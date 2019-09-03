Смерть в тёмной воде: в элитной бухте ночью погиб спортсмен

Компания молодых людей отметила День знаний в элитарнейшем месте Москвы-реки — Живописной бухте. Но отдых обернулся трагедией. 25-летний Тарон Бжоян не справился с управлением вейкборда, упал в тёмную воду, но спасения не дождался. Его сбил катер, водитель которого мчался на огромной скорости…

Настоящий друг отдыхал в Живописной

Совсем недавно, 10 августа, успешному и многообещающему юристу Тарону исполнилось 25 лет. У молодого парня была по-настоящему насыщенная событиями жизнь. Путешествия, парашютный спорт, скейтбординг, велоспорт и веселье в кругу друзей.

Близкие знали Тарона как прекрасного, весёлого и очень живого человека. Вот как его описывает Лайфу друг и товарищ Егор Маркин:

— Тарон — мой друг, с которым я шёл вместе по жизни ещё со школы. У нас с ним было много общего: цели, мечты, миропонимание. Он был жизнерадостным, общительным и порядочным человеком, всегда стоящим за справедливость. В нём всегда горел огонь положительной энергии, который вызывал улыбку и заряжал хорошим настроением. Все, кто знал и встречал его, согласились бы с этим. Таким его и запомнят. При всей его жизнерадостности Тарон был целеустремленным и смекалистым парнем, успешно идущим к реализации своих целей, не забывая в то же время заботиться о семье. Я всегда мог положиться на него, получить поддержку, разделить радостные и грустные моменты и обсудить наши планы. Если и можно было бы описать Тарона одним словом, то этим словом было бы "настоящий". Настоящий друг. Настоящий человек.

В 2015 году Тарон Бжоян окончил Всероссийский государственный университет юстиции с отличием, получив красный диплом. Работа, карьера и снова учёба за границей — всё шло как нельзя лучше, впереди долгая и успешная жизнь...

Ночной вейкборд и быстрый катер

В День знаний Тарон с приятелем и девушками проводил время на природе, в акватории Москвы-реки. Местом отдыха выбрали известную всем Живописную бухту. Вокруг элитные посёлки, дорогие рестораны, гостиницы и ухоженные пляжи.

Около семи вечера друзья взяли катер в аренду и наслаждались отдыхом, однако не учли того, что уже наступила осень и темнеет рано. После 22:00 компания возвращалась обратно на базу, когда Тарон, стоящий на вейкборде, не справился с управлением и упал в воду. Вроде бы обычная ситуация, в таких случаях катер просто возвращается и подбирает сорвавшегося с доски человека, но в этот раз ребята просто не успели...

В темноте на большой скорости мчался катер "Формула", который ударил одним из бортов находящегося в воде парня. И, возможно, даже не заметив произошедшего, умчался дальше. Когда друга общими силами вытащили из воды на берег и вызвали медиков, было слишком поздно. Тарон скончался от полученных травм.

Откуда "вылетают" по ночам спортивные катера?

Как отмечают некоторые источники, моторный катер "Формула" может принадлежать яхт-клубу "Сохо кантри-клаб", который так любят российские звёзды и шоумены. По информации сайта элитного клуба, пирс для причала яхт и катеров находится в той самой Живописной бухте. И действительно, если посмотреть на воду с высоты птичьего полёта, то можно увидеть, что такой причал поблизости только у "Сохо кантри-клаба".

По некоторым данным, именно здесь швартовался катер, который налетел на Тарона Бжояна. По данным Российско-армянского информационного агентства, водитель катера был пьян и по прибытии на берег скрылся с места происшествия. На момент публикации материала представители клуба не ответили Лайфу на вопросы, принадлежал ли этот катер клубу и почему он с большой скоростью передвигался по акватории в тёмное время суток.

По факту наезда катера следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 268 УК РФ (нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека). Пресс-служба следкома отметила, что следствие ведётся и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Виновных ищут. Их может быть несколько

До окончания следственных действий нельзя однозначно сказать, кто виноват в произошедшем. Ведь как водитель катера, так и ребята, катающиеся на вейкборде, находились на воде ночью. А спасатели отмечают, что это крайне опасно и запрещено.

Лайф связался с близлежащими к месту смертельного столкновения пунктами аренды вейкбордов, но представители пояснили, что у них участники произошедшего ничего не арендовали.

В любом случае у следователей возникнут вопросы и к владельцам катера, сбившего молодого спортсмена, и к организации, которая выдала ребятам оборудование для вейкбординга. Ведь суда находились на воде, когда солнце уже село...