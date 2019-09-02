Скелет, прикованный к берёзе, три года ждал правосудия. Видеорегистратор раздора

В Омской области оперативники обнаружили в лесу скелет мужчины. К мучительной смерти от голода и мороза приговорил жертву обиженный родственник. Три года оперативники искали парня среди живых, а нашли привязанного проволокой к берёзе. Но у 40-летнего карателя нашлось "оправдание" собственному нечеловеческому поступку…

Весной 2019 года оперативникам уголовного розыска отдела МВД России по Любинскому району Омской области поступила информация, что к пропаже давно разыскиваемого 28-летнего жителя села Помогаевка может быть причастен его родственник — 40-летний муж сестры.

Ещё в 2016 году между пропавшим парнем и его родственником произошёл крупный конфликт. 28-летний шурин напал, несколько раз ударил и похитил у него видеорегистратор. Как сообщают местные СМИ, старший родственник — Горошко В.В. — не спустил парню такой проступок и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и признали Горошко потерпевшим.

Но, не дожидаясь завершения предварительного следствия, молодой грабитель внезапно пропадает. Жители маленького села Помогаевка, где и населения-то меньше 200 человек, не удивлены — парень и раньше долго на одном месте не задерживался. Оперативники решают, что фигурант уголовного дела просто скрывается от наказания, и объявляют его в федеральный розыск.

Но поиски беглого грабителя так успехом и не увенчались: из области не выезжал, по месту жительства не появлялся и телефоном не пользовался. Как окажется потом, парень и не пытался скрыться от следствия. Пройдёт целых три года, прежде чем в апреле 2019-го оперативные сотрудники установят, что по зловещей иронии судьбы потерпевший превратился в преступника, а грабитель — в жертву.

Уголовное дело против похитителя регистратора возбудили, но 40-летний Горошко не стал ждать официального правосудия. Встретил февральским вечером обидчика на сельской дороге в родном Любинском районе и решил покарать шурина своими силами. Прямо на дороге мужчина избил брата жены и вывез на машине глубоко в лесную чащу за семь километров от деревни Мокшино. Понимая, что в радиусе трёх километров нет вообще никаких населённых пунктов и вряд ли кто-то обнаружит обидчика, каратель связал руки родственника за спиной металлической проволокой так, чтобы тот не смог освободиться самостоятельно, и оставил мучительно умирать возле берёзы в 20-градусный мороз.

Чтобы проверить эту информацию, Горошко доставили в отдел полиции. Там он сознался в зверском преступлении и показал место в лесу, где оставил умирать родственника. Там и нашли прикованный к берёзе скелет похитителя регистратора. Опознать мужчину удалось только по кроссовкам и остаткам одежды.

Деяние Горошко квалифицировали как убийство, совершённое с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а уголовное дело передали на рассмотрение в Омский областной суд.