"Завтра я иду убивать". Жертву педофила-изверга могли бы спасти

Зверское убийство семилетнего Дениса (имя изменено. — Прим. Лайфа) шокировало не только Железногорск, но и всю страну. Коварно заманив мальчика в свою квартиру, Виталий Пащевский несколько дней насиловал семилетнего мальчишку, пока его искали по городу три тысячи человек. Затем изверг убил Дениса ударом ножа в голову, а потом вынес из квартиры тело своей жертвы в спортивной сумке, прикопав в лесу. После задержания педофила горожане хотели линчевать зверя, и на судебном заседании даже пришлось надеть на Пащевского бронежилет. В ходе следствия выяснилось, что изверг снимал детское порно и распространял его в Сети! 12 октября в отношении Пащевского вынесут приговор. Лайф выяснил все подробности этой жуткой, леденящей кровь истории.

Роковой осенний день

23 октября прошлого года два первоклассника, учащихся гимназии № 1 Железногорска, возвращались домой после занятий. Стоял обычный осенний день, на улице было уже довольно холодно и зябко. Мальчики зашли в мини-маркет, купив себе печений и сухариков. Затем разбежались по домам.

Один из мальчиков — Денис Б. — вошёл в подъезд своей девятиэтажки. Поскольку он жил на последнем этаже, Денис зашёл в лифт вместе с соседом дядей Виталей с четвёртого этажа. Доподлинно неизвестно, караулил ли изверг свою жертву или же преступление произошло спонтанно. Дядя заманил ребёнка в свою квартиру, пообещав показать что-то интересное... Из этой квартиры мальчик уже не выйдет живым. На часах было около трёх дня.

Отчаянные поиски мальчика

Уже через три часа Дениса хватились родители. Почти сразу же начали работать правоохранители. На поиски ребёнка вышли и добровольцы отряда "Лиза алерт", прочёсывая город и лесополосу. Ориентировка на мальчика была отправлена в соседние районы. В этих поисках в общей сложности принимало участие три тысячи человек.

Почти всё свидетельствовало — мальчик зашёл в свой подъезд и больше из него не выходил. О том, что мальчик пошёл домой, говорил одноклассник Дениса, с которым они расстались у мини-маркета, на единственной записи с камер Денис тоже шёл по направлению к своему дому. Сосед-инвалид с первого этажа, сидящий днями у окна, рассказал, что своими глазами видел, как мальчик входил в подъезд, но не видел, как выходил. Собака, пущенная по следу кинологами, тоже привела к подъезду и просто села у двери...

Опера делали поквартирный обход, стучались и к Пащевскому, но педофил просто не пустил их домой. Это вызывало определённые подозрения, но оперативники не решились проникнуть внутрь его жилища без ордера. В этот момент мальчик находился у него в квартире — ещё живой и здоровый! Если бы оперативники, невзирая на то, что у них не было ордера, вторглись бы в квартиру Пащевского в тот день, мальчик мог бы выжить.

Впоследствии Курским СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам халатности...

Штрихи к портрету маньяка

В своих показаниях Пащевский утверждает, что первые дни после похищения не только не трогал мальчика, но даже кормил и заботился о нём. Насилие и убийство произошли только через двое суток — 25 октября, когда весь город стоял на ушах в поисках Дениса. В эти дни Пащевский никуда не выходил из дома, удовлетворяя свою звериную похоть.

Сам Пащевский работал на ГОКе электриком, никогда не был женат, жил со своей матерью, которая ворчливо обвиняла сына в затворничестве. Мол, сидит всё время у компьютера и ничего ему не надо. Весной мать умерла... Что избавило её от тягостного стыда за сына.

В соцсетях в удалённом уже личном профиле Пащевский указал, что окончил школу № 6 Железногорска, получил первое образование экономиста в ЮЗГУ и второе юридическое — в Московском областном институте управления и права. Главным в жизни считает "семью и детей", о себе говорит: "Я толстый, лысый, очень сексапильный (шутка)". Ещё в 2015-м Пащевский выставил во "ВКонтакте" странную картинку, ставшую в его случае пророческой.

Но в остальном это был обычный мужчина, живший своей одинокой холостяцкой жизнью, — во всяком случае, так его описывали соседи. Даже 25 октября, когда всё уже произошло, соседка Пащевского по лестничной площадке попросила его вкрутить лампочку в подъезде. Тот спокойно вышел, оставив свою дверь открытой, вкрутил, кивнул и ушёл. Спокойно и хладнокровно, будто в его квартире не лежало остывающее тело убитого и изнасилованного им мальчика.

Заметая следы...

После насилия и убийства Пащевский решил избавиться от тела. Для этих целей он вызвал грузовую "газель", якобы для того, чтобы выбросить строительный мусор. Он погрузил в неё несколько сумок, в одной из которых находилось тело мальчика, старую дверь и какой-то хлам...

Затем Пащевский выехал с сумкой за двадцать километров от Железногорска в село Трояново, где у него была дача. Он спрятал тело за своим дачным участком, закидав его листьями, пожухлой травой и ветками деревьев.

Поскольку изверг вызвал уже подозрения у полиции, его всё-таки задержали 30 октября, через неделю после похищения и через четверо суток после убийства. Следователи всё-таки попали в его квартиру и сразу же увидели на полу подозрительные, похожие на засохшую кровь пятна. Потом Пащевского "кололи", пока тот не сознался и не показал место, куда спрятал труп. Во время проверки показаний на месте, в Трояново, Пащевский довольно хладнокровно рассказывал следователям, как убивал мальчика и прятал его тело. На лице монстра в тот момент не было ни страха, ни сожаления.

По суду Линча

Народ в Железногорске простой и суровый. Во время следственного эксперимента с Пащевским возле роковой девятиэтажки собралось несколько сотен кипящих гневом людей, готовых разорвать педофила на куски. Полицейским пришлось выставить оцепление, чтобы этого не произошло. Взамен требующему самосуда народу дали возможность посмотреть извергу в глаза. Люди скандировали: "Убийца! Убийца!"

На суде во время избрания меры пресечения на Пащевского пришлось даже надеть бронежилет, чтобы он не погиб от шальной пули, выпущенной каким-нибудь разгневанным мстителем.

Следствие по делу шло около года и закончилось в августе 2019-го. Уже больше месяца идут судебные слушания, и 12 сентября Пащевскому наконец выносят обвинительный приговор. Поскольку процесс закрытый, журналистов пустят только на оглашение приговора.

Во время суда маньяк выглядит уже не так, как на той первой записи из Трояново, где он высокомерным вальяжным тоном объясняет, как убивал и прятал тело Дениса.

По всей видимости, в СИЗО ему приходится несладко. А ведь впереди ещё приговор и долгое, возможно, пожизненное заключение.

Режиссёр детского порно

Поскольку процесс закрытый, детали произошедшего узнать довольно трудно. Но, когда закончилось следствие, стало известно, что помимо изнасилования и убийства Пащевского обвиняют в распространении и публичной демонстрации материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Также ему вменяют использование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов.

Помимо убийства и изнасилования Дениса Пащевскому не вменяют других тяжких эпизодов, поэтому вполне можно предположить, что в то самое время, когда добровольцы прочёсывали город и лесополосу... Когда безутешные родители расклеивали ориентировки на столбах, а оперативники делали поквартирный обход — хладнокровный насильник снимал на камеру детское порно, которое потом сливал в Сеть на определённого рода ресурсы...

И самое страшное во всей этой истории то, что у оперативников была реальная возможность сохранить жизнь мальчику. Если бы они рискнули и действовали бы решительней, ворвавшись в квартиру Пащевского, мальчик был бы, может быть, травмированный психически, но живой.

Проблема в том, что следователи опасаются проводить какие-то следственные действия без решения суда. Если опера тогда ворвались бы в квартиру Пащевского, они стали бы героями, а суд, безусловно, узаконил бы этот обыск. Но оставалась вероятность, что в квартире Пащевского не было ребёнка. И тогда опера остались бы виноватыми.