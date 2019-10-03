Мэр Истры уволился "по состоянию здоровья", но кажется, на него упал самолёт

Скандально известный Андрей Вихарев покинул кресло мэра подмосковной Истры. Сам он утверждает, что по состоянию здоровья. Но ухудшение самочувствия чиновника совпадает с серией расследований Лайфа. Последнее опубликовано в середине августа. Лайф писал о причастности Вихарева и его людей к свалке, из-за которой, возможно, стая чаек попала в двигатели самолёт А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле.

Андрей Вихарев не пробыл мэром Истры и года. Не дотянув до круглой даты два с половиной месяца, он вдруг увольняется, сославшись на здоровье.

— Время работы в нашем округе навсегда останется в моей памяти как один из важнейших и ответственных этапов моей жизни. Вместе с вами нам многое удалось сделать за этот короткий период! — с городом Вихарев попрощался через свои социальные сети. Ему, кстати, не привыкать прощаться с жителями. В 2018 год Андрей Вихарев вступал будучи градоначальником Лосино-Петровского, в марте он неожиданно для всех перепрыгнул в кресло и.о. главы Волоколамского района, а в декабре его уже с руками и ногами оторвали депутаты Истры, утвердив на должность мэра в своём городе. Получается, трижды за год — мэр. Наверное, этот результат эффективного менеджмента может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Народная молва

Далеко не все истринцы разделяют пафос покинувшего их Вихарева. Вот какие настроения царят в городских пабликах.

В паблике "Подслушано | Истра" Вихарева знают и не любят. А писал Лайф о нём действительно немало. В статье "Бизнес, выборы, офшоры. Подмосковный мэр менял имя, но не схему вывода млрд" мы рассказали о "чёрном кошельке" Вихарева на Британских Виргинских островах, о том, как подконтрольные ему компании раз за разом волшебно выигрывают многомиллионные тендеры, о том, как он рассадил в комитеты, управления, администрации, думы, советы, избиркомы, СМИ Подмосковья десятки, если не сотни своих людей.

И вся эта империя была основана на страданиях подмосковных жителей и опустошении государственной казны.

Многие тысячи обманутых дольщиков

В прошлом Вихарев являлся президентом обанкротившейся группы компаний "Гарантия-строй". И здесь ещё один рекорд для русской версии Книги рекордов Гиннесса. За 10 лет этот строительный холдинг обманул 10 тысяч дольщиков в Кирове и Подмосковье. Бедняги ждали свои квартиры годами, а заселялись в итоге в недострой, где из крана текла жёлтая техническая вода и были перебои со светом. И многие из обманутых дольщиков всё ещё ждут заселения. Кошмарную строительную деятельность Вихарева Лайф подробно расписал в публикации "Железобетонный трон короля обманутых дольщиков. Игра при стонах" .

После двух расследований Лайфа полетели головы. Сначала было уволено из избиркомов несколько людей, близких Вихареву. Например, Алексей Селегененко, который вместе с Вихаревым учредил офшор. Следом было возбуждено уголовное дело за взятку против мэра Лосино-Петровского Олега Фетюкова — он, кстати, занял эту должность сразу после того, как её покинул его друг детства — Андрей Вихарев.

Иначе говоря, позиции мэра Истры пошатнулись, но не рухнули. А дальше вмешался его величество случай.

Сев в кукурузном поле, самолёт попал в цель

В Жуковском совершил аварийную посадку самолёт "Уральских авиалиний". Пассажиры и экипаж уцелели чудом. Виноватыми сначала назначили чаек, которые попали в двигатель. Птицы в огромном количестве жили в двух километрах от аэропорта на заваленном мусором озере. Как выяснил Лайф, эта территория принадлежит предприятиям Родиона Кузина — местного депутата и члена комитета природопользования. Здесь структуры Вихарева с явными нарушениями природоохранного законодательства отстроили и запустили бетонный завод. Кузин (на все сто!) — человек Андрея Вихарева.

Озеро Глушица, 15.08.2019. Видео © LIFE

Именно Родион Кузин когда-то общался с разъярёнными дольщиками, регистрировал на себя строительные фирмы шефа, а когда становилось нужно, банкротил их. Расследуя уже деятельность Кузина, Лайф заметил , что негативная информация о деятельности Вихарева вытесняется на самые дальние позиции поисковой выдачи Интернета. Такую услугу предоставляют многие маркетинговые интернет-агентства. Но крушение пассажирского лайнера помешало планам по регулярной публикации позитивных материалов о Вихареве. О нём вновь заговорили в негативном ключе. Расследование Лайфа снова попало в топ выдачи "Яндекса" по поисковому запросу "Вихарев". Все труды и деньги, вброшенные в медиа, — насмарку.

И вот Вихарев уходит из истринской мэрии. "Осиротевшие" истринцы ставят ему в вину недостроенные детские площадки и проблемы с вывозом мусора. Но, если вспомнить этапы карьеры их мэра, возможно, им ещё повезло.

Чайки "накаркали"

У Родиона Кузина тоже начались проблемы. Росприроднадзор уже оштрафовал его предприятие, которому принадлежала свалка, на 500 тысяч рублей, а теперь пытается отсудить 25 млн компенсации за ущерб от загрязнения почвы. Но если вы читали предыдущие статьи Лайфа о Вихареве и его соратниках, то вы догадаетесь, что это очень изобретательные управленцы, чиновники и коммерсанты. Настоящая команда: эффективные управленцы, инноваторы, организованная группа лиц, в общем.

Тем временем в Истре депутатами назначен и.о. главы города Игорь Прудников. Он пробудет в этой должности до момента выбора нового мэра. Проголосуют члены спецкомиссии, в которую войдут сотрудники администрации, депутаты, а также представители областного правительства. Андрей Воробьёв уже предложил на эту должность Татьяну Витушеву. Она как раз собиралась покидать пост главы Рузы, а до этого долгое время проработала на посту руководителя Госадмтехнадзора Московской области .

Лайф внимательно следит за развитием ситуации в Истринском районе и судьбой Андрея Вихарева и его команды подмосковных управленцев, чиновников и политиков.