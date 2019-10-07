Судейская свадьба с рокировкой. Из суда в пивную, из пивной в отделение полиции

Свадебное застолье кировского судьи Марата Чепурных закончилось первой брачной ночью в отделе полиции. Подвыпившего судью застали в машине, когда он вместе с молодой женой уже отъезжал от питейного заведения на белоснежном "КИА-оптима". Свидетели утверждают, что за рулём был сам судья, но пока судья и сотрудники ГИБДД обсуждали неприкосновенность нарушителя, невеста пересела на место водителя, откуда непотребными жестами демонстрировала свою "находчивость" инспекторам, свидетелям и журналистам. И в протоколе фигурирует не судья Чепурных, а его новоиспечённая супруга. В подробностях судейской свадьбы разбирался Лайф.

Ах эта свадьба...

В ночь на 6 октября 2019 года в отдел полиции пожаловались бдительные кировчане. Они сообщали, что нетрезвый мужчина в костюме и белой рубашке садится в машину и собирается уезжать из пивного заведения на улице Спасской. По словам очевидцев, мужчина подозрительно походил на судью Марата Чепурных из суда Ленинского района.

Пока водитель прогревал автомобиль, к нему присоединилась девушка в длинном белом платье, и они тронулись с места. Однако уехать далеко не удалось, к белому "КИА-оптима" подъехала машина ГИБДД.

Пока Чепурных объяснял полицейским в служебной машине, что он абсолютно трезв и не знает откуда в машине "аромат" алкоголя, его невеста находчиво пересела на водительское сиденье. Прикрываясь телефоном и, по всей видимости, снимая происходящее, молодая жена судьи одновременно победно показывала полицейскому средний палец...

В самом начале видео отлично можно рассмотреть, что с водительского сидения белой машины выходит мужчина в костюме и белой рубашке. Но судья отрицает очевидное.

— Что я должен сказать, что вышел из-за руля, что ли? Сотрудники ГИБДД установили, кто сидел за рулём. Ко мне какие претензии? Мы что сейчас этот протокол должны разорвать? Абсурд полный. Это явно не дело СМИ — заниматься разбирательством административно-процессуальным, — говорит служитель Фемиды в камеру автоактивистов "Ночного патруля".

И сотрудники ГИБДД словно не замечают поведения новобрачной, да и саму водительскую рокировку. Молодую семью Чепурных везут в отдел, по-быстрому эвакуируют машину, а протокол оформляют на изобретательную жену — Эльвиру.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, изучаются записи камер наружного наблюдения и видеорегистраторов. По результатам проведённой проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили Лайфу в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области.

Как поясняют очевидцы, камер на улице Спасской полно. Поэтому доказать, кто именно сидел за рулём КИА, будет легко.

Налево — пивная, направо — суд

Интересно, что новоиспечённая семья выбрала местом празднования пивное кафе аккурат напротив Ленинского райсуда, где трудится Марат Чепурных. Возможно, судья не ожидал, что из места, где его, наверняка, знают все, кто-то позвонит и заявит о нём в полицию.

А возможно, судья знал, что, в отличие от простого смертного, имеет особый статус, ведь вместо того, чтобы задержать нарушителя, инспектор, выявивший нарушение со стороны судьи, должен составить об этом рапорт и вместе с материалами дела передать его руководителю подразделения ДПС. Может быть, Чепурных рассчитывал на особое отношение к своей персоне, да ещё и в день свадьбы...

Как бы то ни было, задерживать спецсубъекта инспектор не имеет права. А к рассмотрению такого тонкого вопроса привлекается начальство судьи. Да и находчивость второй половинки Чепурных позволила председателю Ленинского райсуда спать спокойно в свой выходной день.

Как выяснил Лайф, белый "КИА-оптима" 2017 года выпуска, который задержали сотрудники ГИБДД, с момента приобретения четырежды попадал в ДТП.

Местные СМИ возмутились тем, что инспектора ГИБДД игнорировали обман. А блогеры даже записывают видеообращения к министру внутренних дел с просьбой разобраться в ситуации.