ППС-ники насмерть забили спортсмена на кладбище, поспорив, кто в городе главный

В провинциальном Вольске в лесополосе где-то между кладбищем и святым источником богородичной иконы "Владимирская" нашли труп мужчины с разорванным лёгким и переломанными рёбрами. Убийц искали несколько дней, и сегодня по подозрению задержали двух полицейских. Лайф выяснил, что именно заставило молодых парней в форме зверски забить человека до смерти.

Ночной дозор и случайный прохожий

Поздним вечером 26 сентября два молодых сотрудника патрульно-постовой службы — Александр Гудков и Юрий Граблин — заметили 41-летнего Романа Малышева, который шёл от своей гражданской жены в изрядном подпитии. Пэпээсники решили доставить его в отдел, посчитав, что Малышев нарушает общественный порядок. Но наверняка никто и предположить не мог, что будет потом. Возмущённый задержанием Малышев оскорбил полицейских. Бывший спортсмен вёл себя дерзко, и пэпээсники решили проучить острослова. Надев на задержанного наручники, они запихнули его в патрульный "уазик" и для острастки повезли на ближайшее кладбище...

Полицейские завели жертву в лесополосу — где-то между кладбищем и святым источником. Повалив Малышева на землю, пэпээсники показали мужчине, кто здесь власть, пиная его ногами. Затем сели в "уазик" и продолжили патрулирование, оставив истекающего кровью мужчину умирать в лесополосе. Через несколько часов его тело нашли случайные прохожие.

По одной из версий, свидетели видели, как Гудков и Граблин запихнули Малышева в патрульный автомобиль, поэтому после установления личности убитого первым делом проверили, кто именно патрулировал местность в тот злополучный вечер. Прижатые к стенке Гудков с Граблиным во всём сознались. Их уже уволили из полиции и возбудили в отношении них уголовное дело по причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть.

Опьянение властью... Вольские "шерифы"

Вольск — небольшой городок в Саратовской области. Работы немного, и для молодого парня служить в полиции здесь престижно: во-первых, это неплохой по провинциальным меркам заработок, а во-вторых, у тебя есть дубинка, пистолет и наручники — символы власти.

Вероятно, власть и опьянила. Один из подозреваемых — Александр Гудков — в своём инстаграме с гордостью демонстрирует жетон полицейского.

Доставить в отдел какого-нибудь подвыпившего бузотёра и покарать смертью за оскорбление — это две большие разницы. Всё-таки пэпээсник далеко не американский шериф эпохи Дикого Запада, вершащий правосудие согласно своим нравственным понятиям.

Второй подозреваемый — Юрий Граблин, судя по его аккаунту в соцсети, не очень любил демонстрировать свою принадлежность к полиции. Явно более важным был для него армейский опыт — много фотографий в голубом берете и тельняшке. Служба в ВДВ закалила молодого человека, но, по всей видимости, уму-разуму не научила.

"Люблю свою жену" — написано у бывшего уже полицейского Граблина в статусе социальной сети. Верная подруга дождалась его из армии, и недавно, в марте этого года, влюблённые наконец поженились. И вот спустя всего несколько месяцев после свадьбы надменная глупость Граблина поставила на счастливом браке крест. Сможет ли жена ждать его долгие годы и носить мужу передачи, видясь с ним только на редких свиданиях? Ведь старая тюремная мудрость гласит: "сел в тюрьму — меняй жену".