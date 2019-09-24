Похитили и казнили за долги. Как убивали известного ресторатора и сыровара

Петербургский скульптор Михаил Долгополов прослыл человеком творческим и предприимчивым. Он создал несколько успешных ресторанов, запустил сеть сыроварен, параллельно занимаясь творчеством. Его образ был практически безупречен. Но была у Долгополова другая, тайная сторона — весь внешний лоск его бизнеса достигался с помощью миллионных займов. Скульптор был должен многим в Петербурге и отдавать долги не торопился. В конце концов, один из его кредиторов нанял киллеров. Лайф выяснил подробности убийства петербургского ресторатора.

— Когда отвечаю на вопрос: "Что поделываешь?", — я говорю: "Леплю скульптуру". У людей шок. Но это правда. И я не просто скульптор, а великий скульптор, — в своих многочисленных интервью Долгополов подробно рассказывал о себе как о многогранной творческой личности. Не просто бизнесмен, а творец. Тонкая творческая натура.

Кафе-клуб Che — один из первых проектов ресторатора — вошёл в топ-10 модных ресторанов Санкт-Петербурга. Казалось бы, Долгополов представитель новой волны предпринимателей — современный, независимый, модный...

Однако внешний успех его бизнеса имел и теневую сторону. После убийства в квартире Долгополова полицейские нашли стопку расписок о возврате сумм и кучу заметок с именами кредиторов, кому он был ещё должен многие миллионы.

Импортозамещение по-питерски

В последнее время Долгополов занимался сырами. Он наладил производство сыров бри, камамбер и некоторых менее известных сортов: фур де монбризон, бле д'овернь и пон л'эвек под собственным брендом Ma Maison de Delicatesses. А для реализации своей продукции Долгополов открыл в Петербурге целый ряд сырных лавок.

16 апреля ресторатор вышел из своей очередной сырной лавки на улице Белинского и сел в "форд-мондео". Больше его никто не видел живым. Оперативникам удалось отследить его перемещения вплоть до деревни Вайя Гатчинского района. Во время поисков опера обыскали дом, где по локации в последний раз включался его телефон, и обнаружили в нём окровавленное постельное бельё, а также пулю от пистолета ТТ в стене...

Дом был арендован по паспорту несуществующего человека, а номер "форда-мондео" оказался поддельным. Стало очевидно, что Долгополова "заказали".

Привет из 90-х

Следствие работало почти полгода и, проверив многочисленных кредиторов ресторатора, вышло на исполнителей преступления. Как оказалось, киллеры убили Долгополова за гонорар в 50 000 долларов. Преступники сняли дом, специально купили тот самый "форд-мондео" и пистолет, из которого был произведён смертельный выстрел. Ресторатора заманили в машину хитростью — под предлогом сотрудничества по обналу. Привезли в Вайю, а там никто у него ничего не требовал, бизнесмена просто обыскали, поставили на колени и выстрелили в затылок.

Ещё в августе были задержаны четверо жителей Великого Новгорода: 32-летний Сергей Ким, 33-летний Андрей Васильев и 36-летний Вадим Обысов — непосредственные исполнители убийства, а также их 54-летний пособник из Санкт-Петербурга — Владимир Ганин. Некоторые СМИ сообщили о своеобразном предсмертном диалоге между преступниками и жертвой. Мол, Долгополов сказал: "За долги не убивают". На что пустивший пулю Обысов якобы ответил: "Это тебе за долги".

Тело ресторатора преступники вывезли и закопали в лесу под Новгородом у деревни Раглицы. Следователи уже знают имя предполагаемого заказчика и проводят обыски в его доме, но пока не разглашает всю информацию, говоря, что "все удивятся, когда узнают имя".

Однако питерские журналисты уже связали это преступление с личностью криминального авторитета старой формации Юрием Бирюченко по кличке Танкист. Своё прозвище авторитет получил за то, что в армии переехал нагрубившего ему солдата на танке, за что и получил свой первый срок. После увольнения из рядов вооружённых сил Бирюченко вступил в "братву" и в 90-х часто фигурировал в криминальных сводках. Сейчас он занимается бизнесом, но опыт, полученный в 90-е, до сих пор определяет его поведение. Очевидно, что убийство Долгополова было своего рода "убийством чести" по бандитскому кодексу постперестроечных понятий.

Бирюченко подался в бега и, по некоторым данным, скрывается сегодня на Украине, где у него есть гражданство.

Убил за долги

Раскрытие убийства известного предпринимателя и скульптора Михаила Долгополова странным образом пересеклось с другим убийством, и тоже за долги. И хотя сумма в другом преступлении просто смешная, мотив остаётся тем же — долги. И цена за долг, будь он несколько миллионов или несколько тысяч, одна — человеческая жизнь.

В тот самый день, когда Следком обнародовал первые видео следственного эксперимента, появилась и другая новость. В Саратове в подъезде была зверски убита 18-летняя девушка. Преступник залил кровью всю лестничную площадку, нанеся девушке более ста ножевых ранений.

Убийство было раскрыто по горячим следам. Оказывается, что девушку убил её старый знакомый — студент юридической академии, который считал её виновной в пропаже двух тысяч рублей из своего дома. Молодой человек не мог смириться с пропажей, считая, что девушка нанесла тем самым ему страшное оскорбление. И за отстаивание своей "чести" студент понесёт и свою цену. Ему грозит 15 лет лишения свободы.