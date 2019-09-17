"Замотали скотчем руки и ноги". Как реабилитационные центры похищают алкоголиков

В Ленинградской области нашли целую сеть реабилитационных центров, где под видом лечения от алкоголизма и наркозависимости насильно удерживали постояльцев. Их били, морили голодом и не давали спать — всё это считалось частью воспитательного процесса...

Из так называемого частного центра реабилитации "Берег" в посёлке Дубровка Всеволожского района удалось сбежать двум мужчинам. Они обратились в правоохранительные органы, где по их заявлениям возбудили уголовное дело — "Незаконное лишение свободы двух и более лиц" (п. "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ).

В рамках этого уголовного дела следователи и криминалисты региональных подразделений Следкома, МВД и Росгвардии провели обыски и освободили из лечебно-воспитательного плена более 50 человек из разных регионов России, среди которых были женщины и несовершеннолетние. Одна из пациенток рассказала о том, что побои, лишение сна и еды были здесь обычной практикой.

По версии следствия, злоумышленники от имени частных реабилитационных центров навязывали свои услуги гражданам, страдающим алкогольной, наркотической и иными зависимостями. Их родственников убеждали в необходимости длительного содержания стоимостью от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Однако вместо лечения пациентов помещали в частные домовладения, которые были оборудованы с нарушениями санитарных норм и правил.

В рамках уголовного дела задержали пятерых подозреваемых, троих из которых арестовали.

Индивидуальные предприниматели вместо врачей, коттеджи вместо больниц

Как сообщает региональное интернет-издание 47news.ru, кроме реабилитационного центра "Берег" обыски провели в центрах "Нева" и "Здоровый Петербург".

Как выяснил Лайф, центры "Берег" и "Нева" связаны между собой. Их реквизиты, юридический адрес и адрес фактического местонахождения совпадают. Почти совпадает и персонал — психологи, заявленные на интернет-страницах этих центров. Вот только лицензия Минздрава в обоих случаях отсутствует. Если исходить из реквизитов, деятельностью по реабилитации занимался обычный индивидуальный предприниматель — Тамара Кузина из Брянской области. Договор на оказание услуг в центрах "Берег" и "Нева" составлялся уже на другого индивидуального предпринимателя — Дмитрия Скопинцева.

То есть такой серьёзной деятельностью, как реабилитация больных различными видами зависимости людей, занимались простые ипэшники, ориентированные на предоставление услуг проживания.

Местом юридического адреса двух этих центров выступает одно и то же здание, правда, с офисными помещениями... Возможно, именно тут злоумышленники вели "официальный" приём родственников, чтобы не показывать реальные условия проживания их близких.

Сами же коттеджи, в которых удерживали людей злоумышленники, находились совсем в других местах Ленинградской области. Центр "Берег" — в Дубровке, а "Нева" — во Всеволожске, то есть на расстоянии примерно 24 километров друг от друга.

Похищения... с разрешения родных

По информации Московского научно-практического центра наркологии, реабилитационные центры без медицинской лицензии — самый прибыльный и широкий сегмент рынка реабилитации. Организовать такой центр намного проще, чем, например, клинику, почему и размещаются они зачастую в коттеджах или даже квартирах.

Схема проста — арендовать помещение с мебелью и найти пациентов. Что не так трудно, особенно если имеются связи в наркодиспансерах и клиниках.

Как оказалось, злоумышленники регулярно работают по этой схеме. Например, в июне 2018 года к пяти годам и двум месяцам колонии строгого режима приговорили Калмыкова А.С. Он в сговоре с другими лицами похищал и удерживал людей против их воли под предлогом лечения от наркологической и алкогольной зависимости. Для этого Калмыков зарегистрировал некоммерческую организацию и создал реабилитационные центры.

Вот только в этих центрах людей били, связывали скотчем, запирали в доме и запрещали общение с родственниками. Как поясняют потерпевшие, на окнах помещений, в которых содержались так называемые реабилитанты, были решётки, а двери всегда запирались. Фактических арестантов уговорами, обманом или угрозами заставляли подписать документы о добровольном нахождении в центре.

Вот то, что говорится в приговоре о том, как из дома забирали одного из потерпевших: "...Поскольку ехать с ними он отказался, то они, все трое, применили физическую силу: скрутили его, нанесли в область тела по несколько ударов, били кулаками в область туловища и головы, по несколько ударов каждый, отчего тот испытал физическую боль. Мать присутствовала, видела происходящее, потом ушла в другую комнату. После все трое замотали ему скотчем руки и ноги, вынесли на руках и погрузили в микроавтобус…"

То есть фактически с молчаливого согласия матери потерпевшего похитили и увезли из дома.

В этот реабилитационный центр, как и в другие, в основном обращались сами родственники потерпевших. Они боялись за жизнь и здоровье близкого, но зависимого человека, а помочь самостоятельно были не в силах. Ведь зачастую алкоголики и наркозависимые люди представляют угрозу не только для себя, но и для окружающих. Родственники были уверены — любимому сыну, брату, мужу там лучше, ему там помогут. Вот только о реальных условиях содержания им никто не рассказывал.

Реабилитационный центр или настоящая тюрьма

Проблемой таких социальных реабилитационных центров является и то, что часто пациенты туда поступают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не в полной мере осознавая последствия своих действий, они подписывают документы о добровольном прохождении реабилитации и нахождении в центре. И это вполне законно, ведь социальную реабилитацию с 2013 года могут проводить даже организации без лицензии Минздрава. Но фактически оказывать реальную помощь — назначать лекарства и план лечения — могут только те организации, у которых соответствующая медицинская лицензия есть.

В связи с относительной простотой организации такого реабилитационного бизнеса количество центров с каждым годом только растёт. Деньги можно запросить любые (в зависимости от платёжеспособности семьи реабилитанта). Ведь обеспокоенные и напуганные родственники торговаться не будут, выложат озвученную сумму, лишь бы помочь близкому. Ещё и сами позвонят — попросят приехать забрать. Кроме того, подобные центры часто работают "всерую". Деньги за реабилитацию берут наличными или просят перевести на банковские карты сотрудников.

В связи с выявлением всё большего количества похищений, незаконного удержания людей, принудительного привлечения реабилитантов к труду и насилия над ними МВД России совместно с Минздравом и Минтрудом подготовило проект нормативно-правового акта, который разрешит реабилитацию зависимых пациентов только в медицинских организациях, работающих по лицензии.