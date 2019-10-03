Закрытое дело о ДТП снова в суде. Мать погибших детей хочет найти виновных

Чтобы достать прекращённое (или, как его ещё называют, закрытое) уголовное дело из архива, надо постараться. Возобновить расследование — значит признать, что следствие недоработало, а прокуратура с этим согласилась. Дело о ДТП на зимней трассе под Иркутском, где погибли трое, включая двух младенцев-близняшек, и в котором так и не нашли виновных, как раз такое. После расследования Лайфа прокуратура и суд решили снова открыть дело и разобраться, кто всё-таки виновен. Но будет ли это так просто?

В феврале 2017 года на трассе под Иркутском в тройном ДТП семья Агафоновых, Анастасия и Сергей, потеряла сразу двух детей — близняшек Даню и Тасю. Им едва исполнился месяц. Погибла и пожилая мать доцента Вадима Дульского, который выехал на встречную полосу.

Три смерти — нестыковки и противоречия

В том ДТП так и не нашли виновных, а дело закрыли. Но, как выяснил Лайф в ходе собственного расследования, в деле допущена масса нестыковок, а некоторые документы и вовсе противоречат друг другу. Чтобы прекращённое дело перепроверили и при необходимости довели расследование до конца, Лайф отправил запрос в иркутскую областную прокуратуру.

Прокуратура ходатайствовала перед судом об отмене решения следователя о прекращении уголовного дела, и суд удовлетворил прошение. Теперь у семьи Агафоновых появился ещё один шанс разобраться, кто виноват в ДТП на зимней иркутской трассе.

Надеюсь, что расследование будет справедливым, установит виновного и он понесёт ответственность перед судом. А я смогу успокоиться, что выполнила долг матери и наказала виновных в смерти моих детей Анастасия Агафонова, мать погибших в ДТП близнецов

Родители погибших близнецов продолжают бороться

Со слов Анастасии, доцент Вадим Дульский собирается обжаловать решение суда, поскольку виновным себя не считает. Потерпевшая боится, что на следствие могут оказать влияние связи Дульского, ведь он весьма известен в области. По словам Анастасии, чтобы закрыть дело, его полностью сфабриковали. Да и как по-другому объяснить, почему все жалобы потерпевших Агафоновых ходили по кругу. Их снова и снова спускали на иркутскую "землю", а ответы были неизменны: проверка проведена, никто не виноват.

Одно только "дело о пропавшем дорожном знаке" чего стоит. Тогда следователи решили, что авария произошла из-за того, что знак о движении по полосам пропал с обочины дороги. А если знака не было, то какой спрос с Дульского? Виноват дорожник, который не уследил за госимуществом. Виновного нашли и наказали. Оштрафовали аж на тысячу рублей. Вот только в СКР решили наоборот — знак был. Но разбираться, кто из двух ведомств прав, не стали. Был — не был... Дело ведь уже закрыто.

Теперь семья Агафоновых верит, что суд останется на их стороне, оставит в силе решение об отмене прекращения уголовного дела и вернёт материалы следствию для перепроверки всех обстоятельств. Возможно, там (наконец-таки) разберутся с потерянным дорожным знаком и другими нестыковками преждевременно прекращённого дела.

Лайф будет следить за развитием событий.