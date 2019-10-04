Как воруют тоннами чёрное золото. ФСБ схватила сбежавшего от тюрьмы отшельника

В Челябинской области завершено расследование резонансного уголовного дела о группировке, которая умудрилась откачать 8 тыс. тонн нефти. Ущерб исчисляется 130 млн. Силовики и службы безопасности нефтяных компаний регулярно находят врезки в магистральные трубопроводы по всей стране. Но никто не может оценить, сколько именно в России похищают чёрного золота, хотя счёт идёт на сотни и сотни миллионов долларов. Как разбойники промышляют на незаконных врезках, разбирался Лайф

На скамью подсудимых отправятся 14 участников группировки, которая, по версии СУ СКР по Челябинской области, воровала нефть в промышленных объёмах. Следователи установили, что они делали врезки в магистральные нефтепроводы Уфа — Петропавловск, Уфа — Омск и Нижневартовск — Курган — Куйбышев, через которые откачивали чёрное золото для продажи владельцам подпольных нефтеперерабатывающих заводов. За два года из нефтепроводов выкачали 8 тысяч тонн нефти на сумму около ста тридцати миллионов рублей.

Суд уже арестовал квартиры, земельные участки и автомобили подсудимых. В ближайшее время начнётся суд. Фигурантам дела грозят длительные сроки в местах лишения свободы.

Хитроумная схема врезки

Следует отметить, что это сообщение челябинские следователи распространили на фоне громкого задержания в начале октября спецназом ФСБ главаря иркутской банды похитителей нефти Игоря Грищенко. Криминальный босс четыре года назад не явился на собственный суд, прятался от правосудия в глухой сибирской тайге...

Ещё в феврале 2010 года, по версии силовиков, Грищенко создал организованное преступное сообщество (ОПС) для похищения нефти из нефтепровода Красноярск — Иркутск в городе Ангарске. Подельники сначала купили дачный участок неподалёку от нефтепровода. За несколько месяцев они выкопали 120-метровый подземный ход, проложили по нему трубы, врезались в нефтепровод и получали тонны халявной нефти, которую скрывали в резервуарах, спрятанных под крышами сараев и гаражей.

Нефть они вывозили на кустарных бензовозах, переоборудованных из обычных грузовиков — цистерны были в кузовах. Жулики продавали чёрное золото владельцам подпольных нефтеперерабатывающих заводов, неплохо на этом зарабатывая.

Дело росло и ширилось — на вырученные с первой врезки деньги злоумышленники купили новые дачные участки, где установили дополнительные станции. Одной врезкой не ограничились — общий метраж проложенных под землёй труб составил около семисот метров. Со временем дачники стали замечать неладное — что-то слишком много бензовозов крутится в этих местах. Однако о деятельности преступников соседи узнали только после обезвреживания ОПС.

По версии следствия, между членами банды Грищенко установил строгую дисциплину, распределив роли и обеспечивая преступников всем необходимым инвентарём и средствами связи. Силовики считают, что Грищенко организовал и своего рода "общак" — кассу взаимопомощи.

Через какое-то время преступники попали в разработку и ОПС была обезврежена. Члены банды получили сроки от двух до двадцати лет лишения свободы. "Двадцатку" получил и Грищенко, как организатор ОПС, но ему удалось скрыться от правосудия ещё в 2015 году. И вот спустя четыре года — в начале октября — прошла масштабная операция по его поимке.

Сибирский отшельник

Грищенко жил все эти годы отшельником в глухой тайге Усольского района. Таёжная заимка в предгорьях Восточного Саяна — место труднодоступное, туда не проложены дороги и даже тропинки, поэтому оперативники ФСБ прилетели к нему "в гости" на вертолёте. Спецназ нагрянул нежданно-негаданно, настолько шокировав привыкшего к безмолвию отшельника, что тот еле смог произнести собственное имя.

Видео: RU_CHP: Первый по происшествиям

Грищенко имел при себе охотничье ружьё с патронами, но не успел дать отпор сотрудникам ФСБ, поскольку на момент штурма был сильно пьян. Сейчас ему грозит существенная "прибавка" к уже назначенному сроку в размере двадцати лет. Кстати, следователи отмечали большие таланты Грищенко в деле организации ОПС и остались уверенными, что, реализуя их в легальном направлении, он смог бы добиться успеха и зарабатывать не меньше, не рискуя при этом свободой.

Вред от нелегальных врезок

Для хищения нефти сегодня создаются целые группировки, обладающие необходимыми связями, ресурсами и умениями. Часто они вовлекают в свою незаконную деятельность местные власти и сотрудников правоохранительных структур. Воровство нефти путём таких врезок практически не поддаётся контролю.

Нефтепровод Красноярск — Иркутск, в который врезалось ОПС Грищенко, является ключевым для всей преступной области и отнесён к опасным охраняемым объектам. И только чудом деятельность преступников не привела к масштабной экологической катастрофе.

Вред от таких нелегальных врезок состоит не только в ущербе топливодобывающих компаний, но и в экологическом уроне для окружающей среды. Ежегодно государство тратит десятки миллионов на устранение последствий утечек нефти и нефтепродуктов. Преступники иногда разливают целое нефтяное озеро, наполняя одну цистерну.