Ангелы ада из Сургута. За разбои и похищение людей арестовали банду байкеров

Какая главная претензия у западных и многих российских мотоклубов к "ночным волкам" и их лидеру Александру Хирургу Залдостанову? Сотрудничают с властью и не совершают преступлений, как это положено в американской байкерской культуре. Зато "вольные братья" из Сургута вели себя как настоящие байкеры из голливудского кино. И теперь пятеро членов мотобанды находятся в СИЗО — их обвиняют в разбоях и хранении оружия. Лайф разобрался в тонкостях сургутской байкерской культуры.

Джин и 10 правил нажопниц

В Сургуте сосуществует аж шесть байкерских клубов. Пару женских, один семейный, ещё для новичков и путешествий. "Вольное братство" — самое молодое, но и самое развязное мотосообщество Югры. В нём состоит пара десятков человек. Их база — бар "Мотоклиника" (он же бар "Пиратская бухта") — находится в гаражах на Заячьем острове. Символ — два черепа. Лидер — некий Александр по прозвищу Джин. Гоняет на Kawasaki Voyager 1700.

Байкерский клуб, который он создал, функционирует в жёстком формате MC, что означает строгую иерархию, абсолютную преданность общим интересам, готовность умереть за собрата. Начала банда, как и клуб "Ночные волки", то есть с костюмированных вечеринок, красочных фаер-шоу и покатушек в обнимку с брутальными красотками. К слову, девушек в клубе цинично называли нажопницами и даже разработали 10 правил поведения для них.

Не были чужды "вольные братья" и благородству. Вот они собирают деньги на лечение больному ребёнку. Но, видимо, как говорила Шапокляк, "хорошими делами прославиться нельзя".

Байкерская дедовщина

28-летний Игорь (имя изменено) был счастлив, когда вступил в ряды "вольных братьев". Но чем дальше, тем больше он сомневался: "А подходят ли ему негласные правила, царящие в банде?" Вскоре старшие собратья начали его травить. Просто так уйти из банды они никому не давали. Надо искупить вину. В конце концов, Игоря грубо затолкали в гараж рядом с баром и удерживали там ночь. Били, угрожали ножом. Отпустили беднягу лишь после того, как он написал расписку о дарении им своей "тойоты".

Не менее жёстко был наказан за неповиновение ещё один член клуба "Вольные братья" Антон (имя изменено. — Прим. Лайфа). Он тоже захотел покинуть банду. Просто перестал появляться на сходках и общаться с собратьями. И ему отомстили. Ворвались в квартиру, вынесли бытовую технику, компьютер, гаджеты, наиболее дорогую одежду, а его самого избили, едва не оставив инвалидом на всю жизнь.

Добавим, что оба потерпевших долгое время не обращались в полицию. Преступления были совершены ещё зимой и весной. А заявления поступили только в конце лета. Вскоре оперативники задержали первых пятерых подозреваемых. Те оказывали активное сопротивление, пытались пуститься в бега. Это 37-летний Джин — лидер братства — и его подельники, им от 25 до 54 лет. Сейчас все пятеро в следственном изоляторе.

— Надо понимать нравы сургутской байк-тусовки, — рассказывает на условиях анонимности байкер Артём (имя изменено), представитель другого байк-клуба города. — Мы, например, не были близки ни с "Вольным братством", ни с его президентом. Но обсуждать их преступления с другими людьми, полицией или (тем более) со СМИ не будем ни при каких обстоятельствах. Лично от себя могу сказать, что собираемся их подержать, перекид в СИЗО формируем, что бы они ни совершили, ребята остаются частью мотодвижения города. Да, были в их байк-клубе горячие головы. Но где их нет...

Вторит Артёму сургутский байкер Борис (имя изменено): "Да простые ребята были. Я, если честно, в шоке, как вообще такое произошло. Не ожидал. У них так заводила есть негативный, кто вечно всех подбивал, — кличка Сварм. Его вот не задержали. Наверное, гасится сейчас где-то с испугу".

Другое мнение у мотоциклиста Константина (имя изменено): "Они все в "Вольном братстве" очень неприятные люди. Пьянки, драки, хулиганство, раздутое ЧВС. Я избегал встречи с ними".

Боевой арсенал банды

Уже возбуждены уголовные дела. Во-первых, по статье "Разбой" с отягчающими обстоятельствами. Во-вторых, за незаконное хранение и изготовление оружие. В ходе обыска их бара "Мотоклиника" сотрудники полиции обнаружили охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, самодельные боевые револьверы, патроны различного калибра. Также на фото, размещённых полицией, можно рассмотреть и нечто похожее на самодельное взрывное устройство.

— У нас имеются все основания предполагать, что есть и другие потерпевшие от преступных действий участников данного сообщества. Просим всех, кто что-то знает, обратиться в УМВД России по г. Сургуту, — призывают местные полицейские.

Задержанным байкерам грозит до 12 лет тюрьмы. Лайф будет следить за развитием событий.