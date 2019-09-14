Манёвр обгона не совершал — подробности страшного ДТП под Ярославлем

Страшное ДТП произошло в Ярославской области утром 14 сентября. Большегрузная фура вылетела на встречку и столкнулась с пассажирским автобусом. Погибло, по разным данным от семи до девяти человек.

Примерно в 10:25 пассажирский автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту Ярославль — Гаврилов Ям, в районе села Заячий Холм столкнулся с большегрузом MAN. Очевидец рассказал сотруднику ГИБДД, что грузовик двигался по встречной полосе, причём на манёвр обгона это похоже не было. Пока не ясно, уснул ли водитель за рулём или произошло что-то другое.

Автобус, в котором ехало около 30 человек, от страшного удара покорёжило и отбросило на обочину. Кабину фуры также разворотило, что свидетельствует об огромной силе смертельного столкновения. Обломки транспорта разлетелись по дороге, парализовав движение по трассе. Но ни возгорания, ни разлития топлива на дороге.

Столкновение стало роковым для, по разным данным, от семи до девяти человек, сразу же погибших во время удара, в том числе и для обоих водителей. Остальные получили травмы, среди них ребёнок. Состояние пострадавших оценивается медиками как тяжёлое и средней тяжести.

Все обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают бригады медиков и спасатели. В общей сложности это около 30 человек и 10 единиц техники.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".