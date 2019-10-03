Диджей Алан Рубер не ушёл от погони, подставив отца — топ-менеджера МТС

Почти четыре часа сотрудники ГИБДД гонялись по Москве за вишнёвым BMW, который чуть было не ускользнул от погони. Нарушителя догнали, но лихач отказался выходить из авто и выполнять требования полиции. Машину взломали кувалдой и выволокли наружу горе-гонщика. Им оказался известный в узких кругах диджей и сын топ-менеджера МТС Руслана Ибрагимова. Почему мажор пытался ускользнуть от погони и не ждёт ли нас явление второй Мары Багдасарян, разбирался Лайф.

Модный диджей на папины деньги

"Если вы нравитесь людям, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы лучший" — этот статус в аккаунте DJ Alan Ruber хорошо иллюстрирует внутренний мир сына российского топ-менеджера.

Мало кто даже из заядлых меломанов сможет назвать имя Алана Рубера среди модных диджеев Москвы, однако среди тусовки столичных мажоров Алан хорошо известен, ведь его отец Руслан Ибрагимов является высокопоставленным менеджером МТС. Родившись в небольшом городке Уштобе Каратальского района Талдыкорганской области, Алан Русланович Ибрагимов быстро пришёл к успеху и в двадцать лет выпустил свой первый сингл — HOLDYOU на лейбле Legraib Records. Это было пару лет назад.

Как относился к подобному увлечению отец диджея, неизвестно. Быть может, хотел, чтобы Алан занимался делами посерьёзнее, ведь, как оказалось, музыка и тусовка до добра не доводят. Плохие поступки сына бросают тень и на отца — члена правления МТС и вице-президента по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью.

Быть богатым — не преступление. И заниматься музыкой на родительские деньги — не преступление. Подобные Ибрагимову-Руберу мажоры вызывают всеобщее неодобрение, только когда показывают явное неуважение и презрение к общепризнанным нормам закона и морали. Что и произошло утром 3 октября.

Слишком бодрое утро

Сотрудники ГИБДД заметили вишнёвый BMW, мчащийся на полных парах по ночной Москве, уже под утро, где-то часа в четыре. Привыкшие к ночной жизнедеятельности мажоров, устраивающих своего рода соревнования по гонкам, они пустились за нарушающей правила "бэхой" в изнурительную погоню.

Водителю поначалу удалось уйти от преследования, но затем гаишники смогли отследить машину по камерам слежения. Его быстро взяли "в клещи" — догнали и остановили.

Водитель вишнёвой "бэхи" вместе с приятелем заблокировали двери и категорически отказывались выходить. И здесь на помощь сотрудникам ГИБДД пришла обычная кувалда. Зачем Ибрагимов тянул время — непонятно. Возможно, набирал знакомый номер МТС, чтобы получилось договориться "по-хорошему" или решить проблему с уважаемыми людьми. Лайф первым опубликовал видео штурма машины Ибрагимова — "по-хорошему" не вышло.

После штурма "бэхи" и обыска машины стало понятно, почему DJ Alan Ruber активно пытался ускользнуть от полиции. По имеющейся у Лайфа информации, в салоне нашли несколько пакетиков, в которых находился некий порошок, состав которого определит экспертиза. И похоже, что и сам диджей находился под воздействием этого загадочного порошка.

Мара Багдасарян в брюках

По данным Лайфа, у 25-летнего диджея оказалось больше 20 нарушений ПДД и неуплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.

Также, по некоторым данным, Ибрагимов на момент задержания уже был лишён водительских прав. Алана Ибрагимова и его приятеля (некоего Никиту Калгашкина) повезли на медицинское освидетельствование, которое точно установит, под чем именно находились друзья в момент погони.

Однако не факт, что общий вес запрещённых веществ и их состав станут достоянием СМИ. Как показывает опыт, часто детям богатых и влиятельных родителей удаётся уйти от ответственности. А для некоторых мажоров привод в полицию и вовсе действует возбуждающе, провоцируя на новые "подвиги", ведь не сам ли Алан незадолго до происшествия написал у себя: "Если они ненавидят вас, то вы лучший".

Время покажет, появится ли на дорогах Москвы новая Мара Багдасарян. А пока, выходя на проезжую часть, берегите себя и своих близких. В Москве полно мажоров под кайфом на быстрых тачках.