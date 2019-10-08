Расстрельная должность. Почему покончил с собой топ-менеджер алмазного рудника

Бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера нашли мёртвым в СИЗО Якутска с "признаками суицида". Его и главного инженера рудника Александра Манна обвинили в гибели восьми горняков. В августе 2017 года в шахту прорвалась вода. МЧС удалось спасти 142 рабочих, но восемь пропали навсегда в недрах рудника. По версии следствия, Бурксер и Манн знали, что может произойти прорыв, но не приняли должных мер. Вместо этого, по словам следователей, Бурксер активно пытался скрыться от следствия, а Манн препятствовал расследованию уголовного дела. Поэтому их водворили в СИЗО. В истории бывшего и уже мёртвого управленца разбирался Лайф.

Алмазная столица России

Город Мирный в Якутии называют алмазной столицей России. Имя городу дали в честь крупнейшего в России рудника "Мир". Именно здесь добыт один из самых больших за всю историю России алмаз. Он весит более 68 граммов и называется "XXVI съезд КПСС". За все годы работы, по некоторым данным, рудник принёс алмазов на сумму 17 млрд долларов.

В 2001 году рудник законсервировали, а добычу алмазов продолжили уже под землёй в подземном руднике "Мир", где 4 августа 2017-го произошла страшная авария, шокировавшая всю Россию. До сих пор ещё непонятно, продолжатся ли работы на злополучном руднике, и если продолжатся, то когда.

Смертельные воды

Подземный рудник "Мир" использовался для отработки оставшихся подкарьерных запасов. Это довольно внушительный объём. К концу 2016 года горняки добыли здесь миллион тонн руды и "Мир" вышел на свою проектную мощность. Бурксер заявлял о разведанных на пятьдесят лет запасах и докладывал, что в темпе добычи миллиона тонн руды в год рудник прослужит ближайшие полвека. На вопросы об угрозе прорыва воды Бурксер заявлял со сдержанным оптимизмом — бояться нечего, инженеры всё предусмотрели, план выполняем.

Возможно, сообщение о скопившихся поблизости водах и угрозе затопления воронки грозило омрачить светлую картину, нарисованную руководителем, и опасную картину скрыли, положившись на русский авось. А это стоило жизни восьмерым горнякам. Но, быть может, от Бурксера (как от наёмного управленца) просто требовали увеличивать показатели, игнорируя опасность.

Когда 4 августа 2017 года на "Мире" случился прорыв, шахтёров буквально смывало напором хлынувшей сверху воды. Опустить в шахту клеть не получилось из-за сбоя электричества. Полторы сотни человек находились под землёй, прорыв угрожал стать крупнейшей аварией в стране.

Как предположил глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, скорее всего, прорыв произошёл из водоотлива рудника, на бортах которого ведутся горные работы. Вероятно, было нарушение технологии ведения работ, шли взрывные работы, произошло сотрясение и следом уже — прорыв воды.

Версия же "Алросы" была другой: всё случилось из-за взбунтовавшейся стихии, катастрофа произошла из-за "резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере". Их позицию можно понять, учитывая, что акции "Алросы" на Московской бирже сразу же упали на 2,5% от своей стоимости.

Но большинство шахтёров удалось спасти — была подана электроэнергия и организована работа двух подъёмных установок, на которых подняли почти всех горняков. Но недосчитались девятерых. Пресс-служба "Алросы" сначала заявляла, что эти девять человек просто находились на поверхности и внутри больше никого нет. Но потом на свет божий выбрался ещё один из пропавших — Алишер Мирзаев, который стал 143-м спасённым шахтёром с подтопленного рудника. Его состояние было крайне тяжёлым.

Пропавшие восемь горняков, по некоторым данным, выходили на связь и рассказали, что укрылись чуть выше "горизонта 210 метров", но сеанс связи был коротким. В чаше карьера скопилось 37 400 кубометров воды, поэтому существовала угроза полного залития шахты, отчего поисково-спасательные работы решено было свернуть. Пропавших горняков так и не удалось найти — ни живыми, ни мёртвыми.

Катастрофа в Якутии вызвала очень широкий резонанс, и поэтому начальника рудника Алексея Бурксера и главного инженера Александра Манна посадили в СИЗО, свалив на них всю вину, хотя, возможно, истинных виновников стоило искать среди тех, кто требовал от Бурксера увеличить мощность выработки до миллиона тонн в год.

Инженерные сооружения в "Мире" были сконструированы по регламенту "Алросы", а не являлись каким-то особым изобретением Манна. Проект прошёл главгосэкспертизу и неоднократную экспертизу промышленной безопасности. Основные направления горных работ соответствовали проектным решениям, отмечалось пресс-службой компании.

Но, по версии СК, Бурксер и Манн знали о том, что в день трагедии появились признаки прорыва воды, но не остановили работы и не вывели сотрудников из опасной зоны.

Криминальное прошлое Бурксера

Стоит отметить, что якутское СИЗО не первое для топ-менеджера. Ранее он отсидел несколько месяцев в Улан-Удэ. Бурксер более тридцати лет проработал на золотодобывающих предприятиях Узбекистана. Там, в Средней Азии, он и начал простым помощником бурильщика. А достигнув карьерных высот, Бурксер попал под подозрение узбекских следователей. Его подозревали в крупных хищениях, злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге. И топ-менеджер перебрался в Россию, а Узбекистан объявил Бурксера в международный розыск.

После того как "Северсталь" выкупила контрольный пакет канадской золотодобывающей компании High River Gold Mines Ltd и установила контроль над "Бурятзолотом", Бурксер по приглашению "Северстали" выехал из Узбекистана и возглавил эту компанию. Но 9 ноября 2010 года его неожиданно арестовали в Улан-Удэ по запросу Интерпола.

Информационный центр МВД Бурятии сообщал, что Бурксер в установленном законом порядке встал на миграционный учёт, а о своём уголовном преследовании узнал только во время непосредственного задержания на рабочем месте. Генеральная прокуратура Узбекистана требовала экстрадиции Алексея Бурксера, однако его не только выпустили на свободу, но он ещё и спокойно продолжил работу в российской компании.

Впрочем, узбекское дело Бурксера может быть и одним из звеньев в цепи уголовных преследований против русскоязычных граждан, работающих на Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК). Уголовному преследованию подверглись и бывший председатель профкома НГМК Юрий Поломарчук, а также Николай Лощаков, которого подозревали в незаконной подготовке кадров для НГМК в российских вузах.

Источник в "Бурятзолоте" в неофициальной беседе с журналистами говорил, что члены совета директоров компании, принимая решение о назначении Алексея Бурксера генеральным директором, скорее всего, не знали об уголовном преследовании, но поддержали его (тем более что как руководитель Бурксер показывал очень хорошие результаты).

Кому выгодна смерть топ-менеджера

Рудник "Мир" до сих пор не восстановлен. Это вопрос больших и даже огромных денег. Поэтому самоубийство одного из главных фигурантов уголовного дела вызывает вопросы. Следком уже заявлял, что продолжает устанавливать причастность к аварии и других сотрудников "Алросы". Но теперь, после неожиданной смерти главного подозреваемого, дело можно легко "замкнуть" на погибшем и повесить на него всех собак. А рудник снова запустить и продолжить добычу — пока его статус подвис и непонятно, можно ли его снова вводить в эксплуатацию. Ранее в суде представитель следствия утверждал, что было принято решение о помещении Бурксера в СИЗО, потому что он пытался скрыться от следствия. А теперь его находят мёртвым (по некоторым данным, повешенным). Теперь он не сможет ни оправдаться в суде, ни дать свидетельские показания на других возможных фигурантов дела. Именно цепь этих обстоятельств делает смерть топ-менеджера особенно таинственной.

Глава "Алросы" Сергей Иванов уже оперативно выразил соболезнования семье Бурксера и пообещал ей материальную помощь: "Это трагическое событие не только для семьи, но и для всей компании. Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям. Надеемся, что результаты проверки позволят выяснить все обстоятельства произошедшего".

Якутия — далёкий и довольно закрытый регион. И непросто разглядеть издалека, что там происходит на самом деле. Испокон веков добыча алмазов связана с кровью и потом. Как говорится в известной пословице: "В Америке алмазы сверкают, а в Африке из-за них убивают".