Шикарный ресторан у моря. Судья выкупил заповедные земли Утриша за 10 копеек

Председатель СКР Александр Бастрыкин завёл дело против судьи Анапского райсуда Владимира Стародубцева, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, судья вместе со своим сыном и братом требовал от бизнесмена 64 млн рублей, якобы для дачи взятки судьям "за решение вопроса". В феврале 2019-го Стародубцев получил сто тысяч настоящих рублей и билеты "банка приколов" на "сумму" 29,9 млн. Взятку судья спрятал в дымоходе. Сына и брата судьи арестовали, но дело против самого "спецсубъекта" Стародубцева возбудили только сейчас. Лайф разбирался в тёмном прошлом Стародубцевых и обнаружил на побережье Чёрного моря принадлежащий семье ресторан Porto nero. Он построен прямо на заповедной земле с многочисленными нарушениями, но продолжает радовать посетителей изысканной европейской кухней.

В переводе с адыгского Большой Утриш означает "проваленная гора". По легенде, где-то здесь страдал прикованный к скале Прометей, наказанный Зевсом за то, что подарил людям огонь. Помимо красивой легенды Большой Утриш славится богатейшей флорой — здесь произрастают редкие и даже реликтовые виды деревьев.

А вообще это небольшое село в составе Анапы. Его земли считаются заповедными. Любое освоение территорий Большого Утриша запрещено, однако инфраструктура курортного места помаленьку расширяется.

Цена одного отчуждения — 10 копеек!

Видимо легендарность и фешенебельность курорта Большой Утриш принял во внимание председатель анапского райсуда Владимир Стародубцев, когда отчуждал городскую собственность... в пользу своей семьи!

Дело началось в 2010 году, когда некое ООО "Дружба", образовавшееся из одноимённого рыболовецкого колхоза, решило приватизировать пять земельных участков, на которых были различные ограждения, причалы, сторожки, навес-гараж, ранее принадлежащие колхозу. Все участки расположены прямо у моря, в особо лакомых местах.

"Дружбе" отказали, поскольку участки располагались на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Тогда "Дружба" подала в суд. Исковое заявление рассмотрел судья Анапского райсуда Владимир Стародубцев и в противоречии всех норм и законов решил дело в пользу заявителя.

Через две недели "Дружба" заключила с управлением имущественных отношений Анапы договор купли-продажи земельного участка площадью 1232 кв. м. И эти двенадцать соток золотой земли на побережье продали всего за 10 копеек!

Через какое то время "Дружба" перепродала участки некоему Еременко — двоюродному брату судьи Стародубцева, но за сто двадцать тысяч рублей. В июле 2010 года земля перешла к сыновьям судьи, владеющим землёй в равных долях. Какое-то время владела землёй жена самого судьи. В следующем 2011 году ООО "Дружба" было ликвидировано, и на, по сути отчуждённых у муниципалитета, землях развернулось уже настоящее строительство. Экологи забили тревогу: строители вырубали деревья, входящие в Красную книгу, например, туполистную фисташку.

В местных СМИ прошла информация, что сын судьи Александр Стародубцев решил построить здесь шикарный ресторан.

Семейный бизнес под судейской мантией

Власти Анапы активно сопротивлялись захвату своей земли. Прокуратура Анапы намеревалась добиться закрытия стройки.

— Основная проблема самостроя на Утрише — не только беззаконие, но и абсолютное игнорирование со стороны собственника и застройщика любых требований прекратить строительство. Все мы знаем, что незаконное строительство ведёт А. В. Стародубцев 1986 года рождения, являющийся сыном председателя районного суда В. П. Стародубцева и его супруги, — заявлял межрайонный прокурор Максим Злобин.

Экологи выходили на пикеты с требованием прекратить застройку. Местные жители активно возмущались варварской вырубкой леса и вырытому у самого моря котловану. Однако у застройщиков было решение судьи, хоть и крайне несправедливое, но законное, покуда оно не обжаловано в суде.

К тому же судьи являются так называемыми "спецсубьектами" и возбуждать против них дело может только председатель СК, да и то после получения согласия квалификационной коллегии судей.

Всё это самое время в судах шла настоящая баталия, целью которой было признание первоначальной "копеечной" сделки с "Дружбой" незаконной. Пока суть да дело, стройка была заморожена, а земля вновь перешла во владение двоюродного брата судьи — Еременко.

Суды отшумели — битва закончилась не в пользу муниципалитета. Владимир Стародубцев продолжал возглавлять анапский райсуд. Только первоначальные страсти поутихли, семья снова начала строить ресторан.

© YouTube / Anapa Today

"Порто неро" — пиршество беззакония

Несмотря на явный судебный беспредел и активное противодействие стройке как администрации Анапы, так и общественности, ресторан на берегу моря в Большом Утрише принимает гурманов. Далеко не каждый сможет насладиться изысканной кухней в "Порто неро", а только счастливый обладатель толстого кошелька. Здесь имеется просторный внутренний зал и большая открытая летняя терраса с шикарным видом на море. Ресторан специализируется на европейской кухне с акцентом на рыбу и морепродукты.

Рядом с рестораном расположен современный гостиничный одноимённый экокомплекс. Особый цинизм ситуации в том, что "экокомплекс" построен на месте вырубки редких и даже внесённых в Красную книгу деревьев.

В ресторане проводят живые концерты и обеспечивают посетителям самый высококачественный дорогой сервис. Место чрезвычайно подходит для отдыха обеспеченных и богатых.

На сайте ресторана написано, что им владеет некое ООО "Порто Неро". Лайфу не удалось найти юрлицо с таким названием. После недолгих поисков выяснилось, что ресторан и одноименный гостиничный "экокомплекс" принадлежат некоему ООО "Крит". Буквы названия крупного греческого острова написаны через пробелы — скорее всего, это сделано для того, чтобы затруднить поиск.

Как видим, официально заведение принадлежит двоюродному брату Владимира Стародубцева Геннадию Еременко. Но в качестве лица, что может действовать от лица компании без доверенности, выступает и Ольга Петровна Стародубцева — супруга самого судьи.

Пока сгущаются тучи, гостиничный "экокомплекс" и ресторан продолжают работать и принимают заказы на октябрь. И покуда не будет судебного решения, отменяющего первое решение самого Владимира Стародубцева, деньги текут в карманы судейской семьи.

Жадность фраера сгубила

Попался же Стародубцев совершенно на другом. По версии следствия, судья требовал крупную сумму у некоего бизнесмена для взяток краснодарским судьям, которые якобы могут за деньги решить его проблемы.

Рядом с отчуждёнными у администрации землями в Большом Утрише купил землю некий бизнесмен, который хотел получить право застройки, но не мог сделать это законным путём.

Бизнесмен этот в декабре 2018 года обратился к младшему Стародубцеву с просьбой помочь "порешать вопрос". Дело взялся разрулить сам старший Стародубов, который заявил, что можно "покрестить" дело, если бизнесмен заплатит шестьдесят четыре миллиона рублей.

10 февраля в рамках следственного эксперимента бизнесмен передал Стародубцеву часть суммы — 30 млн рублей, из которых 100 тысяч были настоящими, а остальные — купюры "банка приколов". Судья подмены не заметил и спрятал взятку в дымоход.

Через пять минут в дом судьи нагрянули "гости" из ФСБ, которые быстро нашли и тайник и деньги. Судью лишили полномочий, и 8 октября завели уголовное дело. Теперь Стародубцеву инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере. По этой статье обвиняемому может грозить до семи с половиной лет лишения свободы.

Сам судья вины своей не признаёт, утверждая, что его подставили, а деньги — подкинули. Ресторан и гостиничный "экокомплекс" продолжают принимать гостей. Лайф пытался выяснить происходящее у персонала самого "Порто неро", но получил ответ, что это всё равно, что спрашивать у собаки, как живёт кошка. Жизнь идёт своим чередом, горшочек продолжает варить, и закрывать готовый перспективный бизнес никто не торопится.