Из детского дома в детский концлагерь. Приёмная семья стала для детей адом

Лайф уже писал о семье Крайновых, жестоко убивших приёмных детей, которых они взяли на попечение ради денежных пособий. В июле их приговорили к длительному заключению. Но реальность оказалась куда страшнее — умственно отсталых детей супруги практически взяли в рабство, используя их труд для строительства дома. За отказ работать они жестоко пытали детей, а когда поняли, что работники из приёмышей никакие, — просто убили их, заметая следы.

Подобас — небольшой посёлок на окраине шахтёрского городка Мыски Кемеровской области. Супруги Евгений и Елена Крайновы в посёлке держались особняком, жили бедно, но по меркам Кузбасса вполне приемлемо. Никто в Подобасе не ожидал, что эти простые на первый взгляд люди окажутся циничными и жестокими садистами-убийцами.

Чёрные ангелы

Весной 2015-го Крайновы оформили опеку над тремя подростками: 17, 15 и 14 лет. Все приёмные дети были умственно отсталыми. Свой поступок супруги объяснили желанием помочь больным, обиженным жизнью подросткам. Крайновы повторяли это как мантру даже на суде, когда всплыли ужасающие подробности, обличающие истинную суть этих "ангелов".

Конечно, местные понимали, что Крайновы взяли детей больше из-за денежных пособий. Не они одни пошли в интернат Мысков за установлением опеки. В месяц за ребёнка государство платит от 11 000 и даже больше, не считая единовременных выплат, доходящих и до ста тысяч рублей. Ежемесячно на трёх детей Крайновы получали около 80 000 рублей. Большие деньги для Подобаса. Но что тут такого, если у больных детишек появляется возможность пожить в настоящей семье...

Через год местные заприметили, что старшего приёмыша — Илью (имя изменено. — Прим. Лайфа) — уже давно никто не видел. К Крайновым пришли с вопросами, на которые Елена бурно реагировала, казалось бы, в праведном гневе. Несмотря на пафос, сами Крайновы о пропаже не заявляли, объясняя отсутствие подростка тем, что он уехал к их 22-летней дочери Алесе, живущей в Новокузнецке. Сама Алеся (родной она была только Елене, а Евгений был отчимом. — Прим. Лайфа) факт этот не подтвердила. Мало того, она ненавидела своего отчима, часто ругалась с ним и даже дралась. И сама же и написала заявление о пропаже Ильи, которому исполнилось на тот момент уже 18 лет. Опрашивая свидетелей, следователи выяснили, что он пропал ещё в 2015 году.

По самому Подобасу бродили зловещие слухи, что Крайновы съели старшего приёмыша, чтобы не думать, куда спрятать тело. В марте 2016-го было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", по которому Крайновы проходили сначала в качестве свидетелей.

Не виноватая я...

Но во время поисков Ильи Крайновы неожиданно сорвались в Краснодарский край, распродав всё своё имущество, в том числе и дом в Подобасе, а следователи обнаружили, что исчез и второй приёмный мальчик, Витя (имя изменено. — Прим. Лайфа), пятнадцати лет! Тогда Крайновых и прижали. Евгений начал давать признательные показания и даже указал, где спрятал трупы пропавших детей. Сначала Евгений говорил, что дети умерли естественной смертью, что по указке жены он тело Ильи сжёг, а тело Вити утопил в болоте. Но экспертиза показала, что Витя всё-таки умер насильственной смертью.

Тогда Евгений Крайнов признался и в жестоких избиениях, приведших к смерти детей. Елена же никогда не сознавалась — даже перед неопровержимыми доказательствами и обличающими уликами. Она всё отрицала и отрицает до сих пор. К такой же тактике потом перешёл и Евгений, утверждая, что дал первоначальные показания под пытками.

Хорошо видно, как на видео Евгений холодным, бесстрастным тоном рассказывает о совершённом злодеянии, в котором якобы оговорил себя под пытками:

— В поле под железной дорогой будет тоннель, там на поле сжигал. Когда всё потухло, подъехал, пропиленовый мешок подстелил, лопатой всё собрал…

Убили как непокорных рабов

Когда Лайф писал об этом жутком деле, считалось, что Крайновы взяли приёмышей из-за денежных пособий, а убили их из-за ненависти. Но оказалось, что реальность куда злее, а супруги куда циничнее, чем это казалось следователям.

В СМИ просочились материалы уголовного дела, в которых всплывают совсем уж неприглядные детали, завершающие образ извергов из Подобаса. Согласно показаниям той самой Алеси — взрослой дочери Елены, Крайновы не просто зарабатывали на приёмных подростках, но взяли их в семью в качестве рабов, чтобы достроить дом.

— Он (Евгений. — Прим. Лайфа) сразу стал избивать обоих старших мальчиков — за то, что они специально делали всё наоборот. По его приказу старший из детей, Илья, поработав неделю на ремонте и на огороде, был навсегда заперт в одной из комнат, и дверь специально подпирали деревянной доской, чтобы он не мог выйти. Выводили его только в туалет и поесть — после того, как поели все остальные. Летом 2015 года я видела Ильюшечку последний раз — его выводили из комнаты в туалет. Он был весь синий, один сплошной синяк.

Следователи подробно реконструировали, как именно издевались над Ильёй Крайновым, что отображено в материалах уголовного дела. И подробности эти не для слабонервных.

— В период с 5 мая по 1 октября 2015 года (...) Евгений Крайнов и Елена Крайнова заставляли Илью, страдающего диареей и крайним истощением, есть собственные фекалии и фекалии домашних животных, а также собственные рвотные массы, одновременно жестоко избивая его, запирали на длительное время, на срок не менее семи дней, в помещении бывшего туалета, расположенного на приусадебном участке. Наносили побои, в том числе любыми подручными предметами, включая металлическую кочергу и фрагменты металлической арматуры. Побои регулярно наносили по всем частям тела, в том числе по жизненно важным.

Поскольку Илья не хотел быть рабом и показал характер, его в конце концов забили железной арматурой, а тело сожгли. Уже после первого убийства Крайновы решили воспитать раба из Вити, они истязали его, поливая спину кипятком, жестоко избивали и в конце концов тоже убили...

Проклятый дом

Евгения и Елену Крайновых посадили в июле этого года. Их дом в Подобасе, который они продали по дешёвке, когда сорвались в Краснодарский край в надежде избежать наказания, дом, где до смерти ими были замучены двое детей, новый хозяин никак не может продать, даже за хорошую цену. Он так и стоит, проклятый, как свидетель ужасных злодеяний. Этот дом, который мог бы стать семейным очагом, Крайновы превратили в концлагерь для детей.