"Представьте, как кол пройдёт через всё тело..." — не сказка, а Кафка

В таганрогском детском саду разгорелся нешуточный скандал. Педагог с 30-летним стажем Алла Елпашева, читая детям "Конька-Горбунка", так сказать, "без купюр", услышала от одного из малышей вполне логичный вопрос: что значит "посадить на кол"? И воспитательница подробно рассказала детям о древней казни в самых жутких деталях. Жалобы родителей обрушились лавиной. А дальше проверки, увольнение и суды, которые сошлись во мнении: Елпашева виновна в психологическом насилии над детьми. СМИ и блогеры ринулись на защиту уволенной, но обходя или забывая некоторые детали и подробности. Лайф рассказывает об изнанке жизни простой воспитательницы детсада из Таганрога

Казнить нельзя помиловать...

Многие СМИ написали, что на просьбу ребёнка объяснить, что такое "посадить на кол", воспитательница ответила: "Человека посадили на кол, кол проходил через тело человека, и потом человек умирал".

Но в апелляционном постановлении Ростовского суда приводится немного другая цитата. Суть вроде та же, но звучит жёстче:

"Представьте, как кол пройдёт через все тело, что происходит с человеком, которого садили на остро заточенный кол, и он умирал, потому что кол медленно глубоко протыкал все внутренние органы и добирался до головы".

Якобы именно такие слова услышал кто-то из коллег Елпашевой. В показаниях руководства детсада особое внимание уделено особенностям детей из группы "Ромашка", где как раз произошёл инцидент. В этой группе воспитываются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и неустойчивым эмоциональным фоном психостатуса.

После красочных, насыщенных физиологическими подробностями объяснений один ребёнок отказался ходить в сад, страдая от тревожности, истерик, перепадов настроения, и навязчивого страха смерти.

Воспитательница не сдаётся

Экс-воспитательница Алла Елпашева, проработавшая в детском саду № 43 почти десять лет, не согласна с обвинениями и считает, что её слова исказили, или неверно истолковали, а доказательства по делу сфальсифицировали, чтобы её уволить. Ведь, по её мнению, комиссия пришла к выводу о психологическом насилии над детьми, не опросив ни одного ребёнка. Отказали и в экспертизе документов, которые Алла считает подделанными.

Елпашева потребовала восстановить её на работе, компенсировать зарплату за время вынужденного прогула в размере 220 709 рублей и выплатить моральный ущерб — 30 тысяч рублей. Однако суд остался на стороне администрации детского сада.

Психологическое насилие с двумя педагогическими

Уроженка Хабаровского края Алла Елпашева в 1982 году получила педагогическое образование на музыкальном отделении, а в 1989-м окончила дошкольное отделение пединститута.

"Считаю, что самое главное — воспитать в детях умение созидать, творить, сознательно относиться к своему здоровью" — пишет Алла в своём профиле соцсети для педагогических работников nsportal.ru.

Трудно представить, чтобы воспитательница, которая десять лет подряд работала в детском саду № 43 и имеет два педагогических образования, сознательно применяла к детям психологическое насилие. А если оказывала, то почему сотрудники детского сада, которые находились с Аллой бок о бок много лет, не забили тревогу раньше?

Лайфу удалось выяснить, что бывшая уже воспитательница Алла живёт в не самых простых психологических условиях и житейских обстоятельствах.

Нехорошая квартира

В таганрогской коммунальной квартире, где проживает Алла, зарегистрированы семь человек, среди которых представители всех поколений её родственников: от 1925 года рождения до 1992-го. И судебные тяжбы с собственными родственниками стали для Аллы чуть ли не рутиной...

Вот яркий пример. В 2011 году обычным осенним вечером Алла и её родственница Елпашева В., которой на тот момент было 25 лет, поссорились. В ходе конфликта молодая В. била Аллу ногами и даже бросила ей в голову мебельную доску... Как говорится в решении суда, в ходе драки Елпашева Алла получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, кровоподтёки на веках левого глаза и на бедре... Боевую родственницу осудили.

Напряжение в семье росло, и вот против Аллы свидетельствует уже другой родственник, самый молодой, 1992 года рождения, — Елпашев Ф., утверждая, что Алла якобы избивала его несовершеннолетнюю сестру. Возмущённая воспитательница подаёт в суд за клевету, поскольку это могло навредить её чести, достоинству и педагогической репутации, но жалобу о клевете суд отклоняет...

К слову говоря, в 2016 году Елпашева Ф. осудят совсем за другие преступления — 13 эпизодов хищения имущества.

Прожить на 7900 рублей...

Но и это ещё далеко не все беды, свалившиеся на Аллу. В июле 2018 года в коммунальной квартире отключают электричество по задолженности. Аргументы Елпашевой суд отклоняет, а электричества в злополучной квартире не было целый год. Задолженность в 12 тысяч рублей многим покажется смешной. Если не знать о реальных зарплатах воспитателей...

Вот, например, открытая вакансия в том самом детском саду № 43, откуда уволили Аллу Елпашеву, возможно, на её место. Зарплата — 7900 рублей.

При этом минимальный размер оплаты труда на 2019 год составляет 11 280 рублей.

Правда, некоторые детские сады Таганрога все-таки дотягивают до минимума, но с оговоркой... До налогового вычета. А вот разницы между воспитателем с высшим образованием или, например, дворником судя по заявленным зарплатам просто нет. Ведь МРОТ — он для всех един.

Казнить, нельзя помиловать!

Остается вопрос, почему до февральского инцидента руководство детского сада и коллеги-воспитатели не замечали проявлений психологического давления на детей со стороны Елпашевой Аллы. Если они были, то почему не было принято никаких мер. Омбудсмен Ростовской области, например, о таких фактах не слышал.

Почему воспитательницу решили уволить именно сейчас, когда начались жалобы от родителей, а не тогда, когда она допускала нарушения?

На все эти вопросы могла бы ответить заведующая таганрогского детского сада № 43, но она от общения с Лайфом отказалась.