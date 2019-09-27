Общак уплывает в Турцию. Как арест Шишкана начал смуту в воровском мире

Громкий арест Олега Медведева, более известного как Шишкан, усилил смуту в воровском мире, которую уже давно ожидали в связи с принятием так называемой антиворовской статьи. Но пока российские сыщики демонстративно распинают Шишкана, Белоруссия выпускает по амнистии известного законника — правую руку застреленного Деда Хасана — Гелу Кардавия, более известного как Гела Гальский. По некоторым данным, после освобождения Гела направился в Турцию, где собираются многие законники, — и всё идёт к тому, что именно в Турцию переместится российский воровской общак. Почему одним законникам достаётся свобода, а другим — закон, разбирался Лайф.

Полутёмный свет подъезда, суровые мужчины военного вида с щитами и оружием готовятся штурмовать квартиру. Несложные манипуляции и бойцы решительно врываются в квартиру, где отдыхает Олег Медведев. Шишкана вяжут спокойно, ведь он "не кипишует". На самом видео хорошо заметно, что арест был для него самого неожиданным.

Это видео появилось в Сети только спустя несколько месяцев после июльского задержания Шишкана — 26 сентября, когда были задержаны и другие члены предполагаемой ОПГ — Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров и Дмитрий Хламкин. Спецоперацию проводили в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях. Ещё двоих членов "бригады" — Михаила Коровина и Лоретиса Виткаускаса арестовали несколькими днями ранее, о чём писал Лайф. Они подозреваются в похищении и убийстве подмосковного депутата Татьяны Сидоровой. Сам же Шишкан подозревается в организации этого преступления. Всей восьмёрке задержанных предъявлены обвинения в участии в ОПГ...

Совладелица ЗАО "Племзавод Раменское" и по совместительству депутат заксобрания Раменского района Татьяна Сидорова бесследно исчезла 21 февраля 2012 года. Вместе с ней пропали её сестра, сын и муж. В их доме в подмосковном Малахове был беспорядок и свидетельства волочения тел по полу, на котором были разбросаны вещи и найдены следы крови. Известно, что на Сидоровой висело более 300 миллионов евро кредитов и во всём мог быть замешан Олег Медведев.

Когда брали Медведева 15 июля, Харьков с группой поддержки примчался к Шишкану, для того чтобы выручить шефа, и даже вступил в потасовку со спецназовцами, сломав одному из них ногу. Такой "босяцкий" подход Харькова значительно облегчил задачу следователям, поскольку его дерзкое поведение органично дополняет доказательную базу в деле о "раменском ОПГ"

Медведева брал спецназ в шлемах "медведь"

На ролике с задержанием Шишкана есть гербы и МВД и СК РФ, свидетельствующие о редкостном единстве силовиков в деле борьбы с организованной преступностью. Однако, по некоторым данным, курировало громкое задержание управление собственной безопасности ФСБ, а в самом задержании участвовал спецназ ФСБ. Подтвердить или опровергнуть эту информацию довольно трудно, ведь "особка" не выпускает пресс-релизов, а на форме штурмующих квартиру Шишкана нет никаких опознавательных знаков, кроме надписи "Медведь" на одном из шлемов.

Такой серьёзный подход в деле задержания Шишкана говорит о больших, давних и очень крепких связях авторитета в Подмосковье, в том числе и в правоохранительных органах. Ещё осенью 2015-го следователи получили ценные свидетельские показания — в канун своего исчезновения пропавшая депутат Татьяна Сидорова общалась на повышенных тонах с подручным Шишкана, неким "Егором". А потом возле её дома были замечены и другие люди из раменской "бригады". Поэтому было решено провести операцию по задержанию Шашкана с участием СОБРа и главного управления уголовного розыска МВД РФ. В операции были задействованы даже вертолёты, с которых просматривали местность близ коттеджа "авторитетного бизнесмена". Но серьёзный подход не помог делу, и Шишкан скрылся за границей. Какое-то время он был в розыске, а когда тучи рассосались, спокойно вернулся домой и продолжил свою неоднозначную деятельность. И эти сами по себе говорящие детали вызывают много вопросов.

Шишкан — жертва передела ресурсов

В Сети довольно много информации об "авторитетных бизнесменах" Подмосковья, которые спокойно живут себе в своих особняках. Петрик, Вася Воскрес, Лучок и другие плотно связанные с криминалом личности спокойно находятся на свободе, периодически участвуют в сходках, но ни к кому из них не была применена "антиворовская статья", а вот в отношении Шишкана — да. Почему такая избирательность?

Адвокат Григорий Сарбаев в разговоре с Лайфом высказал мнение, что, по сути, мы имеем здесь дело не с войной против криминалитета, а перераспределением ресурсов в условиях сокращения экономики.

— Полицейские просто ведут политику по сокращению кормовой базы. Поэтому "антиворовская" статья будет использоваться избирательно. Государство перешло не просто в наступление на воровской мир, а в экономическое наступление на ту делянку, которую они [воры] держали. Потому что экономика сокращается и надо что-то делать. Тут нет никакой политики — чистая экономика — утверждает адвокат.

Самого Шишкана защищает бывший следователь ФСБ адвокат Александр Вершинин, который любит говорить: "Где 210-я, там я". Теперь о Шишкане появляется всё больше негативной информации, и непонятно, правдива она, или же на Медведева хотят повесить всех собак. Появились сообщения, что и незаконный полигон твёрдых бытовых отходов вблизи аэропорта Жуковский, где обитают чайки, чуть не погубившие пассажиров самолёта, через ряд подставных фирм якобы принадлежал Шишкану. Также обсуждают, что Медведева подозревают и в курировании незаконных врезок в нефтепровод "Транснефти" в Подмосковье, обнаруженных в этом году.

В общем, "упаковывают" Шишкана довольно надёжно, и, быть может, сама операция по его аресту началась в то время, когда по СМИ распространилась информация о том, что Олег Медведев по прозвищу Шишкан является держателем российского общака и вором в законе № 1.

Бей своих, чтобы чужие боялись

Его арест вызвал в криминальном мире самую настоящую смуту, ведь положение Шишкана считалось до самого последнего времени незыблемым. Если уж пришли за ним — патриархом криминального мира России — то палец слепой Фемиды, исходя из сложившейся конъюнктуры, в любое время может указать и на любого другого вора. В особенности это может коснуться выходцев из Грузии.

Общак перебирается в Турцию?

И, пока в России добивают Шишкана, власти Белоруссии отпускают известного Гелу Кардаву, более известного как Гела Гальский. Кардава, по информации "Прайм крайма", вошёл в число выпущенных на свободу 26 сентября по амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на то что Кардаве пришлось для амнистии сотрудничать с тюремной администрацией, его статус считается общепризнанным в "подземном" мире.

Возможно, Кардава уже находится в Турции, где сосредоточено сейчас большое количество влиятельных криминальных авторитетов постсоветского пространства, группирующихся вокруг фигуры азербайджанского вора в законе Надира Салифова, более известного как Лоту Гули. В последнее время именно Турция является надёжным пристанищем криминального мира — спасательным кругом в бушующем море "закона и порядка". И есть все предпосылки для того, что главная касса преступного мира России — так называемый воровской общак — тоже переместится в Турцию. А в самой России корону вора в законе сегодня носить стало очень некомфортно.