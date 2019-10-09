Шикарный ресторан у моря. Судья выкупил заповедные земли Утриша за 10 копеек

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/portonero.ru, © Пресс-служба СК РФ

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Председатель СКР Александр Бастрыкин завёл дело против судьи Анапского райсуда Владимира Стародубцева, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, судья вместе со своим сыном и братом требовал от бизнесмена 64 млн рублей, якобы для дачи взятки судьям "за решение вопроса". В феврале 2019-го Стародубцев получил сто тысяч настоящих рублей и билеты "банка приколов" на "сумму" 29,9 млн. Взятку судья спрятал в дымоходе. Сына и брата судьи арестовали, но дело против самого "спецсубъекта" Стародубцева возбудили только сейчас. Лайф разбирался в тёмном прошлом Стародубцевых и обнаружил на побережье Чёрного моря принадлежащий семье ресторан Porto nero. Он построен прямо на заповедной земле с многочисленными нарушениями, но продолжает радовать посетителей изысканной европейской кухней.

В переводе с адыгского Большой Утриш означает "проваленная гора". По легенде, где-то здесь страдал прикованный к скале Прометей, наказанный Зевсом за то, что подарил людям огонь. Помимо красивой легенды Большой Утриш славится богатейшей флорой — здесь произрастают редкие и даже реликтовые виды деревьев.

<p>Фото © <a href="http://fotokto.ru/photo/view/1373770.html" target="_blank">ФотоКто</a></p>

А вообще это небольшое село в составе Анапы. Его земли считаются заповедными. Любое освоение территорий Большого Утриша запрещено, однако инфраструктура курортного места помаленьку расширяется.

Цена одного отчуждения — 10 копеек!

Видимо легендарность и фешенебельность курорта Большой Утриш принял во внимание председатель анапского райсуда Владимир Стародубцев, когда отчуждал городскую собственность... в пользу своей семьи!

Дело началось в 2010 году, когда некое ООО "Дружба", образовавшееся из одноимённого рыболовецкого колхоза, решило приватизировать пять земельных участков, на которых были различные ограждения, причалы, сторожки, навес-гараж, ранее принадлежащие колхозу. Все участки расположены прямо у моря, в особо лакомых местах.

"Дружбе" отказали, поскольку участки располагались на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Тогда "Дружба" подала в суд. Исковое заявление рассмотрел судья Анапского райсуда Владимир Стародубцев и в противоречии всех норм и законов решил дело в пользу заявителя.

Через две недели "Дружба" заключила с управлением имущественных отношений Анапы договор купли-продажи земельного участка площадью 1232 кв. м. И эти двенадцать соток золотой земли на побережье продали всего за 10 копеек!

Через какое то время "Дружба" перепродала участки некоему Еременко — двоюродному брату судьи Стародубцева, но за сто двадцать тысяч рублей. В июле 2010 года земля перешла к сыновьям судьи, владеющим землёй в равных долях. Какое-то время владела землёй жена самого судьи. В следующем 2011 году ООО "Дружба" было ликвидировано, и на, по сути отчуждённых у муниципалитета, землях развернулось уже настоящее строительство. Экологи забили тревогу: строители вырубали деревья, входящие в Красную книгу, например, туполистную фисташку.

В местных СМИ прошла информация, что сын судьи Александр Стародубцев решил построить здесь шикарный ресторан.

<p>Отец и сын Стародубцевы © Фото пресс-службы СК РФ</p>

Семейный бизнес под судейской мантией

Власти Анапы активно сопротивлялись захвату своей земли. Прокуратура Анапы намеревалась добиться закрытия стройки.

— Основная проблема самостроя на Утрише — не только беззаконие, но и абсолютное игнорирование со стороны собственника и застройщика любых требований прекратить строительство. Все мы знаем, что незаконное строительство ведёт А. В. Стародубцев 1986 года рождения, являющийся сыном председателя районного суда В. П. Стародубцева и его супруги, — заявлял межрайонный прокурор Максим Злобин.

Экологи выходили на пикеты с требованием прекратить застройку. Местные жители активно возмущались варварской вырубкой леса и вырытому у самого моря котловану. Однако у застройщиков было решение судьи, хоть и крайне несправедливое, но законное, покуда оно не обжаловано в суде.

К тому же судьи являются так называемыми "спецсубьектами" и возбуждать против них дело может только председатель СК, да и то после получения согласия квалификационной коллегии судей.

Всё это самое время в судах шла настоящая баталия, целью которой было признание первоначальной "копеечной" сделки с "Дружбой" незаконной. Пока суть да дело, стройка была заморожена, а земля вновь перешла во владение двоюродного брата судьи — Еременко.

<p>Фото © <a href="http://bloknot-anapa.ru/news/anapskiy-sudya-otdavshiy-zemli-na-bolshom-utrishe--1084962?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter" target="_blank"><strong>Экологическая вахта по Северному Кавказу</strong></a></p>

Суды отшумели — битва закончилась не в пользу муниципалитета. Владимир Стародубцев продолжал возглавлять анапский райсуд. Только первоначальные страсти поутихли, семья снова начала строить ресторан.

© YouTube / Anapa Today

"Порто неро" — пиршество беззакония

Несмотря на явный судебный беспредел и активное противодействие стройке как администрации Анапы, так и общественности, ресторан на берегу моря в Большом Утрише принимает гурманов. Далеко не каждый сможет насладиться изысканной кухней в "Порто неро", а только счастливый обладатель толстого кошелька. Здесь имеется просторный внутренний зал и большая открытая летняя терраса с шикарным видом на море. Ресторан специализируется на европейской кухне с акцентом на рыбу и морепродукты.

<p>Porto Nero. Фото © Google Maps</p>

Рядом с рестораном расположен современный гостиничный одноимённый экокомплекс. Особый цинизм ситуации в том, что "экокомплекс" построен на месте вырубки редких и даже внесённых в Красную книгу деревьев.

<p>Фото © <a href="http://www.porto-nero.ru/" target="_blank">Porto Nero</a></p>

В ресторане проводят живые концерты и обеспечивают посетителям самый высококачественный дорогой сервис. Место чрезвычайно подходит для отдыха обеспеченных и богатых.

На сайте ресторана написано, что им владеет некое ООО "Порто Неро". Лайфу не удалось найти юрлицо с таким названием. После недолгих поисков выяснилось, что ресторан и одноименный гостиничный "экокомплекс" принадлежат некоему ООО "Крит". Буквы названия крупного греческого острова написаны через пробелы — скорее всего, это сделано для того, чтобы затруднить поиск.

<p>© СПАРК</p>

Как видим, официально заведение принадлежит двоюродному брату Владимира Стародубцева Геннадию Еременко. Но в качестве лица, что может действовать от лица компании без доверенности, выступает и Ольга Петровна Стародубцева — супруга самого судьи.

<p>© Спарк</p>

Пока сгущаются тучи, гостиничный "экокомплекс" и ресторан продолжают работать и принимают заказы на октябрь. И покуда не будет судебного решения, отменяющего первое решение самого Владимира Стародубцева, деньги текут в карманы судейской семьи.

Жадность фраера сгубила

Попался же Стародубцев совершенно на другом. По версии следствия, судья требовал крупную сумму у некоего бизнесмена для взяток краснодарским судьям, которые якобы могут за деньги решить его проблемы.

Рядом с отчуждёнными у администрации землями в Большом Утрише купил землю некий бизнесмен, который хотел получить право застройки, но не мог сделать это законным путём.

Бизнесмен этот в декабре 2018 года обратился к младшему Стародубцеву с просьбой помочь "порешать вопрос". Дело взялся разрулить сам старший Стародубов, который заявил, что можно "покрестить" дело, если бизнесмен заплатит шестьдесят четыре миллиона рублей.

10 февраля в рамках следственного эксперимента бизнесмен передал Стародубцеву часть суммы — 30 млн рублей, из которых 100 тысяч были настоящими, а остальные — купюры "банка приколов". Судья подмены не заметил и спрятал взятку в дымоход.

Через пять минут в дом судьи нагрянули "гости" из ФСБ, которые быстро нашли и тайник и деньги. Судью лишили полномочий, и 8 октября завели уголовное дело. Теперь Стародубцеву инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере. По этой статье обвиняемому может грозить до семи с половиной лет лишения свободы.

Сам судья вины своей не признаёт, утверждая, что его подставили, а деньги — подкинули. Ресторан и гостиничный "экокомплекс" продолжают принимать гостей. Лайф пытался выяснить происходящее у персонала самого "Порто неро", но получил ответ, что это всё равно, что спрашивать у собаки, как живёт кошка. Жизнь идёт своим чередом, горшочек продолжает варить, и закрывать готовый перспективный бизнес никто не торопится.

Автор:
Станислав Сенькин
СС
Станислав Сенькин
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