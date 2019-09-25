Царскосельский Чайнатаун — объявлен красный уровень угрозы

Летом Лайф провёл расследование, по результатам которого в отставку ушёл крупный чиновник Ростуризма. Но с тех пор ситуация с китайскими туристами настолько ухудшилась, что уже чиновница Минкульта громко говорит о "красном уровне опасности", а разбираться с китайской проблемой российской туристической отрасли вынуждены на самом верху. Лайф продолжает разбираться в хитросплетениях восточного бизнеса и отечественной коррупции.

Китайская байка о "душе тигра" и янтарный бум

Царское Село, некогда воспетое Пушкиным, переживает сегодня настоящий бум китайских туристов. Сюда в надежде посмотреть легендарную Янтарную комнату рвутся миллионы гостей из Китая.

Самый тяжёлый день для сотрудников Екатерининского дворца — понедельник. В этот день закрывается Эрмитаж и Петродворец, и вся китайская орда стекается в "город Пу", так китайцы между собой называют Царское Село, по первому слогу фамилии великого русского поэта или по фамилии президента.

Китайцы встают в очередь за два часа до открытия музея. Среднее время, проведённое в очереди, составляет четыре часа. Но китайцам эти долгие часы ожидания нипочём — ведь счастье лицезреть Янтарную комнату стоит того. В их представлении янтарь — это какой-то легендарный и мистический русский камень, обладающий чудодейственными магическими свойствами. И Янтарная комната в Царском Селе — своего рода святая святых этого культа янтаря, старательно возделываемого и пестуемого воротилами китайской туристической индустрии. Эти хитрые гиды не отпускают китайцев домой без куска янтаря, который сами же и перепродают за бешеную цену.

Сами китайцы считают, что после смерти тело умершего крупного хищника семейства кошачьих каким-то загадочным способом трансмутируется в янтарь, и называют жёлтый камень душой тигра. Для китайца янтарь — волшебный амулет, приносящий счастье и удачу. Они его скупают с таким усердием, что все мировые запасы янтаря со временем могут перекочевать в Китай. Для них важна и неоспорима собственная мифология, даже созданная на коленке своими же хитрыми гидами.

А наши национальные обычаи и особенности туристы из Китая не очень уважают и гадят, в буквальном смысле этого слова.

Объявлен красный уровень опасности

Одержимость китайцев Царским Селом мешает другим туристам, в том числе и самим россиянам, которые любят Северную столицу не меньше, но просто не могут выдержать многочасовые очереди и посетить Екатерининский дворец. Вот как выглядит Царское село сегодня.

Интересно что в самом Китае туристов в Россию завлекают вовсе не уникальной историей и культурой, а с помощью самых экзотических и эксцентричных трюков и обещаний.

Хоть в Царском Селе, хоть в Эрмитаже, хоть на других туристических объектах России картина примерно одна. Ожидающих своей очереди китайцев обслуживают некие молодые люди, раздавая бутылки воды, печенье и складные стульчики. Остальным туристам такой сервис не предлагается. Он работает чисто по национальному признаку. В наэлектризованной очереди нередко вспыхивают межнациональные по своей сути конфликты. Во время одного из них два китайских туриста напали на россиянку, повалили её на землю и запинали ногами, да так, что женщину пришлось госпитализировать.

Вопрос подняла заместитель министра культуры Анна Манилова на встрече с царскосельскими музейщиками: "В министерство поступают массовые жалобы на Царское Село, на массовый коллапс с туристами... Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы... У нас красный уровень опасности в Царском Селе для российских туристов". Манилова предложила своё решение проблемы — назначить особые дни посещения только для китайских туристов. Однако после волны возмущения и обвинений Минкульта в создании под Петербургом небольшого апартеида Манилова взяла свои слова назад.

Введение отдельных дней для китайских туристов - это перебор, все флаги в гости. Но именно вокруг гостей с востока выросли мутные нелегальные схемы. В СПб их гиды покупают им билеты в музеи по 1000, продают по 5000 и т.п. Эта международная мафия должна заинтересовать наши органы. — Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy) 25 сентября 2019 г.

Теперь руководство музея должно разработать некую электронную систему очередей, что, возможно, поможет хоть как-то управлять дикими потоками китайских туристов.

Лоббисты и аферисты

Лайф уже писал материал о пикантных особенностях китайского туризма в России и материальной заинтересованности некоторых чиновников Ростуризма, поддерживающих выгодный китайским партнёрам статус-кво с помощью навязываемой Ростуризмом специализированной информационной системы (СИС), регулирующей огромные потоки китайских туристов. Лайф выяснил, что в результате внедрения СИС произошла монополизация российско-китайского туризма и связанного с ним сегмента страхового рынка. Схема работала при помощи гонконгской компании Team Profit Consulted Limited, принадлежащей жёнам бывшего и действующего чиновников Ростуризма.

Примечательно, что уже через пять дней после выхода публикации Лайфа один фигурант расследования — заместитель главы Ростуризма Николай Королёв — был уволен со своего поста. В настоящее время, по неподтверждённой информации, Королёв "от греха подальше" уехал за границу.

СИС всё ещё продолжает работать, хотя и периодически сбоит. Исполнительный директор ассоциации содействия русско-китайскому туризму Роман Лыжин рассказал Лайфу, что за последний год сменилось три главы Департамента туризма Минэкономразвития, что может свидетельствовать о некой подковёрной борьбе, исход которой пока не ясен.

Апологеты СИС в разговоре с Лайфом утверждают, что противники системы просто идут против научно-технического прогресса, однако так и не могут ответить на неудобные вопросы, касающиеся Team Profit Consulted Limited и её бенефициаров. Контролирующие органы тоже демонстрируют слабую заинтересованность в том, чтобы разобраться в сложной запутанной схеме работы СИС.

Официальное расследование деятельности бывших руководителей Ростуризма или вовсе не ведётся, или его результаты ещё недостаточны для возбуждения уголовного дела. Схема выведения китайских юаней из российского турбизнеса продолжает работать.

Доложили Путину

Самое большое количество аффилированных с китайским бизнесом туристических компаний сегодня находится в Приморье. Согласно китайскому принципу, вся "жирная вода должна оставаться в Китае", поэтому вся туристическая инфраструктура находится под прямым финансовым контролем китайцев.

Ситуация настолько серьёзна, что в недавнем разговоре с президентом этот острый вопрос поднял председатель региональной молодёжной общественной организации "Клуб молодых предпринимателей "Примбиз" Константин Пригодский. И президент пообещал разобраться в ситуации.

А пока миллионы китайских туристов везут к нам свои юани, но в рубли они так и не конвертируются и, просачиваясь сквозь пальцы представителей российского турбизнеса, возвращаются обратно в китайскую экономику, крохами оседая на зарубежных счетах отечественных коррупционеров.