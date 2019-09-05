Бумер-3. Два бандита вели себя как герои фильма про 90-е

Задержаны 36-летний Роман Муртазов и 21-летний Ислам Гусейнов, державшие в страхе питерских проституток. Бандиты не только грабили и насиловали, но и два месяца назад убили женщину в возрасте, которую выманили на свидание через сайт знакомств. Незадачливые преступники, видимо, не отдавали себе отчёт, что современный город буквально напичкан камерами слежения, по которым их и нашли. Налётчики совершали свои злодеяния лихо и дерзко, как будто на дворе всё ещё стояли "лихие девяностые", и колесили по Питеру на "бумере" первой жертвы.

Вечером в лесополосе питерского Новоорловского заказника собрались люди с лопатами. Один из них показывал, где копать. Наконец мужчины выкопали большой разноцветный пластиковый чемодан на колёсиках, а в нём — тело женщины. На голову жертвы преступления был надет полиэтиленовый мешок, а во рту торчал окровавленный кляп...

На сайте знакомств встретила свою судьбу...

Два месяца назад Бэла Воронина — маникюша из салона красоты "Кудри и прядки" в Мурине (пригороде Санкт-Петербурга) — познакомилась на сайте знакомств с молодым южанином, который пригласил её на свидание. 2 июля Бэла закончила работу и села в свой BMW 118 серого цвета, на котором поехала на Гражданский проспект, где её должен был ждать молодой человек, как она хвасталась коллегам. Больше ни Бэлу, ни машину никто не видел. На следующий день сын забил тревогу — оказалось, что пропали не только мать и её машина, но ещё и из дома исчезли все драгоценности. Сын написал заявление в полицию.

Бэлу объявили в розыск. Искали её всем миром, в том числе с помощью волонтёров "Лизы алерт". Однако поиски тогда окончились неудачей.

Через два месяца преступники достаточно наследили, чтобы быть пойманными. Подозревают в убийстве двух заблудившихся во времени молодых мужчин — 36-летнего Романа Муртазова и 21-летнего Ислама Гусейнова.

Задержанный Муртазов теперь утверждает, что женщину убил случайно после ссоры, а потом позвал своего друга Ислама. Вместе они ограбили квартиру Ворониной, загрузили её тело в большой чемодан и вывезли в лесопарк. "Бэху" друзья решили оставить себе, предусмотрительно поменяв номера.

Сколько верёвочке ни виться…

После первого "дела" друзья не только не испугались содеянного, но и вполне осознанно стали вести бандитскую жизнь. Правда, в качестве жертв выбирали не влиятельных бизнесменов, а слабых женщин и проституток...

Ранним утром 30 августа молодую 21-летнюю девушку, снимающую квартиру на Гражданском проспекте, разбудил звонок. Открыв дверь, она сразу же получила удар ножом в плечо. Девушка приехала в Питер из Брянской области и оказывала сексуальные услуги за деньги.

Бандиты ворвались в квартиру и отобрали у женщины восемь тысяч рублей и золотое кольцо — больше у неё ничего не было. Перед уходом налётчики изнасиловали жертву, после чего скрылись на своей "бэхе". Преступников зафиксировали камеры наблюдения, и поимка их была лишь делом времени.

Сладкий запах "лихих девяностых"

Романа задержали через несколько дней в гипермаркете. Он и показал, где спрятал труп Ворониной. Следом взяли и его молодого друга Ислама. Подельники снимали жильё на Гражданском проспекте. Там же, во дворе дома, была припаркована злополучная "бэха".

В настоящее время Роман с Исламом дают показания, а следствие проверяет их возможную причастность к аналогичным преступлениям.

Друзья-налётчики словно вышли из девяностых, когда можно было лихо грабить, не опасаясь, что тебя "срисуют" камеры слежения. Когда среди людей подобного склада модно было лихачить на угнанных или украденных машинах, размахивая стволом. Тем не менее дерзкие, но недальновидные налётчики каким-то чудом всё же смогли покуражиться два месяца до того, как их предсказуемо поймали.