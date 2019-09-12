Лихач в статусе пешехода. Как самокатчики калечат жизнь себе и водителям

Лайф выяснил, почему "самокатчики" считают себя полноценными участниками движения и что думают законодатели?

К лету 2019 года только в Москве количество прокатных электросамокатов увеличили до 10 тысяч, а число владельцев, покупающих себе такую игрушку в собственность, растёт в геометрической прогрессии. Школьники, подростки и просто те, кто любит необычный транспорт, всё чаще погибают в ДТП. Виноваты и неаккуратные водители, и собственная глупость. По данным Центра организации дорожного движения, только весной в столице произошло 32 ДТП. Одно — со смертельным исходом. Однако в Госдуме считают, что такой проблемы нет.

Законам вопреки

Государственная дума и ГИБДД по-прежнему отказываются считать самокатчиков полноценными водителями двухколёсного транспорта, и здесь практически сформировалась самая неоднозначная правовая коллизия. В ПДД, составлением которых занимались сразу несколько ведомств, есть совершенно чёткое определение.

Практика оформления ДТП с электросамокатами в России сложна и непонятна. Прежде всего потому, что сам двухколёсный транспорт всё ещё не зарегистрирован как полноценное транспортное средство. Именно этим и пользуются владельцы электросамокатов, мощность которых вплотную приближается к небольшим малообъёмным мотоциклам. Они выезжают на дороги общего пользования и едут в потоке так, как зачастую запрещено ехать даже автомобилям.

Председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил Лайфу, что в стране есть проблемы и серьёзнее.

— Для этого в Москве строят велосипедные дорожки, пусть ездят по ним. Все, кто выезжает на дорогу общего пользования, обязаны соблюдать правила дорожного движения. Они прописаны кровью и проверены на практике. Никакого движения между полосами не будет. Если муниципалитеты не имеют возможности сделать велодорожки, значит, они должны соблюдать ПДД. Нет возможности, мы же не можем ради этого сносить дома, — сказал депутат.

— Мопед — двух- или трёхколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт, — сказано в ПДД.

Максимальная скорость некоторых электросамокатов вплотную приближается к 100 километрам в час, а мощность существенно больше ограниченных документом 4 кВт. С точки зрения закона такой "водитель" на дороге — всё равно пешеход, хотя формально при ДПТ ему можно предъявить претензии за непоставленный на учёт электрический мопед. Но в ГИБДД в большинстве случаев виновными в таких авариях признают именно водителей автомобилей.

Как "самокатчики" качают права

Из-за того, что именно автомобилисты совершают львиную долю манёвров на дороге, а самокатчики якобы "просто едут и никого не трогают", сотрудники ГИБДД оформляют ДТП как "машина наехала на несчастного пешехода". Со всеми вытекающими для владельца авто последствиями, вплоть до лишения прав. И тот факт, что самокат двигался с нарушением скоростного режима, например, больше 80 километров в час, никого не волнует. Пешеход есть? Есть. Значит есть и нарушение, и ущерб.

При этом наиболее агрессивные самокатчики умудряются "покачать права" и часто нападают на водителей за "неправильную езду". Один из таких случаев произошёл в Алма-Ате. Там мужчина на самокате ворвался в салон автобуса и начал избивать водителя. После того как ему дали отпор, попытался скрыться и при попытке к бегству сам попал под машину.

Вообще самокатчики всегда утверждают, что, мол, никому не мешают. Только видеозаписи, где двухколёсные рассекают по шоссе и широким проспектам, как бы намекают, что не всё так просто. Если спросить любого байкера, купившего 600-кубовый мотоцикл, какую часть тела нужно защищать в первую очередь, то почти все ответят, что голову. У самокатчиков в этом смысле своя непередаваемая и трудно понимаемая логика. Одно из таких видео с "прохватом" по Ярославскому шоссе в Москве в интернете обсуждают по сей день. Водители, понятное дело, при просмотре просто свирепеют.

Но не только обычные водители бесятся из-за того, как ездят самокатчики. Водители автобусов — вот кто с наибольшей вероятностью наедет на несознательного пешехода. После столкновения с автобусом такой пешеход рискует и дальше проездить всю жизнь на двух колёсах, правда, не на самокате, а в инвалидном кресле.

Они появляются за долю секунды. Среагировать даже человеку со стажем сложно. И ездят они в основном по выделенной полосе, считают себя участниками движения Анатолий Зарубин

Впрочем, сами двухколёсные пешеходы и не скрывают, что ездят как хотят — и по тротуарам, и по дорогам общего пользования в потоке. Свои похождения и рассказы о передвижениях они охотно выкладывают на "Ютубе". Особенной пикантности этим историям придаёт и другое обстоятельство — часто самокатчики катаются на таком транспорте без шлемов и по два человека. А это значит, что всего одна, пусть и небольшая авария отделяет пешехода от больничной палаты и инвалидного кресла.

Можно ли наказать?

Теоретически — да. Практически — почти невозможно. Юрист Андрей Синельников объясняет, что в случае наезда самокатчика на пешехода, по сути, никакого ДТП и нет.

Это как с наездом велосипедиста на пешехода. Транспортного средства нет, а значит, разбирательства, скорее всего, не будет. Разве что на причинение лёгкого вреда здоровью наберётся. Но и это сложно доказать Андрей Синельников

С самокатами, гироскутерами, электроскейтами и всем, что с электрическим моторчиком, точно такая же история. Формально есть лазейка в законе, согласно которой нет чёткой трактовки относительного того, можно ли считать транспортом все эти игрушки. Но с другой стороны, в ПДД давно есть определение "мопед", под которое подпадает большинство электрических средств передвижения. Поэтому наказание для несознательных пользователей самокатов может наступить лишь в том случае, когда с тротуара они сворачивают прямо на дорогу, и попадают в этот момент под машину. С вероятностью в 99 процентов самокатчик будет до последнего отпираться и утверждать, настаивать и требовать оформления протокола с виновностью водителя.

Бывший сотрудник ГИБДД, майор полиции Андрей Красильников объясняет, что в крупном городе риск совершить ДТП у водителей и самокатчиков примерно одинаковый.

Если мы берём Москву, то здесь риск одинаковый. Водители не хотят уступать дорогу таким пешеходам, а сами пешеходы думают, что их обязаны везде пропускать. Ситуацию можно быстро исправить — обязать всех владельцев мощных самокатов получать права Андрей Красильников

Но самокатчики, понятное дело, оптимизма бывшего сотрудника ГИБДД не разделяют, считая, что введение прав на самокат — это чуть ли не нарушение конституции, в которой прописано право на передвижение. Впрочем пока водители негодуют от безнаказанности владельцев самокатов, последние продолжают гибнуть, доказывая, что имеют право ездить везде, где хотят.

Студент одного из московских вузов, 19-летний Артём Кондрашов, не понимает, почему для самокатов существуют какие-то ограничения.

Я всегда в шлеме езжу. С тротуаров сворачиваю, только если ехать дальше невозможно. По дорогам постоянно не езжу. Единственное — перестраиваюсь быстро, но опять же, никому не мешаю. Почему вдруг я и такие, как я, стали кому-то мешать, не понимаю Артём Кондрашов

При этом студент вуза отмечает, что его самокат — самый мощный в линейке. Марку и модель мы называть не будем, отметим лишь, что стоит такая "игрушка" 90 тысяч рублей и может разгоняться до скорости в 79 километров в час.