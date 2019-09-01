Гламурные тоже платят. Как звёзды "Инстаграма" отдают шантажистам сотни тысяч

Стать популярной в "Инстаграме" — мечта любой девушки. Сотни тысяч, а то и миллионы подписчиков, рекламные контракты, гламурные вечеринки, состоятельные поклонники, яхты, пляжи и бассейны дорогих курортов... Но по другую сторону этой картинки — слитые в Сеть интимные фото, личные переписки с компроматом, шокирующие видео. Лайф расскажет об индустрии сетевого шантажа — от развода в соцсетях обычных девушек до вымогательства сотен тысяч рублей у инста-блогерш.

На одном из известнейших "разоблачительных" телеграм-каналов спрос на компрометирующую информацию о девушках зашкаливает. Схема проста. Админы канала кидают клич: кто что знает о такой-то девушке, чем промышляет, а не эскортница ли часом?

И желающих поделиться компроматом — уйма. Бывшие одноклассники и однокурсники, ухажёры и любовники, подруги и соседи, а иногда даже клиенты по особым услугам. В подтверждение выкладываются видео, аудио, фото, скриншоты переписок и даже сканы паспортов. И, конечно, красочный комментарий об эскортной деятельности и стоимости на сексуальном рынке труда.

Некоторые девушки за удаление такой информации из публичного доступа готовы выложить круглые суммы, чем пользуются охотники за лёгкой наживой. В зависимости от статуса жертвы, количества её подписчиков и положения в обществе шантажисты могут запросить любую сумму — от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.

И это только верхушка целой индустрии заработка на компромате. Сеть переполнена подобными блогами, сайтами, чатами в "Телеграме" и закрытыми группами в социальных сетях. И началось всё не вчера. Можно вспомнить нашумевший сайт Check-you. "Развод" на интимные фото за обещанный айфон или близость за денежное вознаграждение, а дальше переписка уходила в открытый доступ, если жертва отказывалась платить. Сам сайт уже закрыт, но контент с него до сих пор можно с лёгкостью найти в свободном доступе.

Шантаж в промышленном масштабе

Менее чем за 10 лет компромат научились находить и без "проверочной закупки". "Яндекс.Диск", iCloud и другие облачные хранилища вскроет без труда даже начинающий хакер. Взломать соцсети тоже не проблема, Даркнет пестрит подобного рода предложениями. Например, обучение по взлому аккаунтов стоит всего 3490 рублей. Продавец гарантирует безопасность, высокую скорость взлома и даже расскажет, что делать с этими аккаунтами дальше, как получить прибыль.

То есть купил схему, научился взламывать аккаунты, получил доступ к перепискам — и можно делать с этой информацией что угодно. И думать особо не надо: переходишь в другую ветку обсуждения — и готовые схемы преступлений у тебя в руках. Создатели предлагают "профессиональный шиномонтаж". Скидываешь компромат такому профессионалу, он умело шантажирует объект, а деньги пополам.

В среднем с одной жертвы преступники получают от 2500 рублей. Относительно немного, но схемы поставлены на поток...

На тех же сайтах и форумах обширный рынок поставщиков компромата. И всё это в открытом доступе...

Не вести переговоры с террористами...

Орды преступников обучаются всё новым и новым схемам по добыче личной информации. Они не гнушаются вымогать деньги у звёзд, инстаграмных див и обычных людей, которые даже не подозревают, что их личная переписка как на ладони у профессиональных шантажистов.

Главный юрисконсульт группы компаний "Правокард" Наталья Гребнева рассказала Лайфу, что сотрудничество с вымогателями — большая ошибка:

— Чтобы защитить свои честь и достоинство, пострадавший должен, вопреки своему стеснению и боязни огласки произошедшего, перебороть себя и обратиться в полицию с заявлением о факте шантажа и вымогания денежных средств (ст.163 УК РФ). И параллельно в Следственный комитет с отдельным заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни и тайны переписки (ст. 137, 138 УК РФ). Затем, по практике, оба данных заявления будут объединены, следственные действия будут производиться в рамках одного уголовного дела. А поиском преступника будет заниматься Следственный комитет РФ.

К заявлению стоит приобщить скриншоты переписки, аудиозаписи переговоров и иные сведения, подтверждающие шантаж. Действия правоохранителей имеют уже наработанный алгоритм действий.

А для предупреждения таких ситуаций всем гражданам стоит быть более бдительными при общении в социальных сетях, ограничивать пользование бесплатными Wi-Fi-доступами и "не вести переговоры с террористами".

Поимкой преступников правоохранители займутся только тогда, когда гражданин напишет заявление и появится основание для проведения проверки. Но проблема в том, что большинство жертв стесняются обращаться в правоохранительные органы и платят злоумышленникам, надеясь, что никто ничего не узнает.

Молчание ягнят

Лайф обратился ко многим инстаграм-дивам, замеченным в "разоблачительных" постах того самого телеграм-канала, чтобы спросить, вымогали ли у них деньги и угрожали ли распространением компромата. Но все обращения остались без ответа. По всей видимости, проблема есть, но говорить о ней не хочется.

В одном известном агентстве по рекламе в "Инстаграме" на просьбу рассказать, часто ли у блогеров бывают проблемы с шантажом, Лайфу ответили прямо: "Спасибо за предложение. Однако мы стараемся сохранять конфиденциальность наших клиентов :)".

Похоже, есть и другая сторона медали. Многие воспринимают рекламой не только положительные упоминания, а вообще любую информацию в Сети, даже если речь идёт об интимных фото и статусе эскортницы…

Любой пиар хорош. Кроме некролога...

С появлением новых мессенджеров и площадок в социальных сетях рынок шантажа только увеличивается. Специальные сайты и форумы пестрят грязными подробностями, и не важно, правдивыми или выдуманными на ходу. В открытый доступ попадают домашние адреса, паспортные данные, номера машин и даже контакты родственников жертв...

В том же телеграм-канале, что выкладывает компрометирующие фото девушек, появлялись и материалы о Кате Сёмочкиной — жестоко убитой бьюти-блогерше, которая, по некоторым данным, тоже занималась эскортом.