"Иди умирай домой!" Дело врачей — компромат с деньгами и отрезанная нога

Двух врачей-хирургов из Нижегородской области арестовали по обвинению в мошенничестве. Константин Шилкин лечился от тромбоза, но в результате лишился ноги и почти двухсот тысяч рублей. Деньги он заплатил за медицинское оборудование для операции и только позже узнал, что не должен был, ведь стоимость входила в ОМС. Пользователи соцсетей и СМИ с чрезвычайным интересом следят за тем, чем же закончится эта история. Пока одни спасают обвиняемых медиков из СИЗО, а другие с пеной у рта доказывают, что врачи — алчные обманщики, Лайф разбирался в подробностях скандального дела нижегородских хирургов.

Летом 2019 года соцсети облетели фотографии, на которых двое улыбающихся мужчин в белых халатах обмахиваются веерами из денежных купюр, довольно демонстрируя их в объектив камеры и любовно раскладывая на кровати рядом с бутылочкой спиртного. Разве что ангелочков в сугробе тысячных купюр не делают.

Эти радостно позирующие мужчины в белых халатах — главврач Балахнинской ЦРБ Максим Кудыкин и хирург больницы скорой помощи Дзержинска Андрей Васягин.

И что такого, подумают некоторые. Ведь, если пересчитать купюры на фотографиях, едва ли наберётся 50–60 тысяч рублей. Небольшие деньги. Подумаешь, два врача зарплатами скинулись и фотосессию устроили.

Вот только подписи к этим фотографиям не очень уж развлекательного характера. "Доблестные врачи Кудыкин Максим Николаевич и Васягин Андрей Николаевич города Дзержинска Нижегородской области после очередной взятки" — гласит одна из них. Так кому же понадобилось очернять медиков Кудыкина и Васягина, выставляя их в неприглядном свете?

"Иди умирай домой"

Выложил скандальные фото в Сеть Константин Шилкин, которому в 2016 году улыбчивые хирурги с фотографий лечили тромбоз. Пациенту сделали две операции на ноге, но это не помогло.

Константин Шилкин рассказал Лайфу свою версию событий. В марте 2016 года он попал в хирургию дзержинской больницы, где Андрей Васягин был его лечащим врачом. Из-за диких болей в ноге решено было делать операцию. Васягин объяснил, что сама операция бесплатная, но необходимо заплатить за медицинское оборудование 125 тысяч рублей. О том, что расходы должны быть покрыты за счёт ОМС, пациенту не сказали.

— Васягин распечатал мне на компьютере платёжку на некую фирму "Антей". Сказал, что, когда деньги поступят на счёт, приедет Кудыкин и будут делать операцию. Меня тогда не интересовало, сколько это будет стоить. Главное для меня было спасти ногу, — с горечью вспоминает Шилкин.

За первую операцию Константин заплатил 125 тысяч рублей, но потребовалась вторая. И на неё ещё 56 тысяч рублей. Квитанции потерпевший оплатил в Сбербанке, будучи уверенным, что оборудование придёт непосредственно к хирургам.

— Впоследствии я узнал, что компания "Антей" занималась бензином и автозапчастями для автомобилей, а к медицинскому оборудованию никакого отношения не имела. Как заявил потом директор "Антея", он просто обналичивал Кудыкину деньги. А из экспертизы по делу я узнал, что на компьютере у Васягина нашли список из 125 таких же, как я, пострадавших человек и даже платёжки! — возмущается Константин Шилкин.

После двух неудачных операций началось осложнение — нога загноилась. Как поясняет сам Константин, хирурги совершили ошибку. С его заболеванием нужно было не разрезать ногу, а делать прокол.

СМИ пишут, что они мне ногу спасали. Так это всё враньё! Они меня с загноённой ногой, с этим разрезом выкинули из больницы! Васягин сказал: "Иди умирай домой". Чтобы я им не портил статистику Потерпевший Константин Шилкин

После внезапной выписки боли только усилились — начался некроз. Константину пришлось обратиться в другую больницу. У него отказали почки на фоне интоксикации. Ногу спасти не удалось.

Никакого оборудования не было?

Уже после ампутации Шилкин обратился в полицию и гражданский суд. Он требовал вернуть деньги за медицинское оборудование, а виновных наказать. Константин настаивал — никакого оборудования ему в ногу не ставили. И в январе 2018 года гражданский суд признал договоры поставки медоборудования недействительными, а "Антей" обязали выплатить 393 тысячи рублей, включая стоимость оборудования, неустойку, штраф и пени. Но компания внезапно... обанкротилась!

Для подтверждения своих слов Шилкин прислал Лайфу исполнительный лист в отношении компании "Антей".

То есть ещё в январе 2018 года суд установил, что никакого медицинского оборудования компания не поставляла, а платёжки были фиктивными.

Почему же тогда уголовное дело, возбуждённое два года назад, не двигалось с места?

— В мае [2019 года] следователь Тихонова сказала мне, что у неё есть все доказательства для доведения дела до суда. Но уже в конце июня или начале июля она же уточнила: "Я поднимаю руки, ничего больше сделать не могу". И я от безысходности начал выкладывать эти фото. Может быть, поэтому делом снова занялись, а может быть, ещё кто-то жалобу написал, не знаю… — рассуждает оставшийся инвалидом Константин.

Возможно, всплыли какие-то новые обстоятельства, ведь потерпевший по делу не один. По словам Константина, уже в 2017 году таких, как он, в деле было восемь человек.

Так или иначе, но вскоре после появления компрометирующих фотографий врачей в Сети дело возобновили, следователя поменяли, а хирургов Максима Кудыкина и Андрея Васягина задержали и арестовали на два месяца.

Но, как поясняет сам потерпевший, арест и лишение свободы медиков не было его целью.

Арестовать и посадить на 6 лет их [Васягина и Кудыкина] — мне это не надо! Вернули бы они мне мои деньги, я, может бы, и закрыл на это глаза Константин Шилкин

Битва сетевых "специалистов"

Несмотря на таинственную запутанность дела и то, что многими фактами располагает только следствие, в Сети развернулась целая баталия.

Одни обвиняют Константина Шилкина: мол, нечего жаловаться, сам решил купить расходники, которых в больнице не было. При чём тут врачи? Парадоксально, но сторонников этой точки зрения большинство. Шилкина обвиняют в неблагодарности, предлагают гипотетическим медикам делать ампутацию всем подряд, чтобы больше не жаловались на покупку расходников за свой счёт.

Разгневанные пользователи Сети активно распространяли ссылку на личную страницу потерпевшего, из-за чего её пришлось удалить.

Но есть у защитников арестованных медиков и оппоненты. Многие уверены: врачи зачастую обманывают пациентов — это обычное дело, поэтому место таким — за решёткой.

Справедливости ради, нужно сказать, что есть и те, кто призывает подождать окончания следствия и приговора суда.

Не осталось в стороне и врачебное сообщество. Коллеги обвиняемых медиков просят отпустить арестованных из СИЗО и поменять меру пресечения на более мягкую. Инициативная группа врачей собрала более десяти тысяч голосов в поддержку Кудыкина и Васягина. Врачи уверены, что обвиняемые не собираются скрываться от следствия, ведь у них семьи и дети.

Петицию об изменении меры пресечения направили генпрокурору РФ Юрию Чайке, президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю, а также в Нижегородский райсуд и другие органы, которые могут повлиять на ситуацию. И первые результаты есть — по поручению Генпрокуратуры РФ прокурор Нижегородской области внёс апелляционное представление, где поставил вопрос об изменении медикам меры пресечения.

Мнение эксперта

Череда обвинительных материалов в региональных и федеральных СМИ повлекла возмущение среди пользователей Сети. Мол, почему я должен покупать то, что мне положено по ОМС? Это вымогательство! Однако, как выяснил Лайф, ситуация не столь однозначна. Лайф попросил прокомментировать произошедшее сердечно-сосудистого хирурга первой категории и члена Ассоциации флебологов России Владимира Черновского.

Лайф: Объясните, что за операции делали пациенту и почему в деле фигурируют такие крупные суммы?

Черновский: Без медицинских документов мы не можем судить однозначно, какие именно операции проводили пациенту. Но, исходя из того, что опубликовано в различных источниках, возможно, речь идёт о баллонной ангиопластике со стентированием. При этой операции в место сужения артерии устанавливают стент — устройство из особого металла, похожее на трубку с сетчатой стенкой.

Черновский: Суммы, названные в СМИ, вполне соответствуют розничным ценам. Один только стент может стоить от 50 до 160 тысяч рублей и более. А с поставками часто случаются проблемы. Бывает, что пациентам приходится ждать неделями и месяцами. Ведь медучреждение не имеет права выполнить закупку таких дорогостоящих материалов без проведения аукционов. Беда ещё и в том, что поставляемое не всегда соответствует требованиям безопасности и качеству лечения. Ведь на аукционах кто дешевле продаст, тот и выиграл.

Больные ждут. А болезнь ждать не планирует. Поэтому пациентам предлагают другие варианты. Например, обратиться в другие учреждения, где, возможно, эти материалы имеются в наличии, или приобрести их самостоятельно.

Лайф: Пациенты чаще ждут поставок и проведения операций по ОМС или покупают самостоятельно?

Черновский: Чаще ждут. Но бывает, что ситуация не позволяет ожидать операции или путешествовать по клиникам в поисках материалов. Тогда пациенты выбирают путь самостоятельной покупки. Применение купленных пациентом расходных материалов, если они отсутствуют в лечебном учреждении, — законно. Другой вопрос, как это оформлено юридически.

Лайф: Как должны оформляться подобные случаи?

Черновский: Врач может посоветовать пациенту поставщика. Ведь обычно не каждый рядовой обыватель знает, у кого можно купить необходимые материалы. Поэтому я считаю нормальным, когда врач рекомендует пациенту приобретать всё необходимое для его лечения у конкретных поставщиков, имеющих заведомо качественную продукцию. Но пациент покупает всё самостоятельно и в лечебное учреждение приходит уже с приобретёнными материалами, со всеми документами на них. К истории болезни прикрепляются эти документы и согласие пациента на использование купленных расходных материалов.

Лайф: Почему операции не помогли пациенту?

Черновский: К сожалению, в ряде случаев после такого вмешательства всё равно развиваются рестенозы и тромбозы, что приводит к обескровливанию конечности. Если это не удаётся устранить, происходит омертвение тканей, что приводит к ампутации конечности.

Кроме того, крайне редко можно с абсолютной уверенностью сказать, что планируемые лечебные мероприятия помогут пациенту. Уверенность может быть только в том, что эти мероприятия могут и должны ему помочь. Также важным моментом является материально-техническая база лечебного учреждения, его возможности по пред- и послеоперационной диагностике и выхаживанию пациента в послеоперационный период.

Что касается случая относительно Максима Кудыкина и Андрея Васягина, мы не можем однозначно рассуждать об их виновности или невиновности. Если следствие и суд установят вину, должно последовать наказание, но по закону и соразмерное деянию.