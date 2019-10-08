Убийцу "кубанской Лоры Палмер" найдут следователи центрального аппарата СК

Четыре года назад на Кубани произошло зверское убийство 9-летней Марины Негребы. Смерть девочки до сих пор окутана тайнами, домыслами и фактами, которые не вяжутся друг с другом. И только сейчас, когда эту историю расследовал Лайф и она получила широкую общественную огласку, Александр Бастрыкин поручил забрать уголовное дело у краснодарских следователей и передать в центральный аппарат СК для проверки.

Пугающая история смерти маленькой Марины Негребы, которую задушили в Краснодарском крае летом 2015 года, вышла на всеобщее обозрение только после расследования Лайфа "Кто убил "кубанскую Лору Палмер"? Спросите у зятя судьи Хахалевой" и поразила леденящими душу подробностями. Даже через четыре года нет однозначного ответа, кто на самом деле похитил и убил девятилетнюю Марину.

Лайф уже писал, что таинственной историей убийства девочки заинтересовался Андрей Малахов. 7 октября на втором канале федерального телеканала в программе "Прямой эфир с Малаховым" вышло расследование о похищении Марины и её убийстве. Родственники девочки озвучили свои предположения о явных ошибках следствия и возможной фальсификации дела.

В тот же вечер глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил забрать переполненное тайнами уголовное дело у краснодарских следователей и передать его в центральный аппарат Следкома РФ для тщательной проверки всех доводов родственников погибшей девочки.

Безусловно, дело "кубанской Лоры Палмер" требует справедливого расследования, и чем дальше от сотрудников краснодарского Следкома, тем, кажется, лучше. Ведь, по мнению родственников Марины, на Кубани дело намеренно заводят в тупик, а улики фальсифицируют. Куда бы ни обращались родственники убитой девочки, дело снова и снова возвращается краснодарским следователям, среди которых правит бал Вадим Бадалов — зять "непотопляемой" судьи Елены Хахалевой.

Но теперь, после передачи уголовного дела в центральный аппарат, у родственников зверски убитой девочки появилась надежда на справедливое расследование. Бабушка Марины Негребы Марина Мищенко рассказала Лайфу, что в центральный аппарат Следкома РФ забрали не только уголовное дело, но и все доследственные проверки по экспертам, следователям и по Вадиму Бадалову в том числе.

— Мы готовы пройти через все следственные действия снова, всё-таки дитё... Хочется посмотреть в глаза человеку, совершившему это, — с горечью говорит Марина. — Но я бы очень не хотела, чтобы пострадал невиновный. Бывает такое, что привлекают случайных людей. Дело резонансное, надо будет быстро расследовать, а тридцать томов быстро даже не изучишь, понимаете? Дело загублено, доказательства уничтожены людьми, которые должны были расследовать. Не преступниками, которые убивали, а людьми, которые расследовали! И чтобы успокоить общественность, может такое произойти... Найдут какого-нибудь козла отпущения. Этого я боюсь...

— Но мы, конечно, рады, что дело передали в Москву, и очень надеемся на справедливое расследование, — продолжает Марина Мищенко. — Именно поэтому мы и пошли на общественную огласку. Очень благодарны Лайфу за освещение нашей проблемы, даже телевидение заинтересовалось. Я хоть и была уже дважды в кабинете Бастрыкина, но, может быть, на этот раз он меня действительно услышал через вас и Андрея Малахова.

Лайф вместе с родственниками Марины Негребы верит, что теперь, когда дело забрали у тех, кто безуспешно вёл его долгие четыре года, истина будет установлена, а настоящий виновник зверского убийства наконец предстанет перед судом.