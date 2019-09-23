Шишкан — идеальная фигура. Как ломают "держателя всероссийского общака"

Басманный суд Москвы арестовал неких Михаила Коровина и Лоретиса Виткаускаса, которых журналисты связали с резонансным делом пропажи подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и её семьи. По данным следствия, к громкому преступлению также, возможно, причастен авторитет Олег Медведев, более известный как Шишкан, которого называли вором в законе номер один. Сам авторитет летом был арестован по новой "антиворовской" статье. Чем грозит такой поворот самому Шишкану и всему воровскому сообществу, разбирался Лайф.

Пока нет никаких официальных комментариев, за что именно арестовали Коровина и Виткаускаса и каким боком они причастны к пропаже подмосковного депутата Татьяны Сидоровой. Известно только, что Коровин и Виткаускас арестованы до 18 ноября по подозрению в убийстве, похищении людей и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Но, если окажется, что это предполагаемые исполнители убийства депутата и её семьи, и они начнут говорить, в карьере криминального авторитета Олега Медведева по прозвищу Шишкан может появиться новая и довольно длительная "командировка".

Следы крови на полу. Депутат с семьёй пропали бесследно

Совладелица ЗАО "Племзавод Раменское" и по совместительству депутат заксобрания Раменского района Татьяна Сидорова бесследно исчезла довольно давно — 21 февраля 2012 года. Вместе с ней пропали её сестра, сын и муж. В их доме в подмосковном Малахове был беспорядок и свидетельства волочения тел по полу, на котором были разбросаны вещи и найдены следы крови.

На Сидоровой висело более 300 миллионов евро кредитов, поэтому, по одной из версий следствия, она инсценировала своё похищение и сбежала в неизвестном направлении. Но, по другой версии, во всём этом был замешан авторитетный бизнесмен Олег Медведев по прозвищу Шишкан.

Свидетели рассказывали, что взаимоотношения между Сидоровой и Шишканом были в последнее время очень натянутые. По некоторым данным, Сидорова являлась креатурой самого авторитета в местном политическом истеблишменте, руководила племзаводом с его подачи и часть акций отдала Шишкану за "крышу". По сведению некоторых СМИ, формально этими акциями распоряжался приятель Шишкана — футбольный тренер Валерий Газзаев.

Нет тела — нет дела

Сыщики изучили местное кладбище на предмет нелегальных захоронений и даже проверили печку в церкви неподалёку от дома Сидоровой. Также в соседнем районе нашли сожжённый "мицубиси" со сложенным задним сиденьем. Тел пропавших до сих пор не удалось обнаружить, как и доказать причастность Шишкана. Но, возможно, в этом старом и довольно резонансном деле намечается новый неожиданный поворот.

Источник Лайфа, связанный с правоохранительными органами Раменского, сообщил, что раскрыть предполагаемое убийство Сидоровой и её семьи будет довольно трудно. Разговоры о возможной причастности Шишкана идут с самого начала, его подозревают в этом уже больше семи лет. Исполнители преступления с телами могли поступить как угодно: утопить в реке, сжечь и развеять пепел, растворить в кислоте или захоронить на какой-нибудь подмосковной свалке под тоннами бытовых отходов. А нет тела — нет дела. Хотя, если арестованные Коровин и Виткаускас являются исполнителями преступления и начнут говорить, существует шанс, что это дело может принять для Шишкана неприятный оборот.

Вор номер один?

Последние годы Шишкан жил своей довольно обеспеченной жизнью на родине в Раменском, старался не светится и больше дружил со звёздами эстрады, считаясь покровителем сцены и футбола. Но в прошлом году его внезапно связали с российским общаком, а СМИ надели на его голову корону вора в законе № 1.

В марте 2018 года, в преддверии приговора Захарию Калашову, более известному как Шакро Молодой, СМИ мусолили тему, кто поднимет корону "главного вора". Тогда и стали говорить о Медведеве как о преемнике Шакро. Сам же Шакро под прицелом камер подтвердил эту версию словами — "Шишкан — идеальная фигура".

С того времени все верили, что именно Шишкан, до этого варящийся в своём локальном мире, будет распоряжаться всероссийским общаком и решать спорные вопросы, возникающие между воровскими семьями, как главный арбитр и судья. Но насколько же такое "наречение" близко к правде судить довольно трудно.

Тяжела корона воровская

Эта сомнительная слава "держателя всероссийского общака" и привела Шишкана в суд.

В апреле 2019 года с подачи президента РФ была введена уголовная ответственность за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Ранее в кодексе существовала только статья "Организация преступного сообщества". И через три месяца после принятие новой статьи за Шишканом пришли. Авторитета задержали на собственной даче в Раменском как раз по новому антиворовскому закону. Сам Шишкан на судебном заседании сказал, что не понимает смысла слова "иерархия". Что для него это означает "Гитлер, Гиммлер и Геринг"... И несмотря на то что за Шишкана ходатайствовали опекаемые им звёзды эстрады, мнение Льва Лещенко и Александра Серова при избрании авторитету меры пресечения суд решил не учитывать.

Арест авторитета оказался как для него, так и для его знакомых полной неожиданностью. Он как раз готовился встретить своё 55-летие. По данным "Прайм крайм" праздничный банкет на триста человек был согласован с МВД РФ, поскольку помимо политиков и артистов на юбилее планировалось присутствие и несколько коллег Шишкана по криминальному цеху.

Сразу же после ареста оказалось, что антиворовская статья является лишь поводом для задержания Шишкана, а Следком России проверяет его по тому старому делу. По данным следствия, Шишкан причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи. И, возможно, к некоторым другим преступлениям.

Согласно новым реалиям, корона вора в законе означает не сияние славы, а бренчание тюремных кандалов. В настоящее время Госдума ещё и готовится принять законопроект об изоляции лиц в местах заключения, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Эта мера планируется для того, чтобы пресечь таким людям всякую возможность влиять на криминальные процессы. А пока адвокатов Шишкана заставляют в СИЗО раздеваться до трусов, чтобы они не могли ничего ему передать.

И хотя идут разговоры, кто будет держать общак после ареста Шишкана, брошенную им "корону" коллеги по криминальному цеху поднимать публично не очень-то торопятся.