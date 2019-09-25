Хитрый кредит. Как люди закладывают жильё в залог и теряют его

Лайф узнал детали новой мошеннической схемы, по которой заёмщиков лишают квартир, обещая меньший процент и выгодные условия.

Сейчас на рынке кредитования распространяется так называемая псевдозалоговая схема. Она позволяет нечистым на руку ростовщикам оставлять людей без крыши над головой и средств к существованию. Суть заключается в том, что заёмщик временно закладывает недвижимость в обмен на выгодный кредит, но продолжает в ней жить по договору аренды с новым собственником. Правда, в документах есть хитрые пункты, благодаря которым мошенники продают его жильё. Так люди ради займа в размере 400–800 тысяч рублей теряют квартиру стоимостью несколько миллионов. Расскажем о деталях.

Людей, которые хотят быстро получить кредит, уговаривают заложить недвижимость. Жертв убеждают в том, что итоговая сумма займа в этом случае будет больше, а проценты — меньше. При этом внешне всё выглядит как подписание стандартного договора займа под залог.

На словах ему объясняют, что он продолжит жить в квартире, платить коммунальные платежи и даже останется зарегистрированным на этих квадратных метрах. Всё это усыпляет бдительность жертвы. На самом же деле доверчивый гражданин подписывает договор обратного выкупа.

Особенности мошеннической схемы Лайфу объяснила руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

— Человек фактически продаёт недвижимость за сумму кредита и берёт своё же жильё в аренду у нового собственника, которым теперь является кредитор. Дальнейшая задача злоумышленников — искусственно создать условия для просрочки платежей. Условия договора сформированы таким образом, что нарушить его гораздо проще, чем соблюсти. Граждане пытаются с этими кредиторами договориться, но навстречу им никто не идёт. В результате жильё стоимостью, условно, два миллиона отходит кредитору за какие-то 800 тысяч, — поясняет Лазарева.

Злоумышленники успешно используют лазейки в законодательстве. Несмотря на то что все понимают, что действуют именно мошенники, их очень сложно привлечь к ответственности. Найти состав преступления для возбуждения уголовного дела чаще всего невозможно. Кроме того, псевдокредиторы действуют как частные лица, а значит, не находятся под контролем надзорных органов Центробанка.

Пенсионерка осталась без квартиры

Лайфу удалось пообщаться с одной из пострадавших в Новосибирске. Пенсионерка Светлана Чиповская не только лишилась единственного жилья, но и продолжает выплачивать обманувшему её псевдокредитору долг по договору займа.

— Два года исправно отдаю ему половину пенсии. Через суд он выставил меня на улицу. Квартиру мою уже перепродал. Когда я обратилась за юридической помощью, мне сказали, что это не заём, а обычный договор купли-продажи. Я первый раз в жизни брала заём и даже представления не имела, как он оформляется, — сокрушается Светлана Чиповская. — Мне сын предложил помочь и собирался отдать все деньги кредитору, чтобы вернуть квартиру. Но тот отказался, заявив, что такая схема их не устраивает. Там целая группа действует.

Пострадавшие создали инициативную группу и вместе с представителями ОНФ обратились за помощью в Генеральную прокуратуру и к региональному полпреду президента. Разбирательство продолжается. Благодаря тому что лишившиеся квартир сибиряки объединились и подали коллективный иск, одного из злоумышленников удалось привлечь к ответственности. Против него возбудили уголовное дело по статье 159.4 УК РФ "Мошенничество".

По словам экспертов ОНФ, больше всего случаев зафиксировано в Сибирском федеральном округе. В региональном отделении проекта "За права заёмщиков" нам сообщили, что там уже около 200 пострадавших лишились жилья. И цифра продолжает расти.

Эксперт проекта Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков" по Новосибирской области Антон Канунников предупреждает, что чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры. При этом добиться справедливости, по словам Канунникова, потерпевшим чрезвычайно сложно.

— Правоохранители очень неохотно занимаются этими делами, постоянно отказывают в возбуждении уголовных дел. Прокуратура возвращает дела обратно, но в полиции собирают отказной материал и снова отказывают, — поясняет Канунников. — Суды без уголовного дела также отказываются принимать иски, поскольку не видят состава преступления, ведь потерпевшие сами подписали все документы.

Как избежать ловушки и защитить себя

— Первый и самый главный совет: ни в коем случае не ввязывайтесь в схемы, когда для получения кредита вы отдаёте в залог жильё. У наших граждан существует ошибочное мнение, что единственное жильё, тем более когда там прописаны дети, нельзя забрать ни при каком раскладе. Однако в законе чётко прописано, что если по договору займа существует залог в виде жилого помещения, то взыскание на него может быть наложено в большинстве случаев, — поясняет председатель коллегии адвокатов Евгений Корчаго.

— Второй совет: если вам необходим кредит или заём, лучше обращаться не в микрофинансовые организации и тем более не к частным лицам, которые предлагают подобные схемы, а в банки, — советует адвокат. — Конечно, банк потребует предоставления множества документов. Но в этом случае шанс быть обманутым сведён к минимуму, поскольку банки действуют в правовом поле и под серьёзным контролем Центробанка и других надзорных органов.

По словам Корчаго, если человек всё же попал в такую преступную схему и понимает, что под видом кредиторов действуют мошенники, необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы. В заявлении нужно указать причины, по которым гражданин считает, что его ввели в заблуждение. Шансы на привлечение мошенников к ответственности возрастают в несколько раз, если заявление коллективное.