Спойлеры Мосгордумы. Как "самых умных" оставили в дураках

Спорткару спойлер необходим, чтобы прижимать к дороге на высокой скорости. А в политике спойлер — это человек, оттягивающий голоса у сильного конкурента. Спойлер спортивной тачки выглядит по-пацански и придаёт машине брутальности. Судьба политического спойлера обычно не завидна: в итоге его просто забывают. Но чудеса случаются, как, например, на выборах в Московскую городскую думу. Сразу несколько кандидатов-спойлеров внезапно стали настоящими депутатами. Политические "золушки" явно и сами не ждали такого чуда, вот только будет ли от этого толк москвичам? Лайф допросил двух самых скандальных спойлеров этих выборов.

Московская городская дума начинает работу в новом составе. После нашумевших незаконных митингов и хитрой, хоть и изначально бессмысленной, игры несистемной оппозиции состав законодательного органа сложился яркий. Ленин считал, что государством может управлять любая кухарка. Московской городской думе нового созыва, кажется, предстоит проверить это утверждение.

Скандальный ролик

"Надо принять закон, чтобы самые выдающиеся депутаты были пожизненно и передавали свои полномочия по наследству", — нравоучительно декламирует избирателям Сергей Савостьянов, кандидат от КПРФ по 15-му округу, в анонимно вброшенном в Сеть ролике. Интеллигентный молодой человек в очках внешне не похож на хама, но странные высказывания облетели телеграм-каналы, а затем и СМИ. Особых шансов у Сергея изначально не было, но он выиграл выборы! Лайф спросил Сергея, почему он вёл такую выборную кампанию. Савостьянов ответил, что всё монтаж и провокация.

Ролик действительно оказался фейком. Но политологи говорят: изначально шансов выиграть выборы у Сергея не было. Узнаваемость низкая, политического опыта мало, соперники опытные. Обычный спойлер. А помогло, видимо, "Умное голосование". Впрочем, Сергей Савостьянов хотя бы вёл реальную избирательную кампанию...

Кандидат-невидимка

Но настоящим роялем в кустах оказался кандидат "Справедливой России" по третьему одномандатному округу. Александр Соловьёв — полный тёзка другого кандидата по тому же округу, которого неожиданно сняли с выборов в последний момент. Скоропостижно, прямо перед выборами вступивший в "Справедливую Россию" молодой человек победил, даже не ведя избирательной кампании!

Но сразу после выборов новоиспечённый политик пропал! Он долго не заходил на свою страничку в соцсети и не отвечал на телефонные звонки. Но на первое заседание Мосгордумы его всё же привели. Лайф поговорил с самым, пожалуй, таинственным депутатом нового созыва.

На кандидата Соловьёва бремя депутата МГД явно свалилось совсем уж неожиданно. Но он тут же показал себя консерватором. Первое, что сделал начинающий политик, поддержанный радикальной оппозицией, — выступил за выдвижение спикером МГД... прежнего спикера — Шапошникова. Неблагодарно и прямо назло самой идее "Умного голосования".

УГ как избирательная технология

Несколько самых удивительных депутатов нового состава МГД — возможно, результат так называемого умного голосования: когда избирателя призывали голосовать за кого угодно, кроме кандидатов от московских властей. Несистемная оппозиция не смогла даже собрать подписи для обычной регистрации своих кандидатов, но попыталась устроить из выборов настоящий цирк. Отчасти получилось.

Насколько умно поступили "умно проголосовавшие" избиратели — вопрос. Несистемная оппозиция на голосование может и повлияла, но своих сторонников в МГД так и не привела, а позволила получить мандаты кандидатам системной оппозиции. Это было просто недальновидно, скажем мягко. Да и сама аббревиатура "Умного голосования" — УГ — имеет в сетевых мемах совсем иную расшифровку.

Но, похоже, главной жертвой УГ стала не правящая партия, как надеялась несистемная оппозиция, а сам московский избиратель. Ему теперь с этим жить...

Популизм шагает по планете

Если коротко, тактика политического популизма легко вкладывается в пословицу: "Обещать — не дать, а дураку приятно". Только в роли дурака — избиратель. А в роли обещающего — политик, громко и эмоционально говорящий о лёгком и скором решении всех острых социальных, экономических и политических проблем. Конечно, так не бывает, но развитие СМИ и социальных сетей даёт популисту сто очков перед каким-нибудь реальным политиком. Выборы превращаются в соревнование по художественному крику и несбыточным громким обещаниям.

А в этот раз популисты от радикальной оппозиции превратили выборы в мини-торжество так называемых спойлеров.