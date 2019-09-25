Киллер за миллион. Бизнес-методы 90-х и концы в воду

В Крыму завершено расследование громкого уголовного дела — заказного убийства 38-летнего бизнесмена. Он пригрел на груди змею и поплатился жизнью...

Карьера молодого предпринимателя из Евпатории стремительно набирала обороты. Успешный строительный бизнес, планы на будущее, разве что масштабов не хватало. В 2016 году 38-летний бизнесмен понял: маленькую строительную империю надо расширять. Для этого он позвал в компаньоны 41-летнего приятеля, и они открыли ещё несколько фирм, которыми вместе руководили.

Дела шли неплохо, но требовались дополнительные вложения. Основатель бизнеса занял у своего знакомого четыре миллиона рублей. Не подозревая ничего дурного, он передал эти деньги своему компаньону, но, как оказалось, тот и не думал развивать бизнес и тем более возвращать деньги...

Если друг оказался вдруг...

Новоиспечённый компаньон деньги отдавать не хотел, и в голове 41-летнего предпринимателя созрел коварный план убийства друга. Так и миллионы не надо возвращать, и строительная империя в кармане.

За один миллион рублей исполнителем убийства согласился стать его знакомый из Белгорода. Он не имел постоянного дохода, но обладал недюжинной физической силой и навыками рукопашного боя — выгодные характеристики для киллера.

План разработали простой. Предложить жертве доехать от Евпатории до Севастополя, как будто на бизнес-встречу. По пути в Саках подобрать киллера, якобы ему тоже в Севастополь, а дальше классический и всегда срабатывающий способ 90-х — концы в воду.

Преступление...

В роковой день приговорённый собственным другом к смерти бизнесмен, ничего не подозревая, сел в машину и отправился в последнюю в своей жизни поездку. По дороге, как бы случайно, встретили и захватили с собой белгородского киллера, но до заявленного пункта назначения так и не доехали.

Близ села Раздолье организатор убийства попросил остановить автомобиль, вышел из машины и подал сигнал исполнителю, который в это время сидел на заднем сиденье в качестве попутчика.

Киллер набросил удавку на шею ничего не подозревавшему бизнесмену и хладнокровно задушил. Тело спрятали в багажник автомобиля, но, чтобы скрыть следы преступления, требовалось более укромное место...

Дождавшись ночи, сообщники отвезли тело убитого бизнесмена к Михайловскому озеру. Привязав груз, они скинули труп в воду в надежде, что его никто никогда не найдёт.

...и наказание

Убийцы недолго гуляли на свободе. Преступление раскрыли сотрудники Главного следственного управления СКР и УФСБ РФ Крыма и Севастополя совместно с УМВД РФ по Республике Крым. Тело убитого обнаружили в ходе поисковых мероприятий.

Организатор расправы и наёмный убийца признались в содеянном. Теперь они обвиняются в организации и исполнении убийства. А партнёр убитого бизнесмена ещё и в краже денег. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.