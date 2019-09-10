К самосожжению у Госсовета философа привели шаманизм, язычество и поэзия

Никто не ожидал, что пожилой учёный, выступающий против языковой и культурной дискриминации своего народа, подожжёт себя сегодня утром в знак протеста. Лайф выяснил, почему Альберт Разин решил уйти из жизни и почему он протестовал.

Ранним утром у здания Госсовета Удмуртии стояли три человека с плакатами. Ничего не предвещало беды — чиновники привыкли к подобным акциям. На сегодня была намечена новая парламентская сессия, и выступления одиноких протестующих были ожидаемы. В Удмуртии, как и во многих национальных республиках, есть те, кому важно защищать язык и традиционную культуру. Возглавлял группу протестующих известный в городе приветливый учёный Альберт Разин, с виду безобидный ревнитель традиционной удмуртской культуры. Он держал в руках транспарант с фразой Расула Гамзатова "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Вспыхнул как факел

Где-то в восемь часов Разин отошёл в сторону под предлогом отдохнуть. Остальные два ревнителя удмуртской культуры абсолютно не ожидали ничего страшного и затем увидели уже вспыхнувшее, как факел, тело Разина.

В конце концов огонь удалось потушить, но учёный уже сильно обгорел и до приезда скорой лежал на асфальте. Рядом с телом дымился сгоревший транспарант. По всей видимости, учёный принял пафосный стих советского поэта за прямой призыв к действию. Разина привезли в реанимацию в критическом состоянии, где он умер в 13:20 по московскому времени. Шансов выжить у него не было — врачи говорят, что обгорело практически 100% кожного покрова.

Образ жизни шамана туно. Любовь, суицид, сельская община

Как выяснил Лайф, Альберт Разин был видным учёным и пропагандистом удмуртского язычества. В профиле "Фейсбука" на нас глядит доброжелательный пожилой мужчина с подписью в профиле:

Родина — дер. Кузьымгурт. Учитель и социолог, к.филос.н. Человековед и крестьяновед. Толстовец.

Родившись в небольшом селе Кузюмово, Разин сделал неплохую карьеру. Кандидат философских наук доцент Удмуртского государственного университета Альберт Разин был ревностным поборником своего этноса и высказывался за обязательное изучение удмуртского языка в школе.Также Разин участвовал в молениях в священных рощах, называя себя шаманом древней традиции туно. Для пропаганды этого учения он основал общество удмуртской культуры "Дэмэн".

Готовился заранее...

На удалённом сразу после самосожжения учёного профиле на сайте УдГУ в сфере интересов Разина значились "любовь" и "суицид". Традиционные верования финно-угров не осуждают самоубийство и не обещают загробного наказания за суицид, как это принято в христианстве. Возможно, поэтому накануне самосожжения Разин вёл себя как обычно, не был подавлен, даже наоборот. Для верующего язычника туно между смертью и жизнью нет большой разницы...

Когда его пытались потушить, Разин стоял безмолвно, как будто долго готовился к этому. В реанимации выяснилось, что на учёном была маска, чтобы быстро не задохнуться, и несколько слоёв одежды.

Источник Лайфа подтвердил, что мужчина готовился к смерти заранее: учёный просил свою жену получить права и привыкать жить самостоятельно, без него, несмотря на то что сам он был из рода долгожителей. Также известно, что пенсионер трудился в последнее время в Доме учёных, где хоть и не состоял в штате, но имел кабинет, работая на общественных началах. По данным источника Лайфа, его сократили незадолго до самосожжения.

Ещё Разин недавно купил в долг участок и дом, заняв деньги у родственника. Долг нужно было отдать... Это было проблемой, ведь гранты учёный уже не получал. Но вряд ли эти неурядицы послужили главной причиной суицида.

Разин был обычным региональным учёным, пропагандировал деревенский образ жизни и сельское хозяйство. Про митинги и протесты ничего не говорил. В последний год занимался отстаиванием последней березовой рощи в Ижевске, священной для него самого.

Следователи начали проверку по факту случившегося.