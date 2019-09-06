Элла Памфилова против электрошокера. Кто мог напасть на главу ЦИК

Неизвестный в маске с электрошокером в руке пробрался в дом главы ЦИК. Элла Памфилова самостоятельно отразила ночное нападение. Из дома ничего не пропало, но вопросов осталось много...

Около половины второго ночи 6 сентября полиция зафиксировала звонок о нападении на женщину в собственном доме. В отдел звонила глава ЦИК Элла Памфилова. Следователи прибыли на место незамедлительно и выяснили, что около часа ночи Элла Александровна спустилась на первый этаж дома, чтобы впустить кошку, которая просилась с улицы, и внезапно наткнулась на мужчину в маске. Между ними завязалась борьба, преступник несколько раз попытался ударить чиновницу электрошоком, но по какой-то причине устройство не сработало.

Глава ЦИК отразила нападение, и преступник бежал. Памфилова позвонила в полицию и дочери.

Сегодня утром в Москве открылась международная конференция "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение", на которую съехались представители 30 стран. Элла Александровна заранее планировала принять участие в этом форуме, что и сделала, несмотря на ночное нападение.

Подозрительно и то, что нападение на председателя ЦИК совершено всего за два дня до единого дня голосования в России — 8 сентября. Не так давно Памфилова рассказывала о давлении на неё и Центризбирком: "Это оскорбления, это угрозы в мой личный адрес и адрес моих коллег. Поскольку мы верим в то, что мы делаем, мы к этому относимся довольно спокойно", — говорит Элла Александровна в интервью НТВ.

Не исключено, что нападение могло преследовать цель вывести из строя главу ЦИК перед голосованием или международным форумом, ведь грабитель ничего не забрал из дома Памфиловой. Связаны ли озвученные ранее угрозы с ночным инцидентом, выяснит следствие.

Например, в комментариях оппозиционных СМИ и анонимных протестных телеграм-каналах и чатах нападению на главу Центризбиркома радуются, а напавшего считают чуть ли не героем.

Остаётся открытым и вопрос, как в жилище высокопоставленного чиновника, такого как председатель ЦИК, так легко проникает преступник. Тем более на охраняемую премиальной охранной структурой частную территорию, где на каждом углу камеры и постоянное патрулирование.

В соответствии с законодательством госохрану предоставляют всем высокопоставленным чиновникам: председателям правительства, Совета Федерации, Государственной думы, Следственного комитета, Конституционного суда и генпрокурору. Главы ЦИК в списке нет. Но по решению президента госохрана может быть предоставлена и иным лицам. Тем более накануне выборов, когда давление на председателя ЦИК может стать не только информационным, но и физическим.

По факту нападения на чиновницу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой с проникновением в жилище). А само дело поставлено на контроль руководства МВД России. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Сам преступник объявлен в розыск.