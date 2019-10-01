Шампанское Джеймса Бонда и пиар в соцсетях. На что "Аэрофлот" спустил 10 млрд

Управление ФСБ по Москве вызвало на допрос заместителя генерального директора "Аэрофлота" Владимира Александрова. Его подозревают в аферах с госзакупками на четверть миллиарда рублей.

В авиакомпании "Аэрофлот" Владимир Александров занимается решением правовых вопросов. Один из контрактов, который попал под пристальное внимание ФСБ, — юридические услуги. По мнению чекистов, "Аэрофлот" нанимал адвокатов по завышенным ценам. Аналогичная схема могла использоваться и по другим тендерам. Под подозрение уже попали несколько сотен контрактов, на которых, по мнению силовиков, Александров мог заработать четверть миллиарда рублей.

На сайте Госзакупок есть много интересных тендеров от ПАО, на которые могли бы обратить внимание в компетентных органах.

Слушать музыку в красивых самолётах нужно только через красивые наушники. "Аэрофлот" решил эту проблему в своём стиле, потратив на закупку почти полмиллиарда рублей.

Поставка многоразовых наушников Beats Studio 3 для пассажиров бизнес-класса На эти цели "Аэрофлот" выделил 402 млн рублей Ajnj … Beats

Чтобы разобраться с собственным расписанием и сетью полётов, "Аэрофлоту" необходимо потратить почти 300 млн рублей.

Консультации по передовым принципам и процессам управления сетью и расписанием На эти цели "Аэрофлот" потратил внушительную сумму — 290 млн рублей Фото © Агентство "Москва"

Поддержка баз данных и специализированных программ тоже оказалась "золотой".

Сопровождение бизнес-критичных систем АО "Аэромар" в ЦОД ПАО На эти процедуры "Аэрофлот" потратил более 277 млн рублей Фото © Аэромар

Красиво жить не запретишь. Видимо, так решили в руководстве компании и решили закупить качественного шампанского. Всё бы ничего, но сумма контракта шокирует. Только в 2019 году было объявлено три конкурса на закупку игристого вина: на более чем 250 млн, 86 млн и ещё почти 60 млн.

Для пассажиров бизнес-класса на внутренних авиалиниях закупили много шампанского На игристый напиток "Аэрофлот" потратил почти 400 млн рублей Фото © Flickr

Согласно документам закупки, авиаперевозчик хочет порадовать пассажиров игристым вином, изготовленным исключительно во французской провинции Шампань. Тем, кто не пьёт шампанское, "Аэрофлот" готов предложить коньяк, на который потратил астрономические 251,7 млн рублей.

Этого "Аэрофлоту" оказалось недостаточно. Для того чтобы у нужных пассажиров было всё хорошо во время полёта, авиаперевозчик закупил более чем за 160 млн премиальное шампанское Bollinger — такое же пьёт легендарный Джеймс Бонд. И всё за государственный счёт.

Бутылка такого напитка стоит от 10 до 15 тыс. рублей За поставку шампанского Bollinger "Аэрофлот" заплатил 161 млн рублей Фото … Pixabay

Звучит абсурдно, но на поставке тапочек на 150 млн рублей "Аэрофлот" едва не разорил сам себя. А всё для того, чтобы пассажиры в бизнес-классе чувствовали себя как дома.

Поставка тапочек для пассажиров бизнес-класса на рейсах "Аэрофлота" За этот лот на портале госзакупок "Аэрофлот" заплатил почти 150 млн рублей Фото © Avito

Чтобы пользователи могли удобно просматривать все необходимые данные, нужен приятный личный кабинет. Сделать его и заодно пересчитать бонусные мили можно всего за несколько сотен миллионов.

Обновление дизайна личного кабинета и перерасчёт бонусных миль Эту задачу "Аэрофлот" решил почти за 150 млн рублей Фото © LIFE

И как после всего этого жить со старым сайтом? Правильно, никак. Нужно сделать новый сайт. И как можно дороже. За несколько десятков миллионов рублей.

Модернизация сайта компании На решение этой задачи "Аэрофлот" потратил 100 млн рублей Фото © LIFE

Ну и куда же без блогеров. Кто ещё будет рассказывать простым людям о том, как хорошо и комфортно летается на самолётах компании? Само собой, дёшево такая услуга стоить не может.

Услуги по созданию коммуникационной стратегии На блогеров "Аэрофлот" потратил почти 62 млн рублей Фото © AP Images

Ещё "Аэрофлот" любит снимать фильмы и ролики для соцсетей. Но делать это дёшево как-то не очень хочется.

Услуги по созданию уникального видеоконтента для соцсетей На создание роликов "Аэрофлот" потратил 58 млн рублей Фото © Flickr

Бортовой журнал для самых маленьких пассажиров тоже стоит как крыло от "боинга". Чтобы детишки вели себя хорошо, "Аэрофлот" разорился на внушительную сумму.

Производство и выпуск детского бортового журнала "Аэрофлот" На эти цели "Аэрофлот" потратил 52 млн рублей Фото © Aeroflot

Смотреть ролики лучше всего под освежающий коктейль. Чтобы помешивать напиток в бокале, нужны коктейльные палочки, на закупку которых "Аэрофлот" потратил пару десятков миллионов рублей.

Поставка палочек коктейльных с логотипом ПАО "Аэрофлот" На такую мелочь "Аэрофлот" потратил 23 млн рублей Фото © Public Domain

Выходит, что на "понты" для пассажиров бизнес-класса "Аэрофлот" денег не жалеет, чего не скажешь о такой важной статье расходов, как улучшение условий труда своих сотрудников. Так, на фоне забастовки бортпроводников, получившей название "Больничный лист", стало известно не только о непрозрачной системе начисления зарплат, но и таких бытовых проблемах, как синтетическая униформа. По словам стюардесс, в ней "летом жарко, а зимой холодно". Но на пошив новой одежды авиационный гигант денег не выделяет, как и на доплаты за дополнительную нагрузку, например за наставничество — профессиональную подготовку новичков на борту.