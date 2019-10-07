Пьющие взрослые оставили детей одних. В огне погибли пятеро

Ночью в подмосковном посёлке Чисмена случился страшный пожар, унёсший жизни четырёх детей и одной женщины. По версии Следственного комитета РФ, пожар случился по вине игравшего со спичками мальчишки — его, как и других братьев и сестёр, оставили без присмотра мать и дедушка, которому алкоголь оказался дороже безопасности семьи. В причинах страшного смертельного пожара разбирался Лайф.

Улица Лазурная посёлка Чисмена Волоколамского района... За этими красивыми названиями прячется серая будничность в ста километрах от Москвы. Здесь живёт всего несколько сотен человек, и жизнь тут течёт тихо и неторопливо в значительном удалении от районных центров. Случись здесь убийство или пожар, ехать на подмогу будут долго.

Хронология пожара

На пульт диспетчера сообщение о пожаре пришло в 2:24 ночи. И двадцать минут до прибытия пожарных соседи вели напряжённую борьбу за жизни детей. Трёхэтажный двухподъездный дом на самой окраине Чисмены довольно ветхий, поэтому вспыхнул как сухой валежник. Пожар начался на первом этаже, где жила многодетная неблагополучная семья, и пламя быстро распространилось на все три этажа.

В тот злополучный вечер мать оставила шестерых детей на попечение пьющего дедушки. Самому старшему из внуков было 11 лет, а младшему — всего годик. Отец детей погиб всего два месяца назад. И вот вдова ушла из дома на ночь устраивать свою личную жизнь, а дед крепко выпил. Оставленные без присмотра дети, по разным данным, то ли пытались покурить, то ли просто играли со спичками и случайно подожгли постель. Увидев тлеющий матрас, они начали его тушить и, как им показалось, потушили...

Но ночью начался настоящий пожар. Пока пьяный дедушка вытаскивал детей из квартиры, пламя охватило весь подъезд. Троих старших удалось спасти — они прыгали из окна на одеяло, однако из-за сильного задымления деду не удалось достать остальных детей. Они задохнулись угарным газом.

Разбуженные жители второго подъезда выбежали на улицу и стали пытаться спасти соседей: поставили лестницу, по которой смогли выбраться жители второго этажа — мать с двумя детьми. Но, к несчастью, до третьего этажа, откуда звала на помощь молодая 36-летняя женщина с трёхлетним ребёнком на руках, лестница не достала. Она не решилась прыгать и попыталась выбраться на улицу через подъезд. В три ночи пожарные нашли на лестничной площадке обугленные тела мамы и малыша — они так и не сумели спуститься, задохнувшись в густом дыму.

Всё это произошло довольно быстро, ещё до приезда пожарных, которым удалось локализовать пламя только к 4:22 утра. По данным Лайфа, погибло два ребёнка в возрасте трёх лет, а также один пятилетний и один годовалый. Также задохнулась 36-летняя женщина по имени Алёна. Всего пятеро погибших.

Пострадавших от пожара жителей Чисмены разместили в одном из близлежащих пансионатов. У троих были проблемы со здоровьем, но от госпитализации они отказались.

Версии причин пожара

Железобетонные перекрытия и металлическая кровля по деревянной обрешётке сгоревшего дома — это третья степень огнестойкости. То есть здание должно быть сделано из несгораемых или трудносгораемых элементов. Или же сгораемых, но при условии, что они обработаны средствами для повышения степени огнестойкости. Была ли деревянная обрешётка покрыта трудногорючими плитами, листовыми материалами и штукатуркой, пока не ясно. Но дом загорелся очень быстро, что говорит как минимум о его обветшалости.

Вчера в Подмосковье выпал первый снег, а в доме постоянно были проблемы с отоплением. Поэтому логично предположить, что из-за ночных заморозков включили обогреватель и сеть не выдержала: коротнуло, сгорела проводка, начался пожар.Также в качестве причин пожара называлась возможная неисправность включённых на ночь электроприборов.

Однако прибывшие на место происшествия следователи установили другую картину: по их данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём, по факту чего было возбуждено уголовное дело. К журналистам попала информация о загоревшемся матрасе. В настоящее время эта версия считается основной. Впрочем, до окончательных выводов ещё далеко — на месте пожара продолжают работать эксперты-криминалисты. Также будут изучены условия жизни и воспитания детей.