Пять лет разбоев и убийств. Грабителя в плаще сгубила жадность

Почти шесть лет грабитель отстреливал инкассаторов на территории Москвы и Московской области. На его совести как минимум две смерти и 20 млн похищенных рублей, и всё-таки он попался…

В убийстве и разбойных нападениях на чоповцев и инкассаторов в Москве и Подмосковье обвиняют 48-летнего мужчину. Ружьё и боеприпасы, среди которых были патроны, идентичные гильзам с двух мест ограблений в Химках и Солнечногорске, задержанный хранил дома и на даче. Взяли мужчину совместными усилиями Следкома и МВД России во время совершения им очередного нападения на отделение банка в Москве.

Задержанного уже арестовали и предъявили ему обвинение в убийстве, сопряжённом с разбоем, и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

8 миллионов в продуктовой тележке

В ноябре 2014 года посёлок Андреевка Солнечногорского района потрясло хладнокровное убийство. Вечером инкассаторская машина с сотрудниками ЧОПа подъехала к гипермаркету "Ашан". Когда 44-летний сотрудник ЧОПа Николай Назаров грузил деньги в машину, рядом с инкассаторским автомобилем появился неизвестный. Назаров схватился за пистолет, но не успел — преступник выстрелил первым.

От полученных ранений Назаров скончался в карете скорой помощи. Его напарнику повезло больше. Он успел закрыться в автомобиле, захлопнув за собой бронированную дверь. Преступник бросил мешки с деньгами в продуктовую тележку и скрылся. Оператору службы безопасности "Ашана", который находился за мониторами наблюдения, удалось заснять грабителя.

Преступник надевал на дело длинный плащ, в котором выглядел как герой постапокалиптического боевика. Но длинные полы одежды, вероятно, нужны были ему, чтобы скрывать ствол ружья и особенности телосложения.

ГСУ СК России по Московской области тогда возбудило уголовные дела по статьям "Убийство из корыстных побуждений", "Разбойное нападение" и "Незаконный оборот оружия". Грабителю удалось увезти в тележке восемь млн рублей. Но, по всей видимости, денег жадному преступнику не хватило...

Ещё одно убийство

Ещё одно нападение со смертельным исходом произошло 20 января 2017 года в Химках. Преступник подкараулил двух напарников — инкассатора и охранника ЧОПа возле ТЦ "Лига". Преступник произвёл в них несколько выстрелов из ружья. 38-летний сотрудник частного охранного предприятия скончался на месте, но его напарник убежал в безопасное место и сохранил денежные средства. Нападавший с места преступления скрылся. Следком выложил видеозапись, на которой видно лицо предполагаемого преступника, только в сентябре 2018 года.

Тогда по горячим следам разыскать лицо, причастное к совершённым преступлениям, не удалось. Но после задержания 48-летнего грабителя на очередном нападении и проведения обысков по месту его жительства, дактилоскопических экспертиз и физико-химических экспертиз по гильзам, изъятым в ходе осмотра мест происшествия, улики сошлись с изъятыми у задержанного.

Кроме этих двух эпизодов мужчина обвиняется ещё в трёх разбойных нападениях, совершённых в 2017, 2018 и 2019 годах, на сотрудников банков на территории города Москвы и Московской области.

Как поясняют в ГСУ СК России по Московской области, в ходе этих нападений преступнику удалось похитить денежные средства на общую сумму более четырёх миллионов 800 тысяч рублей, свыше 40 тысяч долларов США и более 37 тысяч евро. Данные уголовные дела находятся в производстве органов полиции, но материалы по ним уже запрошены следственными органами СУ СК России по Московской области. Расследование уголовного дела продолжается.