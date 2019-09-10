YouTube-блогер привёл на наркофорум тысячи детей, чтобы выиграть 2 млн рублей

Чтобы выиграть 2 000 000 рублей на форуме по продаже наркотиков, ютуб-блогер привёл на него почти две тысячи своих подписчиков, многие из которых, судя по переписке, не достигли совершеннолетия. Особо не задумываясь, орды школьников регистрировались на незаконной платформе, писали отзывы, создавали новые темы, якобы подзаработать, а на деле обеспечивали блогеру победу в конкурсе, параллельно знакомясь с запрещённым в России контентом.

Нешуточная борьба разгорелась между участниками наркофорума в Даркнете за победу в конкурсе, где победитель получает БМВ третьей серии или 2 000 000 рублей — на выбор. Организаторы предлагали ошеломительный приз за простые действия — привести как можно больше новых пользователей на наркоплатформу по реферальной ссылке.

Среди форумчан затесался и юный ютуб-блогер — начинающий "гуру" заработка в Сети. Обойдя завсегдатаев и опытных форумчан, ютубер привёл на площадку около 1700 новых пользователей, получив победу со значительным отрывом. Вместо БМВ блогер предпочёл взять 2 000 000 рублей и даже видео на своём канале выложил: "Всем спасибо, очень помогли". Если забыть о том, каким образом получены деньги, заложенные в призовой фонд, за парня можно было бы даже порадоваться.

Орды детей смутили даже наркоторговцев

Непонятно, то ли юный ютубер не задумывался, куда именно он зовёт подписчиков и какие последствия могут быть, то ли всё понимал и очень хотел выиграть. Вот только на форум пришли орды детей.

Запрещённая информация буквально в каждой теме платформы — оптовые и розничные магазины (наркотиков), подделка документов, обнал денег и криптовалюты, синтез и рецепты наркотиков, их производство и оборудование для производства, упаковка, транспортировка и многое другое, включая специальные и просто опасные акции. Например, "Проверочная закупка".

В ней может поучаствовать любой зарегистрированный пользователь форума. Возраст неважен. Достаточно купить наркотик или получить пробный образец и оставить полный отзыв с впечатлениями от употребления. Инструкция и требования к так называемому трип-репортажу скрупулёзно составлены и заботливо приложены к ветке конкурса. Вознаграждение — самым талантливым.

Можно только догадываться, сколько подобных "трип-репортажей" могли совершить подростки, которых привёл на форум их любимый блогер.

Старожилы форума всполошились, не понимая, откуда появились сотни сообщений, написанных, судя по содержанию, детьми. Мол, я тут рассказываю о том, как марихуану растить, а наряду с людьми "в теме" меня читают дети! Откуда? Кто позвал? Форумчане буквально атаковали юного победителя конкурса.

"А что, не видно, что тут на форуме в основном одни дети сидят, которые даже не понимают, где находятся, ставят собственную фотку, не думая о безопасности? Мне тут много таких школьников пытались доказать, что это соцсеть с заработком", — возмущается один из взрослых форумчан.

Ещё один сетует: "... поманил народ тем, что тут можно зарабатывать для собственной выгоды, а правду скрыл, чтобы люди не отказывались сюда заходить".

"Прикиньте, сколько *** до двенадцатилетних сюда зайдут и не выдержат, начнут пробовать весь товар этой площадки… И что тогда?" — пытается воззвать блогера к совести третий.

"Наркофорум — для наркоманов, а не детей," — авторитетно подытоживает пользователь с пометкой "свой" под никнеймом.

Но администрация форума к стенаниям старожил осталась холодна. Главный админ авторитетно поясняет, что за детьми должны следить родители, а запрет и блокировка новых пользователей, пусть и несовершеннолетних, только подстегнёт их интерес.

Так кто же виноват в том, что на форум, где обсуждаются незаконные темы и продаются наркотики, попали дети? Родители, которые не следят за досугом отпрысков, ютубер, который позвал юных подписчиков, или правоохранители, которые вовремя не закрыли площадку?

Главный юрисконсульт группы компаний "Правокард" Наталья Гребнева разъяснила Лайфу, что распространение информации, которая содержится на этом форуме, — незаконна. А вот с ответственностью ютубера чуть сложнее.

— Здесь нужно определять степень возможной ответственности у лица, который производит рекламу данного форума. Привлечение к ответственности данного распространителя возможно будет как лица, распространяющего заведомо ложную информацию и/или за распространение информации, запрещённой к распространению в сети Интернет. К данной категории причислена в том числе информация, которая способна вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и/или одурманивающие вещества (ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию").

Как детей и подростков заманивают в Даркнет

Какой подросток не мечтает о красивой жизни: легко, быстро и много зарабатывать, путешествовать и гонять на крутых тачках и мотоциклах? Именно поэтому визуально успешная картинка, которую создают сотни "гуру", заработков в Интернете, так привлекает молодёжь на их ютуб-каналы.

Даже сама незаконная платформа предупреждает: "... подростки составляют существенную часть сообщества YouTube, и это надо всегда учитывать при размещении видео в нашем сервисе". Но администрация форума умалчивает, существенная часть — это сколько? Если здраво рассуждать, у взрослой совершеннолетней прослойки интернет-сообщества вряд ли найдётся столько свободного времени, чтобы обеспечить многомиллионные просмотры топовым блогерам всего за сутки. То есть подавляющее большинство пользователей "Ютуба" — именно школьники, самый уязвимый контингент для информационного воздействия. Им хватает фотографий шикарной жизни в соцсетях, чтобы поверить, что любимый блогер — эксперт в вопросах заработка. Вот, например, фотографии из соцсетей ютубера, выигравшего 2 млн рублей на форуме о наркотиках.

Впрочем, в распространении информации об этом наркофоруме засветился не только YouTube со своими блогерами. Вот, например, открытая реклама этого же форума на сайте финансов и инвестиций.

Всего за несколько минут Лайф нашёл ещё с десяток рекламных объявлений об этом наркофоруме в Сети, причём в "белой" её части, для доступа к которой никаких ухищрений не понадобится.

Кузница кадров и конвейер в тюрьму

Проблема вовлечения подростков в сферу наркотиков сейчас особенно остра. Ведь чуть ли не половина этой индустрии ушла в Даркнет, а обманчивая анонимность внушает уверенность, что тебя никто не поймает.

По статистике самих наркоторговцев, средняя жизнь на свободе в качестве так называемого кладмена (лица, осуществляющего закладку наркотиков. — Прим. Лайфа) для новичка составляет всего три-четыре месяца. Эта должность находится в самом основании пирамиды наркоторговли, и вербуют туда кого попало, включая детей и подростков. Закладчики быстро вычисляются намётанным взглядом патрулирующего улицу полицейского и попадают за решётку на долгие годы. А конвейер не останавливается. Никто даже не замечает потери очередного наркобойца, потому что на это место стоит целая очередь из желающих быстро и легко заработать. Вот только мало кто рассказывает юным "кладменам" об издержках и опасности этого труда.

Например, в мае этого года двух не судимых ранее друзей посадили на шесть лет в колонию строгого режима. А они всего лишь увидели рекламу на YouTube о том, как можно подзаработать на "закладках", и тут же попались.

А ведь YouTube совсем недавно еле удалось замять скандал, связанный с рекламой наркотиков. В видеороликах то и дело вылезало промо одной из самых известных платформ по продаже наркотиков в Даркнете без разрешения владельцев видео. Как оказалось, такая реклама просочилась на каналы из-за несовершенства системы безопасности. Сейчас благодаря Роскомнадзору прямая реклама исчезла, но вылезла скрытая — информирование через сторонний контент. Заходишь в видео, а там ненавязчиво показывают особый ресурс, можно даже название не озвучивать.

Вот что рассказала Лайфу главный юрисконсульт группы компаний "Правокард" Наталья Гребнева:

— К сожалению, в настоящее время складывается ситуация, что при всех профилактических действиях со стороны органов полиции информация о способах производства наркотиков, хранения и распространения, а также избежания привлечения к уголовной ответственности за эти преступления и криминальных схемах получения денежного вознаграждения находится в открытом доступе в сети Интернет для неограниченного круга лиц. С распространением такого рода информации должна проводиться полноценная борьба. У граждан должна быть сформирована активная социальная позиция (сообщать в компетентные органы о выявленных фактах).

Борьба с каждым таким форумом подобна сражению с ветряными мельницами. На месте одного закрытого Роскомнадзором сайта появляются два новых. А найти организаторов крайне трудно. Например, домен форума, о котором говорится в этой статье, зарегистрирован в Америке, но местонахождение айпи меняется каждый час.

В то время как тысячи подростков по рекомендации любимого блогера набивают всё новые и новые комментарии на форуме о наркотиках, пытаясь заработать сотню-другую рублей, там же им могут предложить заработки совсем другого порядка. И только правоохранительные органы смогут выяснить, на самом ли деле несовершеннолетний ютубер получил заявленный приз в 2 млн рублей или это лишь проплаченный блогеру рекламный ход для того, чтобы вовлечь в преступную деятельность как можно больше людей, в том числе детей и подростков.