Убить авторитета помешал его сын. Всё, как в 90-е, но гранату доставили дроном

Приговор в отношении авторитетного бизнесмена должен вынести суд Волгограда 17 сентября. Эта история словно из сериалов про лихие девяностые, но с поправкой на эпоху гаджетов. По версии следствия, Виталий Брудный подготовил покушение на другого волгоградского авторитета — спортсмена Владимира Поташкина, считая его виновным в смерти своего брата. Брудный с подельником послали радиоуправляемый дрон с гранатой, как в современном голливудском боевике. Лайф разбирался в хитросплетениях этого криминального сериала.

Дело Виталия Брудного прекрасно иллюстрирует, что именно происходило в Волгограде в двухтысячные — они были не менее кровопролитными, чем печально известные лихие девяностые. И это просто невозможно понять вне контекста общей криминальной ситуации Волгограда.

Чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Поташкина, которого по версии следствия хотел убить Брудный с помощью управляемого дрона, называли наследником криминальной империи знаменитого на юге России Вадима Кадина, убитого ещё в 2011 году.

Тогда киллер подошёл к жертве вплотную, выстрелив Кадину в затылок. Убегая от телохранителей, убийца понял, что ему не уйти, и совершил суицид. До сих пор доподлинно не известно, кто именно заказал Кадина, который навёл в Волгограде относительный "порядок" после беспредела лихих девяностых. Но его убийство вызвало огромный резонанс в криминальном мире.

После громкого убийства Кадина именно его правая рука — кикбоксёр Поташкин — получил в наследство бронированный автомобиль. А братья Брудные тоже варились в ближайшем окружении Кадина и претендовали на лидирующие роли. Противостояние братьев Брудных и Поташкина некоторые местные СМИ называли войной авторитетов. Поэтому никто в преступном мире Волгограда не удивился, когда в самый разгар этого противостояния Сергей Брудный был убит.

Роковой выстрел у "Маруси"

Вечером 21 мая 2014 года два приятеля — соучредитель Тракторозаводского и Центрального рынков 40-летний Сергей Брудный и его коллега, владелец Центрального рынка Евгений Ремезов — обсуждали дела возле кафе "Маруся". Поговорив, они обнялись, как старые друзья. Этот момент сидящий на заднем сиденье "девятки" киллер счёл самым удобным для выстрела — пуля вылетела с 40 метров и, прострелив лопатку Сергея Брудного, задела сонную артерию. Та же пуля попала и в голову Ремезова, которому повезло больше — в отличие от Брудного, он выжил. Забегая вперёд, скажем, что и исполнители, и заказчики этого преступления были пойманы и сегодня отбывают наказание.

Потом оказалось, что выстрел произвёл Хасу Баталов — специально откомандированный в Волгоград боец из группы известного террориста Доку Умарова, ликвидированного российскими силовиками незадолго до этого в труднодоступном ущелье Кавказа.

Но тогда Виталий Брудный решил отомстить за брата. Эта попытка, за которую его и судят сегодня, произошла почти сразу после смерти Сергея. Покушение это тоже напоминало сцену из современного боевика.

Смертельный дрон и бандитское благородство

Бизнесмен и чемпион Европы по кикбоксингу Владимир Поташкин шёл в цирк на соревнования по боям без правил. С собой он взял сына, что и спасло ему жизнь. Когда Поташкин почти дошёл до дверей цирка, к нему подлетел дрон со взрывчаткой, которую должны была активировать дистанционно...

По версии следствия, оператор дрона увидел, что Поташкин держит за руку своего сына, и отказался от своего намерения. По версии же самого Василия Брудного, он отказался от задуманного сам. Поэтому вменить им могут только хранение боеприпасов и оружия, обнаруженных во время обыска.

Виталия Брудного сдал с потрохами оператор дрона, которого, спустя некоторое время, задержали в Краснодаре. Однако долгое время Брудного не удавалось арестовать, поскольку он имел связи на самом высоком уровне, возможно в Волгоградском СУ СКР.

Не везёт в смерти, "повезло" в суде

Избежав расправы в 2014 году, Поташкин вёл прежний "авторитетный" образ жизни. 1 марта 2016 года киллер выпустил в спортсмена две пули, когда он выходил из боксёрского клуба. И, хотя пуля попала в шею авторитета, прострелив её навылет, Поташкину чудом удалось выжить. А за несколько месяцев до этого неизвестные сожгли его бронированный внедорожник.

Удача благоволила Поташкину, когда его пытались убить, но изменила, когда Поташкин решил "прессануть" одного предпринимателя прямо в ресторане. В июне 2017-го он вместе со своим племянником устроил драку, чуть не разнеся весь ресторан.

Записи с камер попали в руки оперативников, а предприниматель, с которым у Поташкина был конфликт, обвинил его в вымогательстве. На суде Поташкин пытался "закошмарить" потерпевшего и утверждал, что нет никаких доказательств его преступления. Но суд счёл иначе, и сейчас авторитет находится в местах лишения свободы.

Ключевой свидетель и потерпевший

Самое интересное, что непосредственных исполнителей и заказчика убийства Сергея Брудного всё же поймали, о чём Лайф писал чуть выше. И, как оказалось, Поташкин к этому был совершенно непричастен.

Дальше ещё страннее: по делу убийства брата Виталий Брудный проходит ключевым свидетелем. Получается, что в одном деле он свидетель, в другом — обвиняемый. А его главный враг — Владимир Поташкин — в одном деле является потерпевшим, а в другом — обвиняемым. И разобраться в хитросплетениях этого волгоградского криминального детектива непросто.