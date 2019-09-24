Мэр вышел на больничный, ушёл в отставку и застрелился. Следствие ищет причины

С самого утра 24 сентября по региональным и федеральным СМИ разлетается весть о смерти бывшего мэра Новокуйбышевска — Владимира Фомина. Его прошение об отставке удовлетворили всего за день до того. Порталы 63-го региона пишут, что экс-глава городского округа совершил попытку суицида. Его жена услышала выстрел в 7 утра, вбежала в комнату и увидела рядом с тяжелораненым мужем охотничье ружьё. Несмотря на экстренную госпитализацию и усилия врачей, спасти чиновника не удалось. В 8 часов 35 минут Владимир Фомин ушёл из жизни, не приходя в сознание, на операционном столе. Но в городе не все верят в его суицид...

Неожиданная смерть Владимира Фомина уже обрастает всевозможными слухами. Жители Новокуйбышевска и Самарской области в местных пабликах обсуждают самые разные версии кончины экс-чиновника, начиная от самоубийства из-за болезни и заканчивая убийством или доведением до самоубийства.

И действительно, ведь за несколько дней до произошедшего Владимир Фомин активно участвовал в жизни городского округа, разбирал проблемы в своём твиттере и раздавал чёткие указания.

— ...берите срочно ситуацию на контроль! Доложите о результатах.

Но накануне трагедии — 23 сентября — исполняющим обязанности мэра Новокуйбышевска внезапно назначают Виталия Румянцева. Оказывается, всего за день до трагедии администрация всё-таки утвердила прошение о досрочной отставке Фомина с поста главы городского округа. Но что могло стать причиной такого внезапного сложения полномочий, не объясняется, ведь не прошло и года с момента назначения.

Возможно, причиной отставки стала тяжёлая болезнь. У Владимира Николаевича были серьёзные проблемы с сердцем, ему сделали четыре шунтирования. Последнее время лечился мэр Новокуйбышевска в Германии. Как сообщают местные СМИ, Владимир Фомин находился на больничном с 15 августа, несмотря на готовящиеся выборы в городскую думу. Возможно, отсюда и слухи о чрезвычайной скрытности мэра, ведь, по некоторым сведениям, чиновник наотрез отказывался общаться со СМИ.

Сообщается, что на месте происшествия было найдено охотничье ружьё, а, по сведениям "Комсомольской правды" со ссылкой на источник в Следкоме, в доме Владимира Фомина нашли 13 видов зарегистрированного огнестрельного оружия.

Мэр Новокуйбышевска Фомин не был бедным человеком, но и какую-то особую роскошь не декларировал и не демонстрировал. В пресс-службе регионального управления СКР по Самарской области Лайфу рассказали, что проверят все версии произошедшего, включая доведение до самоубийства.