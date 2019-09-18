Квартиру узницы концлагеря отобрали мошенники. Только Бастрыкин поможет вернуть

Узница концлагеря из Петербурга буквально осталась на улице накануне праздника 9 Мая. Воспользовавшись беспомощным состоянием пожилой женщины, знакомая уговорила продать ей квартиру за 4,4 млн рублей. Документы 93-летняя бабушка подписала, но деньги так и не получила. В полиции возбуждать дело отказались. Обманутую и убитую горем пенсионерку приютили родственники. Возмущённый несправедливостью внук узницы концлагеря добился возбуждения дела по мошенничеству только в сентябре — после личного приёма у Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета Российской Федерации. Почему пенсионерка вынуждена была четыре месяца ждать справедливости, выяснил Лайф.

Следователи подозревают в бесстыдном мошенничестве 52-летнюю помощницу воспитателя в детском саду. Женщина приехала в Северную столицу и имеет в Петербурге только временную регистрацию. Может быть, поэтому ей так приглянулась квартира пенсионерки, расположенная почти на набережной Невы, в доме на улице Бабушкина.

Удивляет тот факт, что на протяжении более четырёх месяцев узница концлагеря страдала, мошенница жила обычной жизнью, а дело следователи не возбуждали. И только тогда, когда сам глава СК России отметил, что права 93-летней пенсионерки должны быть защищены, и поручил в кратчайшие сроки провести процессуальную проверку, делу дали ход. Вероятно, проверку проведут и в отношении сотрудников полиции, которые разбирались в обстоятельствах, но приняли решение отказать в возбуждении.

Почему такого рода дела обычно не спешат возбуждать, объяснила Лайфу следователь по особо важным делам Лилия Максимова:

Как правило, такой вид преступлений — мошенничество с недвижимостью — крайне трудно доказуем. Потому что сложно доказать умысел. Именно поэтому следственные органы не спешат возбуждать такие уголовные дела, дабы эти дела не рассыпались в судах. И далеко не все возбуждённые уголовные дела доходят до суда. Мошенники могут выдвигать различные версии, и всё может свестись к к гражданско-правовым отношениям. То есть очень тонкая грань между уголовным деянием и гражданскими правовыми отношениями. В этом случае нужно идти в суд и доказывать недействительность сделки. И только когда вмешиваются высокие лица, например, генеральный прокурор (или в частности Александр Бастрыкин), только в этих случаях, к сожалению, возбуждаются уголовные дела. Или какая-то известность и связи. В данной ситуации, конечно, молодцы родственники, которые не остались в стороне и не прекратили бороться, когда в возбуждении уголовного дела отказали.

Остаётся надеяться, что расследование проведут в такие же кратчайшие сроки, как и проверку, ведь теперь ход следствия контролирует центральный аппарат Следкома России. По крайней мере, на официальном сайте ведомства сообщается, что подозреваемую уже задержали и в ближайшее время изберут меру пресечения.

"В ходе расследования уголовного дела будут выяснены все обстоятельства происшедшего, а также приняты меры по установлению иных лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления", — заявляет официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Лёгкая добыча для мошенников

Пожилые люди, особенно проживающие в одиночестве, — лёгкая жертва для любых мошенников, включая чёрных риелторов и квартирных аферистов, а то и убийц. Ведь для беспомощного пенсионера остаться в живых после встречи с бандой преступников, жаждущих отобрать его имущество, — уже удача. Криминальные сводки и новостные отчёты Следкома так и пестрят заголовками об убийствах одиноких пенсионеров.

Совсем недавно, в сентябре 2019 года, следователи СУ СК РФ по Калужской области направили в суд дело в отношении целой преступной группы из восьми человек, которые убили 63-летнего пенсионера Вооружённых сил РФ.

Дедушка собирался продать свою квартиру в Обнинске и переехать на постоянное место жительства в Краснодарский край к своей знакомой. Об этом узнали злоумышленники, один из которых — 56-летний калужанин — втёрся в доверие к пенсионеру. Он выяснил, что бывший военный живёт один, родственников у него нет, поэтому о его пропаже долго никто не заявит.

Решением убить старика калужанин поделился с подельниками, которые и осуществили жестокую расправу. Тело убитого пенсионера закатали в ковёр, вывезли и спрятали в подвальном помещении гаража. Сам же организатор, воспользовавшись связями и украденным паспортом убитого, сделал себе новые документы, только со своей фотографией. По поддельным документам злоумышленники переоформили квартиру, сняли деньги со вклада пенсионера и даже набрали кредиты.

О пропаже одинокого пенсионера сообщили в полицию только через пять месяцев после его убийства. Знакомая в Краснодарском крае обеспокоилась тем, что друг, который собирался переехать, долго не выходит на связь. И только после этого машина правосудия заработала. Преступников нашли, а дело направили в суд.

Сколько ещё таких пропавших стариков, об исчезновении которых просто некому заявить, сложно представить...

Родственники-душегубы

Но опасность подстерегает одиноких владельцев квартир не только среди чужих людей. В Кемеровской области 34-летний житель предложил знакомому убить свою двоюродную сестру, которая проживала одна, чтобы заполучить её квартиру и автомобиль. Причём организовать циничное и жестокое убийство помогли злодеям трое местных жителей…

Женщину подкараулили возле подъезда, заманили в машину (якобы там сидит сотрудник полиции и зовёт её для беседы). А когда женщина села в автомобиль, её пристегнули наручниками и задушили. Тело вывезли и закопали на обочине дороги. Противоестественное убийство женщины собственным братом вскрылось только при попытке продажи квартиры. Покупательница случайно обнаружила в соцсетях объявление о пропаже женщины и узнала в ней владелицу квартиры.

Возможно, проблема столь частых преступлений против пожилых людей куда глубже. Одиночество толкает стариков на общение с малознакомыми и зачастую просто опасными людьми. Хорошо отыгранная забота и внимание вводят лишённых теплоты пенсионеров в заблуждение, и впоследствии они готовы отдать мошеннику что угодно — будь то квартира, последние деньги или, возможно, жизнь.