Стюардессы "Аэрофлота" бастуют? Десятки рейсов могут оказаться под угрозой срыва

Стюардессы и даже пилоты "Аэрофлота", похоже, бастуют. Они в массовом порядке берут больничные и не выходят на работу. Сейчас под угрозой отмены 50 рейсов в день. Лайф разобрался в истоках протестных настроений в самой крупной авиакомпании России.

Хитрая забастовка — операция "Больничный"

Забастовка под говорящим названием "Больничный" стартовала 13 сентября. Впервые призывы к протесту прозвучали в самом крупном тематическом онлайн-сообществе "Типичный бортпроводник".

— Мы призываем коллег — пилотов и бортпроводников "Аэрофлота" — массово получать больничные и не выходить на рейсы. Акция продлится до конца месяца и, может быть, весь октябрь. Чем больше будет больничных, тем выше шансы, что руководство вступит с нами в диалог. Мы его вынудим, иначе "Аэрофлоту" придётся отменять около 50 рейсов в день! — признаётся Лайфу воинственно настроенный пилот Алексей (имя изменено). — Наши цели — увеличение зарплаты и изменение отношения к нам со стороны начальства. К слову, мы вдохновились недавней забастовкой пилотов авиакомпании British Airways. Ей пришлось отменить около 1,7 тысячи рейсов.

— А почему просто не объявить забастовку? Зачем понадобились эти больничные? — уточняет Лайф.

— Всё очень просто! Неприкрытые забастовки на транспорте категорически запрещены Трудовым кодексом РФ. Никто из нас не хочет угодить под уголовную статью или быть уволенным. Потому-то и пошли на такую хитрость, — объясняет пилот Алексей.

Протесту нужен храбрый лидер

Протестные настроения в "Аэрофлоте" медленно набирают обороты. Проблема в отсутствии общей координации и хаотичности. По словам Алексея, в акции сейчас участвуют уже 178 пилотов и бортпроводников, ещё почти 500 обещают присоединиться.

Даже внутри простых трудяг "Аэрофлота" единого отношения к протесту нет. В большинстве своём все они сходятся в одном — необходимо, чтобы лидерство над протестующими взял на себя официальный профсоюз. Тогда получится!

— Забастовка — это хорошо, но, простите за прямоту, если нужно достигнуть определённого результата, коего все хотят по итогу, не сотрудники должны выдвигать требования, а профсоюз. В "Аэрофлоте" это межрегиональный профессиональный союз "Шереметьевский профсоюз лётного состава" (ШПЛС. — Прим. Лайфа). Это стандартная практика в Европе. В противном случае всё это ни к чему не приведёт и будет официально незаконно, увы... — поясняет Лайфу стюардесса Алина (имя изменено).

Но Алине противоречит бортпроводник Антон (имя изменено): — А я говорил ШПЛС: "Давайте что-то массовое организуем, нас то и то не устраивает, только так мы добьёмся победы! В ответ профсоюз молчал или в лучшем случае что-то мямлил невнятное о согласованных митингах. Мы, кто раньше верил в ШПЛС, сейчас в нём окончательно разочарованы. Этот профсоюз всегда сливает протест и прежде всего думает о законности/незаконности акций, а не об интересах своих подопечных. Потому-то и появилась идея создать независимый альтернативный профсоюз. Вопрос, хватит ли нам на это храбрости.

Антон уверен, что если уж забастовка не поможет создать независимый профсоюз, то точно к этому подтолкнёт отмена нескольких ещё советских постановлений в марте следующего года. Например, сейчас по нормативам пилоты и проводники проводят в небе не более 80 часов в месяц. Существуют стандарты по оплате отпуска и часов отдыха, есть даже коэффициенты вредности. Это всё скоро посыпется.

— Думаю, спустя два-три месяца наш брат не выдержит и вспыхнет новый протест, — размышляет о будущем Антон.

Куда смотрит ШПЛС

Дозвониться президенту "Шереметьевского профсоюза лётного состава" Игорю Дельдюжову оказалось очень легко. Он открыт к диалогу:

— Конечно, слышал про акцию бортпроводников "Аэрофлота". Во-первых, это незаконное мероприятие, хотя бы поэтому профсоюз не может его поддержать. Во-вторых, как выглядит сама процедура общения с начальством во время конфликтов. Нужно выдвинуть требования. Например, в форме петиции. Далее, если требования не выполнены, объявить согласованный митинг или иную акцию в рамках закона. Здесь же всё не так. Нарушена сама процедура. Требования непонятны. Пока могу сказать: ни один рейс из-за бастующих не отменили. Но мы, как профсоюз, готовы общаться с протестным активом и искать выход из сложившейся ситуации, — уверяет Лайф президент ШПЛС Игорь Дельдюжов.

Чем недовольны пролетарии "Аэрофлота"

Существует множество сайтов, где работники оставляют отзывы на своих работодателей. Час копания в Сети — и становится ясно: мало какую компанию сотрудники так ругают, как "Аэрофлот".

— "Аэрофлот" — это крупнейшая рабовладельческая компания — монополист в России! — не выбирает слов стюардесса Ксения. — Со всеми сотрудниками заключаются контракты на пять лет, чтобы люди сразу не сбегали, когда понимали, какое отвратительное отношение к ним. Ты просто пушечное мясо, механизм в системе. Опыт работы не ценится, доплата за стаж жалкие 500 рублей. "Аэрофлоту" выгодно набирать постоянно новеньких молоденьких ребят с дальних регионов, для которых 50 000 рублей зарплата — это большие деньги. Помимо этого, начальство любимыми правдами и неправдами лишает людей премий и бонусных билетов.

Вторит Ксении бортпроводница Мария:

— За время моей работы (начиная с 2012 года) замечаю только одни ухудшения условий труда для сотрудников. Загибайте пальцы. Дискриминация по поводу возраста и внешности — раз. Повышения заработной платы не было — два. Исчезают комнаты отдыха — три. Шкафчики, где можно переодеться, перенесли в другой терминал, 40 минут туда идти теперь — четыре. Сделали общую с мальчиками раздевалку в новом терминале Б — пять!

Согласна с предыдущими ораторами и стюардесса Виктория:

— С первых же дней попадания в офис "Мелькисарово" (это место, где проходят собеседования, куда ездят подписывать отпуска и больничные) вы поймёте, что попали в настоящий ад. Так оскорбительно с вами ещё никто себя не вёл. Хотите услышать, какая вы страшная, толстая, веснушки какие у вас неприятные и в какие места вам надо ботокс вкачать, а какие уменьшить, унизить, втоптать в грязь, занизить вашу самооценку, чтобы себя почувствовали полным ничтожеством, то вам сюда! Даже если просто больничный отвезти, то вы должны быть при полном параде! Не важно, что это ваш выходной и вы после болезни.

К чему может привести забастовка

Даже почти стихийная "больничная забастовка" рядовых пролетариев "Аэрофлота" грозит сорвать планы тысяч пассажиров. Это в день. А чем бастующий "Аэрофлот" грозит всей лётной отрасли России, страшно подумать.

Но даже если скороспелое забастовочное движение будет подавлено, сами протестные настроения не исчезнут. Пример западных коллег из British Airways заразителен, и пролетариат лётного труда может выйти с больничного и перейти на другие средства борьбы.