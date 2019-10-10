Наёмные убийства, вымогательства, разбой... Начался суд над бандой киллеров

Десятого октября Саратовский областной суд провёл первое заседание по громкому делу банды киллеров. В закрытом формате отбирали присяжных. Подсудимые обвиняются в совершении убийств, покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, бандитизме, разбое и незаконном изготовлении взрывчатки и боеприпасов. По версии следствия, обвиняемые создали банду наёмных убийц. Предполагаемый главарь — Роман Силенко — покончил с собой в СИЗО в тот самый день, когда должен был выдать следствию заказчиков убийств. Лайф разбирался в подробностях резонансного дела, которое, возможно, не так просто и однозначно, как это кажется на первый взгляд.

На скамье подсудимых три человека: Михаил Силенко, Юлия Быстрова и Алексей Клусов. Глядя на этих с виду обычных людей, не верится, что они являются той самой страшной бандой киллеров. Однако следствие утверждает: эти люди причастны к серии особо тяжких преступлений.

Покушение на полицейских. Как вышли на след банды

Первого марта 2018 года неподалёку от села Красный Яр Энгельсского района полицейские встречались с предполагаемыми информаторами по делу расследования убийства бизнесмена Джейхуна Джафарова. Его застрелили ещё в октябре 2017 года. Всего было произведено три выстрела. Бизнесмен погиб от пули в сердце. На месте убийства сыщики не обнаружили гильз, что вызвало предположение о профессиональном и заказном характере преступления.

И вот, на родственников убитого бизнесмена вышли некие люди, подтверждающие версию заказного преступления. За информацию о предполагаемых убийцах анонимные информаторы просили два миллиона рублей. Они описывали детали совершённого преступления, которые не могли знать посторонние люди, поэтому родственники обратились в полицию.

Вместо родственников на встречу с осведомителями пришли оперативники. По легенде они должны были принести деньги, обменяв их на информацию. Но на месте встречи их ждал только одиноко стоящий ноутбук. Когда опера подошли к ноутбуку, тот неожиданно взорвался. Серьёзно пострадало два сотрудника.

В тот же вечер были арестованы некоторые фигуранты громкого и резонансного дела о банде саратовских киллеров. Первым арестовали Михаила Силенко, который взял 51 статью Конституции РФ, позволяющую ему не свидетельствовать против себя и своих близких. Следом отправилась на нары Юлия Быстрова — владелец охранного предприятия "КИФ-безопасность", которое возглавлял Силенко. Быстрова согласилась сотрудничать со следствием и даже частично признала свою вину.

Третьим отправили на нары отца Михаила Силенко Романа Силенко, генерального директора саратовских охранных организаций — "Гранд-защита" и "Гранит-защита". Его сочли главным во всей банде. Последним задержали Алексея Клусова, который работал замом на одном из охранных предприятий Силенко. Всем задержанным вменили причастность к серии убийств, произошедших в разные годы в Саратове.

Вскрыл вены в СИЗО

Михаил Силенко, кого следствие до сих пор считает организатором ОПГ, вначале на допросе признался в причастности к смерти Джейхуна Джафарова, а также в организации расстрела байкеров Тарасовых и убийстве бывшего сотрудника прокуратуры и предпринимателя Максима Стадника.

В Стадника стреляли ещё в 2015 году, и через месяц он умер в больнице. Байкеров Тарасовых зверски убили в их гараже в 2016 году. Это была самая настоящая кровавая бойня, но дело "висело" из-за отсутствия подозреваемых.

Интересная деталь: родственникам убитых байкеров тоже поступали предложения купить информацию о преступниках, однако сыщики решили, что их рассылает некий мелкий мошенник, который желает нажиться на трагедии...

Роман Силенко сначала признался в убийствах, но через какое-то время отказался от своих прежних показаний, сказав, что дал их под пытками.

— Все показания были даны под давлением, я от них отказываюсь и заявляю об этом в суде. Мне не было предоставлено ни одного доказательства моей вины и причастности к этому преступлению...

Силенко доставили в СИЗО, где через две недели его нашли со вскрытыми венами. Он умер от потери крови. По некоторым данным, прямо в день самоубийства Силенко якобы хотел назвать предполагаемых заказчиков совершённых им убийств. Но в ходе пресс-конференции сотрудник саратовского СУ СКР Антон Скобликов заявил, что гибель возможного организатора банды киллеров Романа Силенко официально признаётся суицидом, отметая версии о возможном устранении самого важного свидетеля.

Можно было бы предположить, что на Силенко просто повесили портящие статистику висяки, если бы во всех этих преступлениях не сознался после задержания ещё один предполагаемый член банды — Алексей Клусов. Военный пенсионер, участник боевых действий Клусов, по версии следствия, был непосредственным исполнителем преступлений. Он единственный из подсудимых ни разу не пробовал обжаловать продление меры пресечения и не просил её смягчения.

По версии следствия, в 2015 году Клусов при содействии Романа Силенко и Юлии Быстровой застрелил Максима Стадника из-за ссоры по поводу непогашенного долга. В следующем 2016 году Роман Силенко и Клусов при пособничестве Михаила Силенко застрелили супругов байкеров, поссорившись из-за ремонта автомобиля обвиняемых. И, наконец, следствие считает, что Клусов вместе с Михаилом и Романом Силенко застрелил Джафарова, а затем они все вместе предложили родственникам погибшего заплатить — якобы за информацию о самих себе.

Судебное заседание будет проходить в закрытом формате. Уголовное дело по банде киллеров составляет более 60 томов. Подсудимым грозит пожизненное лишение свободы.