Священник-миллионер обвиняется в педофилии. Какие тайны хранил уральский Ватикан

В последнее время скандалы на сексуальной почве в церковной среде вспыхивают часто. Но на этот раз фигурант уголовного дела не простой батюшка, а богатый и предприимчивый церковный деятель, создавший в депрессивном Уральском регионе не простую обитель, а процветающее хозяйство и градообразующее предприятие. Он усыновил 70 детей, большинство из которых уже давно обзавелось собственными семьями... Но неожиданно для своей паствы и поселковых "подданных" Николай Стремский арестован по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Потерпевшими признаны семь детей. Вместе со Стремским арестовали его приёмную дочь с мужем. Какие тайны хранил "уральский Ватикан" и кто на самом деле его настоятель, разбирался Лайф.

Когда ранним утром понедельника к особняку Стремского, расположенного в самом центре большого посёлка Саракташ, подъехало несколько микроавтобусов Следственного комитета, местные подумали, что батюшка снова накануне крепко выпил и накуролесил. Сейчас с ним разберутся по-свойски, и всё вернётся на круги своя...

Но на этот раз не обошлось. Стремского арестовали, и эта новость потрясла всю Оренбургскую область. Местные давно знали о причудах батюшки, но терпели всё, поскольку для Саракташа он был своего рода крёстным отцом. Местные власти и простые жители молились на него. Обладая большими связями и предпринимательской хваткой, отец Николай поднимал экономику захолустного посёлка, давал рабочие места и занимался благотворительностью. Возможно, за это ему многое прощали и светские власти, и духовные. Но предел всё равно наступил.

Крёстный отец мог быть как и опасным врагом, так и хорошим другом. Пройдя афганскую войну, священник довольно неплохо держался на обеих ногах, пока в его сторону дули сильные ветра. Но на этот раз удача ему изменила. Теперь, после водворения Стремского за решётку, местные ожидают откровений от его бывших подопечных, что же на самом деле творилось в этой большой и с виду благополучной и благочестивой православной семье.

По материалам дела

Пресс-служба СК сообщила журналистам, что, по данным следствия, с января по август 2018-го Стремский "неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочерённых несовершеннолетних развратные действия", а одного ребёнка изнасиловал. Его дочь Елена Стремская и её муж Виктор Щербаков подозреваются в том, что в августе того же года заперли трёх несовершеннолетних потерпевших в гараже, где держали их на протяжении долгого времени. Стоит отметить, что Елена — тоже приёмная дочь, так как родных у Николая и Галины Стремских не было.

Сам Стремский все обвинения отвергает и говорит, что дети всё выдумали. Пока священник арестован до 12 ноября и на время ведения следствия отстранён от служения в церкви.

Обитель на спирту

Если судить по пословице "Какой поп, такой и приход", то, глядя на огромную развитую обитель — самую крупную на Урале, которую часто называют уральским Ватиканом, — можно хорошо представить, какими талантами и достоинствами наградил настоятеля Господь Бог.

Свято-Троицкая обитель милосердия была отстроена Николаем Стремским практически с нуля. Отец Николай — довольно неоднозначный и вызывающий споры — широкой души русский человек, как будто сошедший со страниц повестей Лескова. Прошёл афганскую войну, талантливый предприниматель, отец в одной из самых больших семей России. Даже его враги не отрицают кипучую энергию Стремского, с помощью которой он год за годом строил свой "уральский Ватикан". Когда Стремский только приехал в Саракташ в начале девяностых, там лишь стоял маленький молитвенный дом с крестом на крыше. Сейчас на этом месте огромный религиозный комплекс и хозяйство. В двадцатитысячном Саракташе обитель — градообразующее предприятие, в её штате — 200 человек, которым Стремский дал работу, а некоторым и жильё. При обители работают воскресная школа и дом милосердия для одиноких престарелых людей...

Впрочем, несмотря на занятие благотворительностью, жил священник на широкую ногу, имел собственный автопарк автомобилей представительского класса, винный погреб и другие атрибуты роскоши. И самое интересное — он никогда не пытался прослыть скромнягой и нисколько не стыдился своего богатства, даже, напротив, гордился им.

По данным источника Лайфа, подобное изобилие — плод не только управленческих талантов Стремского. Якобы, ещё начиная строительство обители, священник получил льготы на ввоз спирта. Об этом ходило много разговоров, но тогда (во времена Черномырдина) всё считалось законным. Хотя сам факт, что при строительстве православной обители использовались льготы на то, что губит людей, — спирт, говорит о многом.

По области ходят упорные слухи, что у Николая Стремского есть очень серьёзная поддержка в Патриархии и властных структурах. Что среди депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от Оренбургской области у бывшего афганца есть друзья... И якобы поэтому ему в епархии, да и самой области никто был не указ — ни епископ, ни губернатор.

Впрочем, и тот и другой оперативно отреагировали на арест Стремского.

— На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или служил человек, совершивший преступление, — священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой — особенно для приёмных детей, которых не раз обманывали взрослые — написал в своём инстаграме губернатор Денис Паслер.

Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин выступил в похожем тоне и допустил в своей речи слова, мало похожие на отеческую поддержку: "...Если честно, человек он специфический, от него можно ожидать чего угодно".

Во время обыска у Стремского найдены документы на большое количество дорогостоящей недвижимости в России и за рубежом. Суд посчитал, что священник может не только скрыться, но и оказать давление на потерпевших, поэтому отказал в домашнем аресте. По данным источника Лайфа, Стремский был в разработке более года, а оперативное обеспечение производило УФСБ России по Оренбургской области.

Проблемы с алкоголем

Хорошо знающий о. Николая лично протодьякон Андрей Кураев в разговоре с Лайфом так охарактеризовал Стремского.

— Я с ним был знаком давно, лет 40 назад. Учились в семинарии ещё, в Сергиевом Посаде. Это был обычный троечник, ничего интересного. Потом я был удивлён, услышав новость о его жизни, что он такое количество детишек усыновил. Очень порадовался за него. А потом как-то довелось у него в гостях побывать, и вот тут это обаяние померкло... Я заметил, что на самом деле он с детьми не общается. Там есть волонтёры или наёмный персонал, а семейной теплоты в отношении с детьми там напрочь не было. Плюс к этому уже тогда было видно, что, по большому счёту, он использует этих детей. То есть он, по сути, прикрывается ими...

То есть его уровень жизнепотребления был сильно выше, чем у сельских священников тех лет. К сожалению, часто такое бывает, когда люди занимаются благотворительностью, собирают деньги на эти проекты, они изрядную часть средств кладут себе. А затем почему-то он начал пить...

Если слова Кураева о троечнике можно пропустить мимо ушей, потому что тройки в аттестате не помешали о. Николаю развернуть поистине впечатляющую деятельность и воздвигнуть в депрессивном регионе то, что называют саракташским чудом. Но вот проблемы священника с алкоголем стали достоянием общественности ещё в 2015 году, когда вся страна возмущалась его поведением за рулём.

После такого скандала Стремского отстранили от служения. Но священник довольно быстро вернул себе возможность служить, продолжая свою кипучую деятельность. По сообщению очевидцев, Стремский так и не решил свои проблемы с алкоголем и периодически попадал в разные неприятности.

Тем не менее сообщение о возможной педофилии отца Николая вызвало неоднозначную реакцию. Пить пьёт, но в подобном его раньше никто не обвинял за всё тридцатилетнее служение в Саракташе.

Педофилы в рясах

Стоит отметить, что для духовенства Оренбуржья это далеко не первый секс-скандал. В 2016 году бывший настоятель храма из райцентра Светлый иеромонах Феодор (Липкин) получил два года за развратные действия над мальчиком и был отпущен в зале суда. Такой мягкий приговор судья вынес за "покаяние". Летним вечерком сотрудник епархиального Отдела по делам молодёжи отец Фёдор уединился в сауне с подростком, из которой тот выбежал с криками, чем и обличил домогательства батюшки. Это стоило отцу Фёдору года в СИЗО и прочих неприятностей. Сейчас Липкин на свободе и пытается заниматься своего рода правозащитой, например выступая в поддержку осуждённого за педофилию питерского священника Глеба Грозовского.

В общем, водились или нет за Николаем Стремским подобные грешки — установит следствие. Но выяснять все обстоятельства будут теперь не оренбургские сыщики, а следователи Главного следственного управления СКР в Москве, куда передали дело для "оперативного и всестороннего расследования". А пока в рамках резонансного дела прошли семнадцать обысков, во время которых найдено много того, что может послужить доказательством вины Стремского. Всё это отправлено на экспертизу.

Ещё один вопрос: что будет дальше с "уральским Ватиканом", в чьи руки его передадут церковные власти и смогут ли власти светские сохранить в процветающей вотчине опального священника-предпринимателя "градообразующее предприятие" посёлка Саракташ? Но следствие такими вопросами не занимается...