.

— Проверка только начата, поэтому до её завершения нельзя давать какую-либо правовую оценку случившемуся и как-то квалифицировать действия медиков. Возможно, вообще не будет состава преступления. Пока говорить рано, — объясняет Александр Шульга.

Помимо этого представитель СКР отметил, что проверка была начата не по инициативе ведомства, а по поступившему заявлению. Данные заявителя и подробности проверки пока не раскрываются.