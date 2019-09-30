Вымогатели-насильники. Подробности истории челнинских Бонни и Клайда

В Набережных Челнах начинается суд над шантажистом-насильником. 39-летний Пётр Богданов с помощью угроз убийством заставлял жертв совокупляться со своей гражданской женой и подельницей Алсу Ахмадиевой, а также и её дочерью, стоящей на учёте в ПНД. Богданов снимал изнасилования на смартфон, полагая, что испугавшиеся жертвы отдадут все свои деньги, только чтобы компрометирующее порно с их участием не попало в Сеть. Однако один из потерпевших всё же обратился в полицию. "Челнинские Бонни и Клайд" были пойманы.

Громкое дело о челнинских насильниках Петре Богданове и Алсу Ахмадиевой прогремело ещё в 2017 году, когда в конце мая МВД Республики Татарстан опубликовало ориентировку на "татарских Бонни и Клайда", подозревающихся в серии изнасилований и вымогательствах.

Вскоре преступники были пойманы. Богданов воспользовался 51-й статьёй и уклонился от дачи показаний, Ахмадиева же во всём раскаялась и начала давать показания, подробно рассказывая, как вместе с Богдановым вымогала деньги у своих молодых любовников. Детали преступной схемы доморощенных Бонни и Клайда шокируют.

Я не шлюха, просто люблю молодых

Казанские СМИ говорили как минимум о 20 случаях шантажа и о сумме почти в миллион рублей, которую якобы дала злоумышленникам преступная схема. Однако в разработке следствия только три эпизода.

Началось с того, что молодому 22-летнему парню написала Алсу — бывшая, с которой он встречался пару лет назад. Она старше его на целых двадцать лет, но было в женщине что-то, заставившее юношу сразу согласиться на встречу. Парень даже знал, что у Алсу есть постоянный сожитель Пётр Богданов, но и это не остановило молодого человека.

4 мая 2015-го любовники встретились на съёмной квартире в первом комплексе центрального района Набережных Челнов. Дальше, как водится, выпили и приступили к сексуальным утехам. В самый разгар потерпевший вдруг обнаружил рядом с кроватью снимающего всё на смартфон Богданова — его тайно вызвала Ахмадиева перед тем, как затащить молодого парня в постель.

Насилуй, а то убью!

Потерпевший пытался выхватить телефон, но получил мощную струю в лицо из газового баллончика. Богданов сковал незадачливого любовника наручниками и подвёл к нему 18-летнюю дочку Алсу, по некоторым данным, страдающую психическими заболеваниями. Затем Богданов заставил его заняться с девушкой оральным сексом, снимая это на телефон. После Богданов приказал потерпевшему признаться в насилии на камеру, в случае отказа угрожая вывезти его в лес и там убить.

Но и этого Богданову оказалось мало — он ещё и заставил потерпевшего "довершить начатое" и снова заняться сексом со старшей Ахмадиевой, продолжая снимать постельные сцены на телефон. После чего отпустил парня, взяв с него обещание, что тот принесёт ему сто тысяч рублей в качестве компенсации за молчание. В противном же случае Богданов угрожал слить порно с его участием в Сеть.

Расчёт преступников был прост — в случае изнасилования обычно следствие и суд встают на сторону женщины. Показания якобы потерпевшей и результаты генетической экспертизы, подтверждающие факт совокупления, у следствия будут. Мужчине не избежать ответственности при таком раскладе.

Сауна, секс, нож, порно...

Сколько именно преступных эпизодов на счету у парочки, сказать трудно. Вероятно, многих потерпевших удерживает от обращения в полицию стыд, других — страх.

Весной 2016 года Ахмадиева познакомилась в Сети с новым парнем — 28-летним жителем Автограда. Они несколько раз встречались для постельных утех, и однажды Ахмадиева пригласила очередного молодого жеребца на свидание в сауну. Затем всё пошло по накатанной схеме — в сауну вломился Богданов с криками, что любовник распространяет порно с его любимой женой Алсу. Угрожая ножом, Богданов надел на очередного потерпевшего наручники и заставил совершить с ней некие "действия сексуального характера", снимая очередное порно на свой смартфон. После чего потребовал перечислить на карточку жалкие восемнадцать тысяч рублей — или же видео с этими "действиями сексуального характера" расползётся по Сети...

Полиция ищет жертв вымогателей-извращенцев

Известно, что именно этот парень из Автограда подал заявление в полицию, однако в розыск преступники были объявлены только через год. Уже после поимки "челнинских Бонни и Клайда" полиция распространила обращение всем жертвам вымогателей, чтобы они не боялись прийти с заявлением и полностью изобличили преступников.

Несмотря на все призывы полицейских, пришли с заявлениями всего двое, хотя первоначально шёл разговор как минимум о 20 эпизодах изнасилований и вымогательств. Татарстан — консервативный регион, и, возможно, потерпевшие просто не хотят обсуждения в суде пикантных подробностей интима с подельницей Богданова, считая, что огласка ударит по их репутации.

Злоумышленники выбрали различную тактику взаимодействия с правосудием, и их преступный союз быстро распался. Богданов начал играть в молчанку, а Ахмадиева пошла на сделку со следствием — женщина призналась во всём и чистосердечно раскаялась. В прошлом году она была осуждена на два года лишения свободы и, скорее всего, уже отбыла своё наказание. Суд же над Богдановым, взявшим 51-ю статью, позволяющую ему не свидетельствовать против себя, начинается только сейчас. Его обвиняют в незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера, а также в вымогательстве.