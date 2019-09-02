С надеждой на винтилово — оппозиция откладывает стычки с Росгвардией

Лайф провёл субботу в центре Москвы в разрозненной толпе протестующих и с удивлением наблюдал, как оппозиционеры не провоцировали полицию, а Росгвардия не трогала "гуляющих".

Митингующие начали активно собираться на Чистых прудах с 13:30. Толпа набиралась очень пёстрая и разношёрстная. В ней можно было выделить четыре основные категории.

Журналисты, блогеры и зарубежные корреспонденты

Журналисты (блогеры, операторы, фотографы...) со съёмочным оборудованием. Иногда казалось, их больше, чем самих протестующих. Самые пафосные и заметные — иностранные репортёры. Они говорят на разных языках, но примерно одно и то же:

— Выразить свой протест Владимиру Путину вышло огромное число молодёжи — будущее России, — задвигает на камеру стильная дама лет 55. С какого она канала, непонятно, но речь английская. "Огромное" — понятие растяжимое, но, чтобы его употребить, корреспондентке вполне хватает нескольких тинейджеров где-то за плечом.

После 14:00 протестный народ двинул по бульварам в сторону Пушкинской площади. Обычные москвичи, непротестные, смотрели на эту колонну по-разному: кто-то — с удивлением, кто-то — с улыбкой, некоторые, как мама с детьми на детской площадке, испуганно. Ручей митингующих обтекал, словно утёсы, дорогие рестораны, порой, неопасно впрочем, выбивался на проезжую часть. Ему волшебным образом благоволили зелёным светом все подряд светофоры. Удивительно, но полицейских и омоновцев было не видать. Вообще. Их просто здесь нет, не было и...

— Где же они? Не вижу ни одного! И задержаний нет! — даже немного шокирован парень в спортивном костюме.

— Да будут, будут, вот увидишь. Погодь, — успокаивает его друг, тоже в спортивке.

Миньоны — тинейджеры и прочая школота

Вторая категория людей, пришедших на несанкционированный митинг, — та самая молодёжь — школьники и студенты. Тут можно выделить подгруппы. Приятные парочки, симпатичные девчонки, парни, похожие на Шурика из "Кавказской пленницы". Но тон задают не они, а фрики. Похожие одновременно на разнузданных панков и японских анимешниц. С разноцветными волосами...

Лозунги у протестующих самые простые: "Свободу политзаключённым", "Один за всех и все за одного", "Допускай", "Москва, выходи" — и, конечно, кричалки, дискредитирующие Собянина. Отдельные личности подпевают матом. Например, совсем не вяжется с окружающим какой-то подозрительный мужчина со злым лицом, низкий, крепкий, весь в чёрном (и чёрной кепке!). Он бросается в глаза, хоть вроде и делает всё то же, что остальные.

Откровенно удивляет третья категория — ухоженные и со вкусом одетые женщины бальзаковского и постбальзаковского возраста. У них — праздничное настроение. Они явно ловят кайф от движухи и близости с молодёжью, обсуждают новости и судачат, перемалывая кости чиновникам.

Четвёртая малочисленная, но приметная категория — бабушки.

Манёвры

И вот эта пёстрая толпа вываливает наконец на Пушкинскую площадь. Тут впервые на сцену выходят правоохранители. У самого памятника в громкоговоритель вещают две девушки-полицейские. Их прикрывают всего лишь трое коллег-мужчин.

— Граждане, расходитесь, не мешайте проходу. Митинг несанкционирован!

В ответ их матом кроет группа зеленоволосых школьниц в балахонах с пирсингом по всему лицу. Им весело. Выкрикнут что-то исподтишка и хихикают.

Чтобы митингующие не вылились на проезжую часть, полуостров Пушкинской площади оцепляют кольцо омоновцев в шлемах с открытым забралом и ещё одно кольцо мальчишек-курсантов. На саму площадь они даже не заходят.

— Позор вам! Как не стыдно! Холуи! Пропустите меня на ту сторону! — рвётся через них бабуля. Омоновцы, стиснув ряды, просто стоят, не моргнут глазом. Возле них беснуется тот злобный мужик в кепке, он матерится и привлекает к себе внимание. "… Мы имеем право здесь находиться. Кому мы мешаем? Вам, вам, а может, вам?!!!"

С другой стороны — там, где редакция "Известий", — над ОМОНом нависли "постбальзаковские" женщины. Неожиданно они оказываются самыми активными и агрессивными. Дамочки провокативно машут перед лицами омоновцев руками — мол, пропустите на ту сторону, — проклинают их, совестят, кричат о незаконности всего и вся. ОМОН молчит. Очень рьяно пытается прорваться через оцепление какой-то солидного вида мужчина.

— У меня там такси. Я не митингую. Маразм! — вызывающе кричит он, иногда срываясь на визг.

Герои протеста — от Соболь до бомжа

А молодёжь тусит на площади, знакомится, распевает кричалками одинаковые лозунги, фотографируется с экстравагантной Надеждой Толоконниковой из "Пусси райот". И все вокруг друг другу дают интервью, отчего важность события ещё увеличивается. В толпе замечены Николай Сванидзе и "вечный оппозиционер" Лев Пономарёв.

Но сияет ярче всех среди звёзд Пушкинской площади Любовь Соболь. Её облепляют журналисты и блогеры. Все от неё чего-то ждут... Но она наговаривает уйму слов на камеру и внезапно испаряется, так никем и не задержанная. Оказалось, она преспокойно спустилась в метро и уехала в окружении приближённых журналистов, оставив своих фанатов в растерянности. Они уже по инерции, вяло и безыдейно, продолжили свой малочисленный митинг.

Но не Соболь единой. Не меньший ажиотаж у журналистов вызывает пропитой бомжеватого вида мужчина. Он очень вдохновенно и поэтично обругивает власть и ОМОН. В этом есть какая-то поэзия, хоть и нелепая.

Антигерои и неформат

Настоящим антигероем становится корреспондент телеканала "Россия". Ему не дают проводить съёмки, оскорбляют, толкают, а тот злобный мужик в кепке прямо его преследует по всей площади и житья не даёт. Любопытно ведут себя репортёры с оппозиционного телеканала. Их здесь много. Один из целой бригады берёт интервью у парня, который двух слов связать не может. Начальник телегруппы одёргивает своего интервьюера матом: "... с кем говоришь на камеру! Не наш формат!"

Всё течёт вяло, бессмысленно и, вообще говоря, непонятно к чему. Вдруг у протестующих появляется хоть какой-то повод для радости. В толпе не знают, как выйти с Пушкинской площади.

— Граждане, расходитесь! — через громкоговоритель вещают полицейские.

— Как? Оцепление же. Выпускай! Выпускай! — улюлюкает толпа. На ОМОН накатывается хоть какая-то волна. Активизируются "постбальзаковские" дамочки и злющий мужик в чёрной кепке. Какие-то совсем юные девчонки разворачивают огромный протестный плакат. Сюрреализм происходящего дополняет внезапный крестный ход с молитвами. Всего несколько человек, и возглавляет их персонаж, скорее похожий на священника. В воздухе повисает напряжение. Митингующие перешёптываются: "Уж теперь-то начнут вязать".

Скучно, когда не винтят

В рядах ОМОНа зашушукались, и оцепление буквально за несколько секунд снимают. На площади остаётся только пара девушек-полицейских. Люди явно почувствовали себя обманутыми: ни тебе "винтилова", ни удобных автозаков для селфи. Толпа заскучала, протестующие начали расходиться. Не было ещё и пяти вечера.

Правоохранители насчитали на Пушкинской площади 750 протестующих — и это ещё с сотнями журналистов и вышедшими в поддержку сестёр Хачатурян. Сами протестующие в свою очередь называют абстрактные цифры, в несколько раз больше или в десять раз больше официальных...

Если в толпе протестующих вслушиваться в отдельные разговоры, можно было уловить, с одной стороны, досаду, что ничего такого не происходит, а с другой — надежду, что в следующий раз точно будут винтить.