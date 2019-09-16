Пожар унёс жизни 8 человек. Погибло четверо детей и один прокурор

Пожар в Красноярске унёс жизни сразу двух семей: четверо детей и четверо взрослых. Трагедия уже масштабная, но среди погибших прокурор Лесосибирска — Василий Федорцов. Несмотря на бытовые версии происшествия, расследованием занялись федеральные эксперты, а в Сети уже рождаются конспирологические версии.

Электронагреватели и старая проводка

Короткое замыкание в проводке из-за перегрузки электронагревательным прибором — такова основная версия на сегодня смертоносного пожара, вспыхнувшего в ночь с воскресенья на понедельник в Красноярске на улице Гусарова, 23. Буквально мгновенно выгорела квартира на третьем этаже. Погибло от дыма и огня восемь человек — две семьи. Накануне они все легли спать и не проснулись. По крайней мере, соседи не слышали ничего: ни криков помощи, ни хлопков взрыва. Когда в доме почувствовали запах гари и вызвали пожарных, уже вовсю полыхало. Скорее всего, в злополучной квартире к тому времени все были мертвы. Потушили пламя силами 16 пожарных расчётов и 43 сотрудников МЧС РФ.

Основная версия у пожарных дознавателей возникла сразу. Ночные температуры в городе упали до +3–4 градусов. Отопление ещё не включили. Многие стали пользоваться электронагревателями. Дальше роковая роль старой либо кустарной проводки, замыкание, искра…

С особой объективностью

Уже возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Его тут же передали в центральный аппарат СК РФ... Для наиболее полного и объективного расследования. В помощь местным экспертам криминалистам поспешили более опытные спецы из Москвы. Назначены всевозможные экспертизы. Такие меры приняты явно не только из-за самого факта гибели восьми человек на пожаре.

Особой важности трагедии прибавил тот факт, что среди погибших найден Василий Федорцов, 35-летний прокурор города Лесосибирска. Он отдыхал на югах в отпуске с женой и двумя сыновьями. По пути домой остановился на денёк отдохнуть в Красноярске у сестры. А у той — муж и две дочери. Все они и погибли в роковом пожаре. Предположительно, взрослые могли праздновать встречу, а дети играть в другой комнате. Отсюда вторая версия — неосторожное обращение с огнём.

Что мы знаем о прокуроре Федорцове

На должность прокурора Лесосибирска Федорцов назначен пять месяцев назад. До этого он девять лет работал в Пировском районе. Начинал карьеру в 2006 году помощником межрайонного прокурора. Все о Василие говорят только хорошее: коллеги, соседи. Примерный семьянин, всегда вежливый и отзывчивый. А ещё очень ответственный.

Что Федорцов ответственный, вдруг подтвердилось неожиданным и неприятным образом. В соцсетях новость про погибшего прокомментировал некто Владимир Н.

— А детей и женщин жалко, глубокие соболезнования!!! — добавляет Владимир Н. — Готов денег пожертвовать, если будут собирать.

В судебных базах дело Владимира Н. (от 2017 года) Лайф нашёл очень быстро, вот оно . Действительно, два молодых парня, обоим чуть за 20, осуждены за вырубку деревьев в сибирском лесу. Ущерб 27 292 рубля. Обоих отправили в колонию строгого режима на 2,5 года. Но Владимир Н. кое о чём умолчал. Он был ранее судим за разбой, а его товарищ отбывал условку за хранение наркотиков. Как бы то ни было, обошлись с ними сурово.

Конспирологи из соцсетей

То, что прокурор Федорцов был связан по роду своей прокурорской деятельности с лесом, в социальных сетях Лесосибирска и местных СМИ стали обсуждать сразу. Появились и конспирологические версии о его смерти.

— Прокурор случайно погиб на пожаре — не верю. Его назначили к нам в город, где вопрос вырубки леса всегда стоял остро, и тут же эта странная смерть. А скорее, убийство. Начальник ОВД не помню какого района, но в области нашей, тоже занимался делом о незаконной вырубке. В итоге скоропостижно скончался ночью дома, — судачит в соцсетях Наталья Ч. Сторонников конспирологии в соцсетях — почти половина от всех комментаторов. Остальные всё же грешат на проводку.

Таиланд или Анапа?

Ещё одна странность. Некоторые СМИ по горячим следам пожара сообщили, что Федорцов возвращался из отпуска не с каких-то там абстрактных югов, а конкретно из Таиланда. А потом резко эту новость удалили. Затем опубликовали заново, но уже без упоминания Таиланда. Паралелльно один региональный портал публикует статью о пожаре, где Федорцов возвращался уже из нашей родной Анапы. И это уже понятно. Прокурорам, как и другим силовикам, фактически ограничен выезд в 173 страны мира, включая Таиланд.