"От малышки идёт холод". Как экстрасенсы хоронят живых детей

Тысячи волонтёров известного на всю Россию поискового отряда "Лиза алерт" помогают в поисках пропавших людей. Эта мощная и очень эффективная организация с впечатляющими результатами помогает находить стариков и детей, которые иначе могли бы умереть. Но безупречную репутацию отряда "Лиза алерт" приватизировали экстрасенсы. Колдуны, целительницы и прочие астрологи не только украли бренд поисковой организации, но и глумятся над родственниками пропавших людей, устраивая настоящие пляски на костях и "убивая" в своих галлюцинациях и фантазиях живых детей. Лайф разбирался в развёрнутой бизнес-схеме, основанной на краже доброго имени и самых дремучих человеческих заблуждениях.

Деревня Красное Тарногского района Вологодской области — глухое место. Все друг друга знают, вокруг лишь река да густой лес. 4 сентября мать двухлетней девочки Василисы оставила дитя в песочнице играть с малолетними сёстрами, а сама пошла домой к соседке кормить грудью младенца. Вернувшись, Василису в песочнице она не обнаружила.

Сперва мать пыталась разыскать дочку самостоятельно и лишь через четыре часа позвонила в полицию. Были организованы поисковые мероприятия, где приняло участие более четырёхсот человек. Искали всем миром и криминалисты, и волонтёры.

Деревня Красное — довольно отдалённое место. Поиски ни к чему не приводили, и СК возбудил дело по признакам убийства. Посыпались обвинения и на саму мать пятерых детей, которая раньше уже привлекала внимание социальных служб из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Лайф выяснил, что у всех пяти детей в этой семье были разные отцы. В общем, не самая образцовая многодетная мать...

А пока пропавшую девочку искали всем миром, настоящий шабаш начался в социальных сетях...

Поиски пропавшей девочки... в собственных галлюцинациях

Несколько лет назад в социальной сети появился паблик с говорящим названием "Астро алерт", в котором собираются "практикующие" любители астрологии и других эзотерических "наук". Владельцы паблика публикуют ссылку о пропавшем человеке с сайта "Лизы алерт", запуская обсуждение в комментариях, где колдуны и маги делятся своими догадками и галлюцинациями.

Создатели группы, понимая, вероятно, сомнительность создаваемого контента, опубликовали специальный дисклеймер: "Мы не призываем нам верить". Дескать, колдуны и астрологи собрались отдельно ото всех, чтобы никому не мешать. Однако генерируемый "магами" контент находится в свободном доступе и может не только помешать реальным поискам, но и травмировать, например, родственников пропавших.

Группу назвали "Астро алерт" — наверняка для того, чтобы заработать очки на высокой репутации поискового отряда "Лиза алерт". Не всякий пользователь будет разбираться в том, откуда ноги растут, а название вроде на слуху. Для самих гадалок, колдунов и экстрасенсов эта группа — что-то вроде отдушины или доморощенной "Битвы экстрасенсов". Можно помериться чакрами, открыть друг другу "третий глаз"...

"К сожалению, от неё идёт холод..."

Псевдопоиски в галлюцинациях и эзотерическом бреде реально потерявшихся людей превращены не только в издевательство над родными и близкими пропавших, но и, например, в разжигание межнациональной розни.

"Девочку увела женщина, связанная с цыганами. Хочет продать им. Находится девочка севернее места, откуда пропала в соседнем квартале. Дом типовой, маленькая двухэтажка на пару подъездов, облезло-жёлтый. Тёмная лестница. Увела женщина светлая. Девочку бьют иногда или грубовато с ней обращаются. Она плачет, раздражает. Пока из города не увезли. Жива", — пишет некая Ирина Алёхина — "каббалист и эзотерик" — о той самой потерявшейся в Вологодской области двухлетней Василисе.

А дальше эзотерики и колдуны приходят к консенсусу — Василиса уже мертва! В тот момент это выглядело логичным: село глухое — живёт всего четыреста человек. Вокруг лес, речка. Если ищут давно и не могут найти, случилось самое страшное, не иначе. В комментариях сыпятся обвинения. Колдуны прямо намекают — "трясите маму".

"Девочки нет в живых с большой вероятностью. По её дате рождения прочитывается опасность от воды, это может быть река", — ещё одна версия смерти ребёнка. И не последняя:

"Хотелось бы верить в лучшее. Но не думаю, что жива. Похоже на утопление, несчастный случай, недоглядели".

"Что-то мать недоговаривает. Ребёнок оказался в другом месте не сам, его увели туда. Но его и не видно, вода где-то есть поблизости, но это не то. Возможно, действительно колодец или яма большая. Нет ощущения, что ребёнок жив", — гадания становятся всё страшнее.

На момент написания этой статьи колдуны и маги продолжали глумиться в комментариях под постом о пропаже девочки.

Рассчитывая больше на свой "третий глаз", чем на поиск в "Яндексе", маги и экстрасенсы не углядели в астральных полях, что девочка уже нашлась, пусть не вполне здоровая, но живая. Её отыскали в реальности в пятистах метрах от места пропажи и в тяжёлом состоянии доставили в Вологодскую областную больницу. За две ночи в лесу организм ребёнка подвергся обезвоживанию и переохлаждению.

Кому выгодны эзотерические пляски на костях?

Возникает закономерный вопрос: кому выгодно мракобесие в группе "Астро алерт", насчитывающей около пятидесяти тысяч подписчиков? Или это просто отдушина для людей с подвижной психикой, насмотревшихся эзотерических шоу по телевизору?

В группе "Астро алерт" вроде бы ни слова про деньги или платные услуги, но в главном информационном блоке дана ссылка на другую астрологическую группу, где такие услуги уже предлагаются и рекламируются в самых разных формах. Понятно, что группы связаны и материнская "поисковая" группа — просто воронка продаж, как говорят маркетологи, для коммерческой площадки. А там уже пользователя поджидает какая-нибудь целительница и астролог Катерина Дятлова, рекламируя платные консультации и курсы.

Лайф не берётся спорить о практической или научной ценности астрологических услуг в социальных сетях и не кричит средневековое "сжечь ведьму!". Однако деятельность доморощенных экстрасенсов и целителей легко попадает под некоторые статьи УК РФ, не говоря уже о том, что вряд ли колдуны регистрируют в налоговой ИП или ООО с прописанной деятельностью по составлению карты Хирона в Тельце.

И в любом случае эзотерические спекуляции на пропаже детей выглядят отвратительно.