Историю убийства кубанской Лоры Палмер покажут у Малахова. Её родные ждут эфира

Жестокое и загадочное убийство 9-летней Марины Негребы произошло на Кубани четыре года назад. Но лишь сейчас появилась надежда на справедливое расследование. После статьи Лайфа родственников убитой девочки позвал сняться в своей телепередаче знаменитый Андрей Малахов...

Августовское расследование Лайфа "Кто убил "кубанскую Лору Палмер"? Спросите у зятя судьи Хахалевой" всколыхнуло общественность. Эта история шокирует и пугает. Летом 2015 года в Краснодарском крае задушили девятилетнюю Марину Негребу. Её таинственная смерть привела к цепочке кошмарных сюрреалистических событий. Дело до сих пор не закрыто. В нём есть два самоубийства, эксгумация трупа, вырезанный у девочки сфинктер и прочие ужасы!

Родственники Марины заподозрили сотрудников краснодарского управления СК РФ в фальсификации улик. Наиболее зловещую роль, по их мнению, сыграл следователь по особо важным делам Вадим Бадалов — зять "непотопляемой" судьи Елены Хахалевой. Напомним, что Лайф тогда обратился к почерковедам за экспертизой подписи бабушки Марины на акте осмотра места происшествия. Вывод экспертов был категоричен: подпись бабушки на важнейшем для расследования документе была подделана...

С момента публикации нашего расследования минул почти месяц. Чтобы узнать, что произошло после, Лайф набрал Татьяну, мать убитой девочки.

— С тех пор мы написали руководителю краевого следственного управления Вадиму Бугаенко заявление с просьбой возбудить уголовное дело против его подчинённого Бадалова, — рассказала Лайфу Татьяна. — К заявлению приложили почерковедческую экспертизу, которую вы нам сделали.

После на дело был назначен новый следователь — Денис Денисов. Он уже заказал вторую почерковедческую экспертизу, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы предыдущей. Из плохих новостей: сам Вадим Бадалов так и не был отстранён от работы... даже на время проверок его деятельности.

А ещё семье убитой девочки позвонили продюсеры шоу "Прямой эфир с Малаховым" на втором канале. "Мы все в шоке, очень хотим помочь, сам Андрей Малахов заинтересовался. Давайте снимем передачу о вас," — предложили они. Естественно, родственники Марины Негребы с радостью согласились. Съёмки велись три дня. Два дня на Кубани и ещё один в студии в Москве. В передаче поучаствовали отец убитой девочки Иван Негреба, две её бабушки Марина Мищенко и Наталья Рябичева, а также дедушка Владимир Мищенко.

— Помимо нашей семьи на передаче Малахова выступили родственники Арины Данькиной, — продолжает Татьяна Негреба. — Эту двенадцатилетнюю девочку изнасиловали и задушили два года назад в соседней станице. Почерк убийства точь-в-точь как с нашей Мариной. По делу Данькиной уже осуждён на 20 лет тюрьмы её родной дядя. Однако экспертиза обнаружила в трусах убитой Арины некий мужской генотип. И это точно не её дяди. То есть за решёткой находится невиновный.

Помочь в расследовании убийств Марины Негребы и Арины Данькиной пообещала один из приглашённых гостей шоу Малахова — Ирина Филатова, судмедэксперт передачи "Человек и закон". И Лайф приветствует тот факт, что таинственные и страшные преступления в Краснодарском крае будут преданы ещё более широкой огласке.

Дело "кубанской Лоры Палмер" требует большей огласки и справедливого расследования. Лайф продолжает следить за его ходом и вместе с родственниками ждёт выпуска передачи "Прямой эфир с Малаховым" о Марине Негребе на второй кнопке российского телевидения.