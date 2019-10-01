На Урале осудили "банду ФСБ". Убийства — эксперимент и сообщество националистов

Уральский окружной военный суд поставил точку в громком и зловещем деле оборотней в погонах. Суд приговорил члена кровавой "банды ФСБ" уволенного прапорщика Евгения Гладких к 25 годам колонии за шесть убийств, угоны и нападения. Александр Кобылин — тренер по самбо сотрудников ФСБ — получил 12 лет лишения свободы за три убийства и угон. Кобылин вину не признал, выдавая себя за жертву обстоятельств, оправдываясь, что он был с бандитами из-за страха смерти. Ещё год назад суд приговорил бывшего лейтенанта ФСБ Алексея Короткова к 24 годам заключения, признав его виновным в семи убийствах и других тяжких преступлениях. Лидер бандитов — бывший капитан ФСБ Владимир Гилев — погиб в СИЗО, предположительно, покончив с собой. Его нашли в камере со смертельными порезами шеи и предплечья. Сергей Зозуля, единственный полицейский среди бандитов, объявлен в международный розыск. Его местоположение пока не известно.

Оборотни в погонах убивали для эксперимента

...Поздняя осень 2016-го выдалась в Тюмени снежной. 10 ноября два человека подъехали на светлой "Тойоте-Камри" к перекрёстку, где мёрзли, переминаясь с ноги на ногу, трудовые мигранты в поисках работы. На предложение расчистить снег на крыльце частного дома откликнулись два гражданина Таджикистана — Сайфрутдинов и Таиров. Их посадили на заднее сиденье автомобиля и повезли к месту предполагаемой работы...

Уже за городом у одного поворота машина вдруг остановилась. Сидящий на переднем сиденье человек обернулся к жертвам и неожиданно выстрелил Таирову в грудь из карабина "Тигр". Пуля попала прямо в сердце, и мигрант скончался на месте. Его тело прикопали в близлежащей свалке. Сайфрутдинова завезли чуть дальше, в лес, заставили обнять руками дерево, привязав скотчем к стволу. Затем убийца отошёл метра на два и выстрелил ему в спину. На этот раз труп прикапывать не стали...

Как потом оказалось, убийцы из ФСБ принесли двух мигрантов в жертву, только чтобы проверить способ сокрытия улик при огнестреле. Они придумали заменить патрон 7.62 на зарубежный, полагая, что тогда нельзя будет понять, из какого оружия произведён выстрел. Через месяц после убийства Сайфрутдинова лейтенант ФСБ Алексей Коротков, убивший обоих мигрантов, на своём служебном компьютере напечатал сообщение о точных координатах трупа, распечатал его и положил в почтовый ящик прокуратуры. Место, в котором нашли труп, находилось на территории вверенного ему района, так что он мог контролировать ход расследования. Это безжалостное и циничное убийство стало последним на счету "банды ФСБ" — одной из самых кровавых и безжалостных банд России последнего времени.

Удался ли этот кровавый эксперимент или нет, неизвестно, но, так или иначе, членов "банды ФСБ" начали задерживать в апреле, через несколько месяцев после того, как нашли труп Сайфрутдинова в лесу по наводке самого убийцы. И уже в июле 2017-го в СМИ просочилась информация о резонансном деле оборотней в погонах, заставившая содрогнуться даже видавших виды сыщиков.

Сплочённый коллектив...

О всех преступлениях и зверствах бандитов можно написать целую книгу — бандиты свирепствовали на протяжении многих лет, с 2008 по 2016 год. У них были в ходу и специальные методы "духовного сближения", когда новые и старые члены банды приносили друг другу клятвы и давали громкие обещания. Бандиты постоянно поддерживали связь между собой, дружили и вообще вели себя как стая опытных и хитрых хищников. Точно неизвестно, сколько на самом деле на счету этой банды преступлений. В СМИ ходила версия о 50 эпизодах ограблений, вымогательств и убийств.

Штабом разбойников, где они обсуждали свои лихие дела, был тюменский ресторан "Таврика". Специальная подготовка позволяла преступникам использовать для преступлений все известные средства конспирации. Бандиты не называли друг друга по имени, а присвоили каждому члену номер. У них было несколько телефонов с "левыми" симками, которые бандиты регулярно меняли. На дело они выдвигались на чужих, часто угнанных авто, оружие хранили в помещениях, записанных на других людей.

Первая пожива. Лиха беда начало

Криминальную карьеру бандиты начали ещё в 2008 году с похищенного сейфа организации ООО "Тюмень водоканал", директор которой был в разработке у ФСБ. Коротков вместе с Евгением Гладких и Владимиром Гилевым был в составе группы сопровождения оперативных мероприятий и заметил в сейфе организации крупную сумму денег — более двух с половиной миллионов рублей. Позже бандиты влезли в кабинет директора через разбитое окно и вытащили сейф. В нём оказалось... всего пять тысяч рублей

Не распробовав как следует лихие деньги, преступники уже к концу года перешли к откровенному разбою, спланировав ограбление тюменского обнальщика Дмитрия Клованича. Бандитам открыл дверь наёмный рабочий из Таджикистана по фамилии Ашрапов. Так уж получилось, что большинство жертв бандитов были именно таджики. Коротков ударил рабочего прикладом, выбив зубы и свалив его на пол. Ашрапова запинали и связали скотчем. Разбойники забрали 200 тысяч рублей, ювелирку и другое ценное имущество общей стоимостью несколько миллионов рублей. Клованича вывезли в лес и там застрелили.

Славянский обряд

Банда росла и матерела с каждым новым преступлением. С каждым новым ограблением, угоном или убийством бандиты набирались опыта и понимали, что переросли формат киношной "Чёрной кошки". Весной 2015-го в ОПГ вовлекли тренера ФСБ по самбо Александра Кобылина, который находился тогда в полосе безденежья. Кобылин решил, что бандитам нужны некая "духовная основа" и обряд славянской инициации. Бандиты выехали в лес, разожгли большой костёр, возле которого прочитали молитву неким славянским богам и принесли клятвы.

Многочисленные убийства лиц неславянской национальности хорошо легли на новую идеологию ОПГ. У преступников возникла идея создать подконтрольную группу молодых националистов, сплотить их убийством какого-нибудь нерусского, чтобы в дальнейшем легко управлять сообществом малолетних экстремистов. Но бандиты вовсе не планировали заняться политикой и не были фанатиками. У их плана была другая — циничная цель. После того как созданное ими сообщество начало бы убивать, Коротков и Гладких планировали "разоблачить" группу и списать на её членов все свои прошлые преступления.

К счастью, эти циничные планы остались только планами — развернуться им так и не дали. Но кровавая и безжалостная преступная группа тюменских эфэсбэшников, без сомнения, стала яркой страницей в новейшей истории преступности современной России.