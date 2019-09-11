Вежливый насильник любил кладбища и поговорить. "Досчитайте до ста"

В Калужской области осудили насильника, который в 2015–2016 годах прямо средь белого дня нападал на женщин в разных районах Калужской области, чем запутывал следователей и нагонял страх на местных жителей. Связать воедино все эпизоды помогли генетическая экспертиза и нетипичные для преступника манеры, которые жертвы не могли не запомнить.

Отправная точка — кладбище

Трифоновское кладбище на Малинниках. Промзона, частный сектор и овраги. Так выглядел район Малинники в 2015 году. Прямо за конечной остановкой троллейбуса — пустырь. По нему идёт тропинка к Трифоновскому кладбищу, которое закрыли для массового захоронения в 90-е годы. Но сюда всё ещё ходят редкие посетители — родственники умерших, чтобы ухаживать за могилами.

Путь насильника Олега Кривошапкина начинается именно отсюда.

24 апреля 2015 года вечером после рабочей смены женщина пришла на могилу родителей, чтобы привести её в порядок. Пустынное место. Случайный свидетель — почти невероятное событие… Здесь Кривошапкин и подкараулил первую известную следствию жертву. Он напал на женщину сзади, повалил на землю и стянул одежду ей на голову так, чтобы она не могла рассмотреть нападавшего. После завершения насилия преступник повёл себя нетипично: заставил лежащую на земле женщину считать до ста, прежде чем встать. Пока жертва считала, Кривошапкин скрылся.

Следователи не смогли добиться от жертвы подробного описания насильника, но важна была любая зацепка — от цвета кожи и волосяного покрова до голоса и поведения. Именно странное поведение Кривошапкина станет впоследствии ключевым моментом в расследовании нападений.

Следующая остановка — Оптина пустынь

Древний монастырь Русской православной церкви — Оптину пустынь в Козельском районе Калужской области — окружают живописные места: с одной стороны густой лес, с другой — река, церкви и соборы. Маленькое кладбище при монастыре... Здесь же и несколько озёр, куда так любят приезжать местные жители, чтобы искупаться в летний зной.

9 августа 2015 года молодая девушка приехала сюда из райцентра, как раз чтобы искупаться и прогуляться. Но летний день превратился в леденящий душу кошмар. Прямо с тропинки её утащил Кривошапкин и завёл в глубь леса. Как и в первом случае, он закрыл лицо девушки. Теперь её бюстгальтером. От первоначальной схемы побега тоже не отступил — заставил считать и с места преступления скрылся. Однако в этот раз Кривошапкин ещё и угрожал девушке ножом.

Сразу связать эти два эпизода воедино следователям разных районов не удалось, ведь между местами преступлений почти 80 километров. Но на одинаковое поведение и "творческий метод" преступника в этих двух случаях следователи обратили внимание на одном из совещаний по нераскрытым делам.

Помимо одинакового почерка насильника прослеживалась особая мягкость и почти тактичность по отношению к жертвам. У следователей и оперативников он получил рабочий псевдоним Вежливый насильник. Кроме этого, генетическая экспертиза показала полное совпадение биологического материала. А значит, в области орудовал серийный насильник.

И снова возле кладбищ

Тихое и окружённое оврагами Трифоновское кладбище, по всей видимости, приглянулось Кривошапкину. 15 сентября он напал на женщину, возвращавшуюся домой с моторостроительного завода.

Жертве не повезло — она проходила как раз мимо оврага, когда почувствовала, что кто-то схватил её сзади и приставил нож к шее. Кривошапкин с силой потянул её в овраг, да так, что у женщины слетела туфля. И насильник снова подтвердил своё негласное прозвище — вернулся на место преступления с найденной обувью, чтобы жертве не пришлось ходить по острым камням оврага босиком…

Дальше Кривошапкин не мог остановиться. Следующий эпизод — спустя месяц. Всё в той же части Калуги, в двух километрах от полюбившегося Трифоновского кладбища. Девушка шла в гости через гаражи по улице Ольговка в частном секторе. Сценарий тот же, а экспертиза подтвердила: ещё один эпизод серийного насильника.

Уже 8 декабря Кривошапкин ловит следующую жертву — несовершеннолетнюю студентку. И снова насильник орудует всего в полутора километрах от кладбища, но другого, Пятницкого, расположенного ближе к центру города. Слова девушки о том, что ей нет 18 лет, отчасти подействовали на преступника. Изнасилования в полной мере не случилось, Кривошапкину хватило "насильственных действий сексуального характера".

Собрав воедино все показания жертв, следователи составили примерный портрет преступника: мужчина худощавого телосложения, рост 170–175 см, возраст 40–45 лет, руки ухоженные. Скорее всего, ведёт нормальный образ жизни. Ни запаха алкоголя, ни табака от насильника не исходило. Некоторые жертвы упоминали камуфляжный костюм. И особая примета: он не применял грубой физической силы к женщинам и даже вёл с ними светские беседы. Интересовался возрастом, образом жизни, где и с кем живут, работают и так далее. Следователи решили все эпизоды объединить в одно уголовное дело.

Мотоцикл не помог скрыться

После череды преступлений в конце 2015 года насильник будто затаился. Следующее нападение Кривошапкин совершил 23 июня 2016 года. Но на этот раз изменилось место охоты. Жертву он нашёл в Перемышльском районе у детского оздоровительного лагеря "Смена" в Корекозево. Сосновый бор, частный сектор.

Осмотр места происшествия с участием служебной собаки привёл следователей от места преступления на место, где, по словам работницы кухни детского лагеря, стоял красный мотоцикл марки Honda. Женщине показали всю линейку мотопродукции этой фирмы, и она указала на модель CB400SF. Следователям наконец улыбнулась удача.

Дальше алгоритм действий сводился к отработке подобных транспортных средств и их владельцев. Выяснили, что в области на тот момент было зарегистрировано 149 мотоциклов данной модели, из них в Калуге — 39, в Перемышльском районе — ни одного, а в Козельском — всего 3, один из которых был красным.

Установить собственника не составило труда. Им был Олег Кривошапкин. Вежливый насильник оказался семейным человеком. Вместе с женой и сыном жил в Калуге, хотя был прописан в Козельске. Всё сошлось. Обнаружились и красная Honda, и старенькая "шестёрка", в которой находился описанный несколькими женщинами камуфляжный костюм. А экспертиза подтвердила: все эпизоды совершены именно Кривошапкиным.

Идеально сошёлся и психологический портрет преступника. Кривошапкин оказался аккуратным и педантичным человеком. В доме порядок и чистота, и руки правда удивительно ухожены, несмотря на то что работал слесарем. Выяснилось и тёмное прошлое насильника: ранее он уже был судим за аналогичные преступления и освободился лишь в 2009 году.

Следователи уверены: в списке преступлений Кривошапкина не только эти доказанные эпизоды, ведь в ходе следственных действий удалось выявить ещё одно нападение, жертва которого не стала заявлять в полицию. По мнению следователей, далеко не каждая женщина, подвергшись сексуальному насилию, обращается в органы.

Как узнал Лайф, та самая "шестёрка" Кривошапкина зарегистрирована в Самаре. Вероятно, после освобождения в 2009 году мужчина переселился в Калугу, чтобы начать новую жизнь…

За совершённые преступления суд назначил Вежливому насильнику девять с половиной лет лишения свободы.